РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7986 посетителей онлайн
Новости Война
6 390 90
Германия (6728) оружие (10028) Шольц Олаф (851)

Шольц: Берлин не даст ВСУ бить немецким оружием вглубь России, даже если это позволят союзники

Шольц проти, щоб Україна била вглиб РФ німецькою зброєю

Берлин не позволит Украине использовать немецкое оружие для ударов вглубь РФ, даже если союзники решат иначе в отношении предоставленных ими вооружений.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в субботу, 14 сентября, во время общения с избирателями в городе Пренцлау в федеральной земле Бранденбург, пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

На фоне дискуссии относительно возможного разрешения Украине наносить удары по целям в РФ из западного дальнобойного оружия Шольц заявил, что его позиция по этому поводу остается неизменной. По словам политика, Киев не получит от Берлина разрешения наносить удары вглубь России из немецкого дальнобойного оружия.

"Я буду придерживаться своей позиции, даже если другие страны решат иначе", - сказал канцлер ФРГ.

Шольц отметил, что не будет предоставлять такого разрешения, поскольку видит в этом потенциальную "проблему".

В то же время он пообещал, что Германия продолжит оказывать военную помощь Украине.

Напомним, недавно Шольц в очередной раз отклонил идею поставки Украине ракет Taurus, несмотря на настойчивые просьбы Киева.

Читайте также: Шольц считает, что настал момент для переговоров о справедливом мире для Украины
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
ну тоді РФ окупуує Украну і українців погоне зробити з ФРН -ГДР
показать весь комментарий
14.09.2024 22:14
+15
Я з самого початку війни називав Шольца гнидою під усіма своїми Дужиковськими ніками. Та й саму Німеччину в цілому. Тому сперечався тут з ,,Валентиною Саюн,, яка зараз навіть не знаю під яким нікнеймом чергову казку про велику німецьку допомогу верзе. Шольц, як і його патронеса полковник російської розвідки шваль Меркель, не може йти проти свого роботодавця *****. Впевнений, що після закінчення війни правда про тісну співпрацю німецького керівництва з Москвою ще спливе. Недарма американська розвідка встановлювала прослушку в самих високих кабінетах уряду Німеччини.
показать весь комментарий
14.09.2024 22:20
+13
WE WANT INFORMATION - 50.

"Що ви думаєте про погрози путіна щодо початку війни", - запитали Байдена.
«Я не думаю багато про путіна» - відповів той. .

На зустрічі Байдена та Стармера було остаточне затверджений дозвіл бити ракетами ATACMS, JASSM, Storm Shadow/Scalp по території рф. Затверджений список цілей по яких дозволено бити, це 724 об'єкти, без подробиць, але є обмеження. Не дозволено бити по:

1. Військових об'єктах які знаходяться посеред щільної міської забудови.
2. Об'єктах цивільної та енергетичної інфраструктури, включаючи об'єкти нафто-газового комплексу рф.
3. Об'єктах стаціонарної та військово-польової медицини.
4. Ядерних об'єктах військового та цивільного призначення.

Дозвіл бити ракетами SCALP по території рф отриманий також від Президента Франції.
Дозвіл не буде офіційно підтверджено, буде та ж заява, яку отримали журналісти після першого застосування переданих Україні ракет ATACMS -"Ми дали Україні можливості про які вона просила".

Вночі відбулися термінові переговори між директором ЦРУ Бернсом та головою СВР Наришкіним ініційованим російською стороною. Наришкін передав послання від путіна. Ключове.
1. росія виходить з "джентльменського" договору про заборону передачі ракетних та ядерних технологій і залишає за собою право передавати їх "Дружнім державам".
2. росія виходить з переговорів про мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі рф та України. (Тобто можливий вірогідний черговий масований удар по об'єктах нашої енергетики).
3. росія "візьме на приціл" об'єкти пов'язані з виробництвом вищезгаданих ракет на території США, Великобританії та Франції. (Якась химерна, як на мене, погроза - а до цього не брали?)

Наришкін висловив своє різке незадоволення "інформаційною провокацією США та їх європейських сателітів" з розповсюдженням інформації про передачу Іраном рф балістичних ракет малої дальності і наголосив, що Іран не передавав та не збирається передавати подібні ракети, а США використовують цю уявну погрозу як "привід для підвищення градусу ескалації до небачених масштабів".

У відповідь Бернс заявив, що США та Європейські союзники мають докази передачі Іраном ракет рф. (Тут цікаво що у дискусіях на цю тему між рф та США досі не використовують слово "балістичні" що дає привід для роздумів) і тому союзники дали узгоджену відповідь на російську ескалацію.
Наришкін передав Бернсу список об'єктів на території рф які повинні бути виключені як цілі для ударів американською зброєю. Це ядерні об'єкти, певні об'єкти ОПК, та об'єкти раннього попередження про ядерну загрозу. Бернс пообіцяв передати російські прохання Президенту США.

Новина трохи дивна, як на мене. Прем'єр-міністр Канади Трюдо повідомив уряд США що планує надати дозвіл льотчикам у відставці Канадських Королівських ВПС працювати на українських літаках F-16. Відповіді Байдена ще не було, але у Пентагоні вважають що уряд США не буде заперечувати проти надання подібного дозволу. Тут не треба мати завищені очікування - у Канаді менше двох десятків бажаючих, але цікаво те, що, як нам довели, серед них двоє етнічних українців.

