УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9304 відвідувача онлайн
Новини
3 074 25
Румунія (1115) літак (2853) США (20990)

США схвалили продаж Румунії винищувачів F-35 та супутнього обладнання

США продадуть Румунії винищувачіf-35

Держдепартамент США ухвалив рішення про можливий продаж уряду Румунії винищувачів F-35 і супутнього обладнання. Загальна вартість оцінюється в 7,2 мільярда доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що Агентство зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону надало необхідну сертифікацію, повідомивши сьогодні Конгрес про цей можливий продаж.

Раніше Уряд Румунії звернувся з проханням придбати 32 літаки F-35A Lightning II Joint Strike Fighter і 33 двигуни Pratt & Whitney F135-PW-100, а також інше супутнє обладнання.

Також читайте: Четверо українських пілотів розпочали навчання на F-16 у Румунії

Загальна вартість оцінюється в 7,2 мільярда доларів.

"Запропонований продаж покращить спроможність Румунії протистояти нинішнім і майбутнім загрозам шляхом подальшого оснащення її для виконання місій із самооборони і регіональної безпеки, водночас посилюючи оперативну сумісність зі Сполученими Штатами та іншими членами НАТО", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого року Румунія оголосила про плани придбати 32 винищувачі F-35 у американського виробника Lockheed Martin на загальну суму 6,5 мільярдів доларів.

Закупівлю F-35 схвалила Вища рада оборони Румунії у квітні минулого року. Після цього Міноборони країни звернулось до парламенту для отримання згоди на початок процесу закупівлі.

Читайте: Парламент Румунії розгляне законопроєкт, який дасть змогу армії країни збивати безпілотники, - Reuters

