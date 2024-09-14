США схвалили продаж Румунії винищувачів F-35 та супутнього обладнання
Держдепартамент США ухвалив рішення про можливий продаж уряду Румунії винищувачів F-35 і супутнього обладнання. Загальна вартість оцінюється в 7,2 мільярда доларів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".
Зазначається, що Агентство зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону надало необхідну сертифікацію, повідомивши сьогодні Конгрес про цей можливий продаж.
Раніше Уряд Румунії звернувся з проханням придбати 32 літаки F-35A Lightning II Joint Strike Fighter і 33 двигуни Pratt & Whitney F135-PW-100, а також інше супутнє обладнання.
Загальна вартість оцінюється в 7,2 мільярда доларів.
"Запропонований продаж покращить спроможність Румунії протистояти нинішнім і майбутнім загрозам шляхом подальшого оснащення її для виконання місій із самооборони і регіональної безпеки, водночас посилюючи оперативну сумісність зі Сполученими Штатами та іншими членами НАТО", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулого року Румунія оголосила про плани придбати 32 винищувачі F-35 у американського виробника Lockheed Martin на загальну суму 6,5 мільярдів доларів.
Закупівлю F-35 схвалила Вища рада оборони Румунії у квітні минулого року. Після цього Міноборони країни звернулось до парламенту для отримання згоди на початок процесу закупівлі.
Нещодавно США схвалили продаж Румунії ракет AIM-120 AMRAAM, сумісних із винищувачами F-16 та F-35, для зміцнення її протиповітряної оборони.
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