РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12720 посетителей онлайн
Новости
3 074 25
Румыния (1041) самолет (3551) США (24820)

США одобрили продажу Румынии истребителей F-35 и сопутствующего оборудования

США продадуть Румунії винищувачіf-35

Госдепартамент США принял решение о возможной продаже правительству Румынии истребителей F-35 и сопутствующего оборудования. Общая стоимость оценивается в 7,2 миллиарда долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона предоставило необходимую сертификацию, уведомив сегодня Конгресс об этой возможной продаже.

Ранее Правительство Румынии обратилось с просьбой приобрести 32 самолета F-35A Lightning II Joint Strike Fighter и 33 двигателя Pratt & Whitney F135-PW-100, а также другое сопутствующее оборудование.

Также читайте: Четверо украинских пилотов начали обучение на F-16 в Румынии

Общая стоимость оценивается в 7,2 миллиарда долларов.

"Предложенная продажа улучшит способность Румынии противостоять нынешним и будущим угрозам путем дальнейшего оснащения ее для выполнения миссий по самообороне и региональной безопасности, одновременно усиливая оперативную совместимость с Соединенными Штатами и другими членами НАТО", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году Румыния объявила о планах приобрести 32 истребителя F-35 у американского производителя Lockheed Martin на общую сумму 6,5 миллиардов долларов.

Закупку F-35 одобрил Высший совет обороны Румынии в апреле прошлого года. После этого Минобороны страны обратилось в парламент для получения согласия на начало процесса закупки.

Читайте: Парламент Румынии рассмотрит законопроект, который позволит армии страны сбивать беспилотники, - Reuters