Нещодавно США схвалили продаж Румунії ракет AIM-120 AMRAAM, сумісних із винищувачами F-16 та F-35, для зміцнення її протиповітряної оборони.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
В нас би теж зараз були Ф-35, якщо би ми в 2008 при Ющенко вступили би в НАТО. Більшисть населення тоді була проти. Сотні тисяч людей бігали отарами по центру столиці з шариками -"НАТО ні". Ну ні, так ні. Теперь ховайте рідниїх та близьких і під час обстрілів сидіть по підвалах. Напевно так краще.
показати весь коментар
14.09.2024 15:27
+12
Тепер румуни спостерігатимуть за шахедами на своїй території не з F-16, а аж з F-35.
показати весь коментар
14.09.2024 15:11
+10
Потужно вас телевізором контузило.
показати весь коментар
14.09.2024 16:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тепер румуни спостерігатимуть за шахедами на своїй території не з F-16, а аж з F-35.
показати весь коментар
14.09.2024 15:11 Відповісти
все одне, далі кордону з Україною вони не літатимуть
показати весь коментар
14.09.2024 15:17 Відповісти
Якщо не лякатимуться нашої ППО, отримують згоду України і відповідний наказ - літатимуть. Бо це літаки Коаліції.
Ми не знаємо наперед, які ще події у війні з рашистами чекають світ. Те, що неможливо сьогодні, може відбутися завтра.
показати весь коментар
14.09.2024 15:51 Відповісти
Ваші слова да Богу у вуха
показати весь коментар
14.09.2024 15:52 Відповісти
В нас би теж зараз були Ф-35, якщо би ми в 2008 при Ющенко вступили би в НАТО. Більшисть населення тоді була проти. Сотні тисяч людей бігали отарами по центру столиці з шариками -"НАТО ні". Ну ні, так ні. Теперь ховайте рідниїх та близьких і під час обстрілів сидіть по підвалах. Напевно так краще.
показати весь коментар
14.09.2024 15:27 Відповісти
Населення б ніхто і не питав. Проти вступу в НАТО були США та Німеччина. Вони й зараз проти вступу України в НАТО.
показати весь коментар
14.09.2024 15:58 Відповісти
серйозно? не питали би? може і не питали би.. от тільки вони бачили ці опитування, бачили ці бунти скажених антинатовців. і як, зважаючи на це, західні партнери могли прийняти схвальне рішення про прийняття України в НАТО? щоби що потім? щоб потім були бунти ватників, домбасят і прочіх "совєцьких граждан" проти НАТО? а кацапи за порєбріком щоб на весь світ волали, що НАТО - це окупанти, а не захисний блок? дуже мало того, що тільки Ющенко зі своєю командою хотів тоді у НАТО. ну ще і з третиною народу.. всі решта були або проти НАТО, або їм було просто на все це пофіг (така собі сіра маса внє палітіки, яка пізніше трансформувалась у 73%). От якби у 2008-му 73% населення України були би рішуче за вступ у НАТО і не тільки населення, а й і уся наша тодішня влада навіть включно з ригами, то тоді і результати саміту НАТО у Румунії могли би бути зовсім іншими. Буш був за те, щоб Україну таки приєднати до НАТО. проти була фрау Штазі. проте якби всі бачили настрої в Україні стосовно НАТО, то ту фрау Штазі там могли би переконати змінити свою позицію. якщо не переконали би тоді, то тоді вже відпав би головний козир - не брати у НАТО, щоб не провокувати кацапів. бо кацапи таки напали на Грузію у тому ж році. Тобто не взяли тоді на Саміті в Румунії Україну і Грузію в НАТО (надання їм ПДЧ), а кацапи все одно напали на Грузію. значить що? значить той аргумент Меркельши вже не працює, бо не брали, а ті все одно напали... І тоді, відразу після нападу на Грузію, відразу НАТО мало би запустити процедуру прийнятт України в НАТО, як вони це зробиил відразу після нападу кацапів відкрито на Україну у 22-му році. тобто не НАТО винне в тому, "Байден, пачіму ми нє в НАТО?", а ми самі в першу чергу в цьому винні і наша влада, яку ми всі обирали...
показати весь коментар
14.09.2024 20:38 Відповісти
* ...зробили у 22-му році відразу після нападу на Україну із шведами і фінами - швидко запустили процедеру прийняття їх у НАТО, гарантувавши їм захист на цей період прийняття. тобто так само вони могли зробити і з Україною у 2008-му відразу після нападу кацапів на Грузію. якби не нарід і риги і прочі вітренки, симоненки і навіть баба жуля..
показати весь коментар
14.09.2024 20:44 Відповісти
але ж твій бджоляр не став проводити ніякіх європейськіх реформ в країні а тупо став пи%дить бабло з бюджету не гірше тіх ригів
показати весь коментар
14.09.2024 16:14 Відповісти
Потужно вас телевізором контузило.
показати весь коментар
14.09.2024 16:25 Відповісти
Пишуть що вони занадто дорогі.
показати весь коментар
14.09.2024 16:01 Відповісти
Не для країни ЄС, навіть такої, як Румунія - щось зі своїх резервів виділять, щось надасть ЄС, щось НАТО. Це ми, як бідні родичі, увесь час щось клянчемо, бо друзів, справжніх друзів, практично не маємо...
показати весь коментар
14.09.2024 18:14 Відповісти
Можливо. Але у статті йдеться про 7,2 лярди, які румуни мають сплатити.
показати весь коментар
16.09.2024 12:51 Відповісти
Напевно Румунії вони потрібнші,аніж нам...
показати весь коментар
14.09.2024 16:23 Відповісти
Румунія - країна НАТО. А ми ні. Ми ********** кривавий нейтралітет.
показати весь коментар
14.09.2024 16:33 Відповісти
Румуни платять 7,2 мільярда доларів.
показати весь коментар
14.09.2024 17:16 Відповісти
Румунам як партнерам довіряють, Єрмаку ні.
А Зеленський здесь все одно ні при чому ?..
показати весь коментар
14.09.2024 16:49 Відповісти
Теперка румуни точно вистоять проти *********** навали!
показати весь коментар
14.09.2024 16:59 Відповісти
Тобто? Кацапи через Україну дійдуть аж до Румунії? Це ти потужно мрієш...
показати весь коментар
14.09.2024 18:16 Відповісти
капєц...ще недавно вони 21-ші юзали..
показати весь коментар
14.09.2024 17:41 Відповісти
Цікаво, чи віддадуть вони нам ті 21-і та F-16?
показати весь коментар
14.09.2024 18:18 Відповісти
21-ші в музей хіба що..
показати весь коментар
14.09.2024 18:21 Відповісти
вони тікі шо купили за грубі гроші ще три десятка F-16, то з чого би це вони їх мають нам віддати?
показати весь коментар
14.09.2024 20:52 Відповісти
вони і зараз їх юзають, ще не списали.
показати весь коментар
14.09.2024 20:48 Відповісти
Ну навіщо румунам такі дороговартісні іграшки???? Вони бояться кацапський шахед збити, старанно роблять вигляд що нічого не відбувається і ніхто їм не загрожує. Цирк на дроті, да і тільки.
показати весь коментар
14.09.2024 20:06 Відповісти
 
 