Трамп пообіцяв, що надасть Україні велику підтримку, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі телефонної розмови з експрезидентом США Дональдом Трампом, яку вони провели два місяці тому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський розповів в інтерв'ю CNN.

Зеленський зазначив, що не знає, що має на увазі Трамп, коли заявляє про готовність завершити війну в Україні протягом кількох днів – ще до того, як вступить на посаду президента в разі обрання.

"Я не можу зрозуміти це на сьогодні, бо не знаю, що саме він має на увазі та що це означає", – сказав український президент, додавши, що передвиборчі послання іноді бувають не дуже реальними.

Зеленський зізнався, що часом такі послання змушують нервуватися, але під час телефонної розмови з Трампом, яка відбулася два місяці тому, кандидат у президенти США від республіканців пообіцяв, що підтримуватиме Україну.

"Він сказав, що дуже нас підтримує, і в нас відбулася хороша розмова… і що він надасть нам велику підтримку. Він розуміє, як важко вижити під час війни, і він зробить усе, щоб посилити Україну", - запевнив глава України.

Крім того, він розповів, що готовий поділитися "мирним планом" України з чинним президентом США Джо Байденом.

"Після, звичайно, думаю, було б чесно й правильно поділитися і з двома кандидатами - з Дональдом Трампом та Камалою Гарріс", - зауважив президент.

Також Зеленський має намір представити "план перемоги" і Конгресу США, оскільки багато що залежить від його рішень, а після цих кроків Київ буде готовий "поділитися планом із людьми".

Нагадаємо, план кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО, заявив кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс.

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