Недавно США одобрили продажу Румынии ракет AIM-120 AMRAAM, совместимых с истребителями F-16 и F-35, для укрепления ее противовоздушной обороны.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
В нас би теж зараз були Ф-35, якщо би ми в 2008 при Ющенко вступили би в НАТО. Більшисть населення тоді була проти. Сотні тисяч людей бігали отарами по центру столиці з шариками -"НАТО ні". Ну ні, так ні. Теперь ховайте рідниїх та близьких і під час обстрілів сидіть по підвалах. Напевно так краще.
показать весь комментарий
14.09.2024 15:27
+12
Тепер румуни спостерігатимуть за шахедами на своїй території не з F-16, а аж з F-35.
показать весь комментарий
14.09.2024 15:11
+10
Потужно вас телевізором контузило.
показать весь комментарий
14.09.2024 16:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тепер румуни спостерігатимуть за шахедами на своїй території не з F-16, а аж з F-35.
показать весь комментарий
14.09.2024 15:11 Ответить
все одне, далі кордону з Україною вони не літатимуть
показать весь комментарий
14.09.2024 15:17 Ответить
Якщо не лякатимуться нашої ППО, отримують згоду України і відповідний наказ - літатимуть. Бо це літаки Коаліції.
Ми не знаємо наперед, які ще події у війні з рашистами чекають світ. Те, що неможливо сьогодні, може відбутися завтра.
показать весь комментарий
14.09.2024 15:51 Ответить
Ваші слова да Богу у вуха
показать весь комментарий
14.09.2024 15:52 Ответить
В нас би теж зараз були Ф-35, якщо би ми в 2008 при Ющенко вступили би в НАТО. Більшисть населення тоді була проти. Сотні тисяч людей бігали отарами по центру столиці з шариками -"НАТО ні". Ну ні, так ні. Теперь ховайте рідниїх та близьких і під час обстрілів сидіть по підвалах. Напевно так краще.
показать весь комментарий
14.09.2024 15:27 Ответить
Населення б ніхто і не питав. Проти вступу в НАТО були США та Німеччина. Вони й зараз проти вступу України в НАТО.
показать весь комментарий
14.09.2024 15:58 Ответить
серйозно? не питали би? може і не питали би.. от тільки вони бачили ці опитування, бачили ці бунти скажених антинатовців. і як, зважаючи на це, західні партнери могли прийняти схвальне рішення про прийняття України в НАТО? щоби що потім? щоб потім були бунти ватників, домбасят і прочіх "совєцьких граждан" проти НАТО? а кацапи за порєбріком щоб на весь світ волали, що НАТО - це окупанти, а не захисний блок? дуже мало того, що тільки Ющенко зі своєю командою хотів тоді у НАТО. ну ще і з третиною народу.. всі решта були або проти НАТО, або їм було просто на все це пофіг (така собі сіра маса внє палітіки, яка пізніше трансформувалась у 73%). От якби у 2008-му 73% населення України були би рішуче за вступ у НАТО і не тільки населення, а й і уся наша тодішня влада навіть включно з ригами, то тоді і результати саміту НАТО у Румунії могли би бути зовсім іншими. Буш був за те, щоб Україну таки приєднати до НАТО. проти була фрау Штазі. проте якби всі бачили настрої в Україні стосовно НАТО, то ту фрау Штазі там могли би переконати змінити свою позицію. якщо не переконали би тоді, то тоді вже відпав би головний козир - не брати у НАТО, щоб не провокувати кацапів. бо кацапи таки напали на Грузію у тому ж році. Тобто не взяли тоді на Саміті в Румунії Україну і Грузію в НАТО (надання їм ПДЧ), а кацапи все одно напали на Грузію. значить що? значить той аргумент Меркельши вже не працює, бо не брали, а ті все одно напали... І тоді, відразу після нападу на Грузію, відразу НАТО мало би запустити процедуру прийнятт України в НАТО, як вони це зробиил відразу після нападу кацапів відкрито на Україну у 22-му році. тобто не НАТО винне в тому, "Байден, пачіму ми нє в НАТО?", а ми самі в першу чергу в цьому винні і наша влада, яку ми всі обирали...
показать весь комментарий
14.09.2024 20:38 Ответить
* ...зробили у 22-му році відразу після нападу на Україну із шведами і фінами - швидко запустили процедеру прийняття їх у НАТО, гарантувавши їм захист на цей період прийняття. тобто так само вони могли зробити і з Україною у 2008-му відразу після нападу кацапів на Грузію. якби не нарід і риги і прочі вітренки, симоненки і навіть баба жуля..
показать весь комментарий
14.09.2024 20:44 Ответить
але ж твій бджоляр не став проводити ніякіх європейськіх реформ в країні а тупо став пи%дить бабло з бюджету не гірше тіх ригів
показать весь комментарий
14.09.2024 16:14 Ответить
Потужно вас телевізором контузило.
показать весь комментарий
14.09.2024 16:25 Ответить
Пишуть що вони занадто дорогі.
показать весь комментарий
14.09.2024 16:01 Ответить
Не для країни ЄС, навіть такої, як Румунія - щось зі своїх резервів виділять, щось надасть ЄС, щось НАТО. Це ми, як бідні родичі, увесь час щось клянчемо, бо друзів, справжніх друзів, практично не маємо...
показать весь комментарий
14.09.2024 18:14 Ответить
Можливо. Але у статті йдеться про 7,2 лярди, які румуни мають сплатити.
показать весь комментарий
16.09.2024 12:51 Ответить
Напевно Румунії вони потрібнші,аніж нам...
показать весь комментарий
14.09.2024 16:23 Ответить
Румунія - країна НАТО. А ми ні. Ми ********** кривавий нейтралітет.
показать весь комментарий
14.09.2024 16:33 Ответить
Румуни платять 7,2 мільярда доларів.
показать весь комментарий
14.09.2024 17:16 Ответить
Румунам як партнерам довіряють, Єрмаку ні.
А Зеленський здесь все одно ні при чому ?..
показать весь комментарий
14.09.2024 16:49 Ответить
Теперка румуни точно вистоять проти *********** навали!
показать весь комментарий
14.09.2024 16:59 Ответить
Тобто? Кацапи через Україну дійдуть аж до Румунії? Це ти потужно мрієш...
показать весь комментарий
14.09.2024 18:16 Ответить
капєц...ще недавно вони 21-ші юзали..
показать весь комментарий
14.09.2024 17:41 Ответить
Цікаво, чи віддадуть вони нам ті 21-і та F-16?
показать весь комментарий
14.09.2024 18:18 Ответить
21-ші в музей хіба що..
показать весь комментарий
14.09.2024 18:21 Ответить
вони тікі шо купили за грубі гроші ще три десятка F-16, то з чого би це вони їх мають нам віддати?
показать весь комментарий
14.09.2024 20:52 Ответить
вони і зараз їх юзають, ще не списали.
показать весь комментарий
14.09.2024 20:48 Ответить
Ну навіщо румунам такі дороговартісні іграшки???? Вони бояться кацапський шахед збити, старанно роблять вигляд що нічого не відбувається і ніхто їм не загрожує. Цирк на дроті, да і тільки.
показать весь комментарий
14.09.2024 20:06 Ответить
 
 