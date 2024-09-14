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Зеленський (22416) Трамп (4286)

Трамп пообіцяв, що надасть Україні велику підтримку, - Зеленський

Телефонна розмова Зеленського з Трампом

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі телефонної розмови з експрезидентом США Дональдом Трампом, яку вони провели два місяці тому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський розповів в інтерв'ю  CNN.

Зеленський зазначив, що не знає, що має на увазі Трамп, коли заявляє про готовність завершити війну в Україні протягом кількох днів – ще до того, як вступить на посаду президента в разі обрання.

"Я не можу зрозуміти це на сьогодні, бо не знаю, що саме він має на увазі та що це означає", – сказав український президент, додавши, що передвиборчі послання іноді бувають не дуже реальними.

Зеленський зізнався, що часом такі послання змушують нервуватися, але під час телефонної розмови з Трампом, яка відбулася два місяці тому, кандидат у президенти США від республіканців пообіцяв, що підтримуватиме Україну.

"Він сказав, що дуже нас підтримує, і в нас відбулася хороша розмова… і що він надасть нам велику підтримку. Він розуміє, як важко вижити під час війни, і він зробить усе, щоб посилити Україну", - запевнив глава України.

Крім того, він розповів, що готовий поділитися "мирним планом" України з чинним президентом США Джо Байденом.

"Після, звичайно, думаю, було б чесно й правильно поділитися і з двома кандидатами - з Дональдом Трампом та Камалою Гарріс", - зауважив президент.

Також Зеленський має намір представити "план перемоги" і Конгресу США, оскільки багато що залежить від його рішень, а після цих кроків Київ буде готовий "поділитися планом із людьми".

Нагадаємо, план кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО, заявив кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з Помпео: Ми потребуємо дозволу на застосування далекобійної зброї. Сподіваюся, що американський політикум чітко це розуміє

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Топ коментарі
+30
Пішдюк повірив пішдюку?
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14.09.2024 08:14
+27
Балаболи вірять балаболам
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14.09.2024 08:19
+24
Ну чого ж ти вовік 🤡 такий ненависний до України ? Шож ти так буквально виконуєш темники фсбешні ? Готуйся па* ло , до відставки ...Харісс їде, а ти су* о , двері трампу відкриваєш !
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14.09.2024 08:19
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Амінь!
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14.09.2024 12:22 Відповісти
Трамп вчора знову опосередковано підтвердив, що він, якщо буде обраний, то припинить допомогу Україні. Він заявив «https://t.me/nevzorovtv/20955 Голосуя за Камалу Гаррис, вы голосуете за войну с РФ. Нужно не допускать этого ».
Він таки точно на крючку у ***** та його фсб.
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14.09.2024 12:01 Відповісти
Нагадати, що сталося, коли українська влада відкрито підтримала одного з кандидатів у президенти (Клінтон), а переміг інший (Трамп)?

Зеленському треба штампувати перероблені "Нептуни", "Вільху-М2", "Сапсан", а не намагатися гратися у велику політику.
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14.09.2024 12:05 Відповісти
Не бреши, українська влада не підтримувала "одного з кандидатів у президенти (Клінтон)". Хоча, ні, це ти просто можеш помилятися, зарахувавши до української влади окремих нардепів, як то серлеща, диркача чи трепака (які, наприклад, тоді наїхали на радника Трампа Манафорта, і цим грали на боці Клінтон). Бо ці названі - якщо і влада, то антиукраїнська.
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14.09.2024 12:14 Відповісти
Українцям треба меньше зауважувати на американські вибори, в яких вони участь не беруть, а більше зосередитись на українських виборах, виробництві власної зброї і створенні професійного війська. Сподіватись на зєлю - марно. Узгоджуєм нормальну кандидатуру і йдем на вибори
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14.09.2024 12:13 Відповісти
Обіцянка Трампа навіть дурня не радує.
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14.09.2024 13:32 Відповісти
А ти зелене гівно, обіцяв недорослям що розслідуєш справи Майдану. Натомість випустив портнова, а всіх ригів і антимайдан посадив у владу
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14.09.2024 14:29 Відповісти
какое же ты конченое если говоришь о 60 миллиардов, сколько поставили? А почти нисколько - 1.7 миллиардов поставили из 8.7 миллиардов, 7 миллиардов дерьмократы зажали. Прямо сейчас. Таких имбецилов что в тупую цифр не знает и лепит хер знает что свет не видовал. До 30 если не поставят твои "60 миллиардов" згорят. Из за таких как ты.
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14.09.2024 20:22 Відповісти
Кожного разу, Трамп каже, не буде розкривати план поки не стане президентом.
Враховуючи нарцисизм Трампа, план перемоги може бути представлений тільки особисто.
Трамп не розкрив деталі плану, навіть на дебатах з Камалою.

І тут всі чомусь повірили, інтервью Венса, яке дано місцевому блогеру, а не якійсь великій газеті...
Тут щось інше.

Якщо взяти дебати, то Камала взагалі нічого не сказала про підтримку України

Станом на 15.09.2024, так працює адміністрація Байден+Камала
5.8млрд згорають з виділеного бюджету PDA 2024
5.8млрд доступні бюджету PDA 2022-2023, через завищення цін на суму 8.3млрд котри знайшов аудит
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15.09.2024 02:55 Відповісти
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