Нагадую - Канада нещодавно започаткувала навчальну місію для українських пілотів. І ще по темі - Румунія знову прийняла на навчання чотирьох (офіційно) льотчиків України. А у грудні на її території почне працювати новий навчальний центр який будують США який "розширить навчальну базу майже втричі" - той теж прийме на навчання румунських та українських курсантів.

Ну і невелика замальовка на тему - "Як працює "дипломатія нахаб" від нашого Президента. Досі американською стороною не був остаточно затверджений план зустрічі Байдена та Зеленського на полях Генасамблеї ООН у цьому місяці. І тим не менш наш Президент вже публічно її анонсував знаючи, що США навряд чи вчинять демарш і відмовляться від неї - зараз підтримка України на всіх рівнях дуже важлива для американської адміністрації. Дуже боюся що нам все це згодом може вилізти боком...

Більше новин немає.
показать весь комментарий
14.09.2024 22:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шольц сказав словами сторого радянського фільму про війну."Никто не хотел умирать".Ми вас зрозуміли пан Шольц.
показать весь комментарий
14.09.2024 22:12 Ответить
І на слідуючий рік замість військової допомоги фріци намалюють свій план миру.
показать весь комментарий
14.09.2024 22:13 Ответить
Слідуючий?Він вже
показать весь комментарий
14.09.2024 22:15 Ответить
Хай малюють, тільки на Таурусах!
показать весь комментарий
14.09.2024 22:34 Ответить
Пане Штольц,тоді дайте нам ,,Циклон Б" !
показать весь комментарий
14.09.2024 22:13 Ответить
«Цикло́н Б» (нем. Zyklon B) - пестицид на основе цианида... узагальнена назва хімікатів, які використовуються для контролю шкідників і хвороб рослин - РОСіянє, РОСлини...
показать весь комментарий
14.09.2024 22:24 Ответить
ну тоді РФ окупуує Украну і українців погоне зробити з ФРН -ГДР
показать весь комментарий
14.09.2024 22:14 Ответить
Ти точно Вася, знайшов кого лякати гедеером. Шольц вступил в СДПГ в 1975 году, будучи учеником старшей школы, где он стал участником https://ru.wikipedia.org/wiki/Jusos Jusos (сокращение от «Молодые социалисты»), молодёжной организации СДПГ. С 1982 года по 1988 год он был заместителем федерального председателя Jusos, с 1987 года по 1989 год также был https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 вице-президентом https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8&action=edit&redlink=1 Международного союза социалистической молодёжи . Во время работы в Jusos он поддерживал Freudenberger Kreis (крыло Stamokap университетских групп Jusos), а также журнал SPW и в статьях пропагандировал «преодоление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 капиталистической экономики ». В нём Шольц критикует «агрессивно-империалистическую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 Организацию Североатлантического договора », Федеративную республику как «европейский оплот большого бизнеса» и социально-либеральную коалицию, которая ставит «голое сохранение власти выше любых форм предметных споров».
показать весь комментарий
14.09.2024 23:25 Ответить
вбачає потенційну "проблему"?... тобто зараз ніяких проблем не існує?...
показать весь комментарий
14.09.2024 22:14 Ответить
ясний пентіум "по умолчанію".
показать весь комментарий
14.09.2024 22:15 Ответить
WE WANT INFORMATION - 50.

"Що ви думаєте про погрози путіна щодо початку війни", - запитали Байдена.
«Я не думаю багато про путіна» - відповів той. .

На зустрічі Байдена та Стармера було остаточне затверджений дозвіл бити ракетами ATACMS, JASSM, Storm Shadow/Scalp по території рф. Затверджений список цілей по яких дозволено бити, це 724 об'єкти, без подробиць, але є обмеження. Не дозволено бити по:

1. Військових об'єктах які знаходяться посеред щільної міської забудови.
2. Об'єктах цивільної та енергетичної інфраструктури, включаючи об'єкти нафто-газового комплексу рф.
3. Об'єктах стаціонарної та військово-польової медицини.
4. Ядерних об'єктах військового та цивільного призначення.

Дозвіл бити ракетами SCALP по території рф отриманий також від Президента Франції.
Дозвіл не буде офіційно підтверджено, буде та ж заява, яку отримали журналісти після першого застосування переданих Україні ракет ATACMS -"Ми дали Україні можливості про які вона просила".

Вночі відбулися термінові переговори між директором ЦРУ Бернсом та головою СВР Наришкіним ініційованим російською стороною. Наришкін передав послання від путіна. Ключове.
1. росія виходить з "джентльменського" договору про заборону передачі ракетних та ядерних технологій і залишає за собою право передавати їх "Дружнім державам".
2. росія виходить з переговорів про мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі рф та України. (Тобто можливий вірогідний черговий масований удар по об'єктах нашої енергетики).
3. росія "візьме на приціл" об'єкти пов'язані з виробництвом вищезгаданих ракет на території США, Великобританії та Франції. (Якась химерна, як на мене, погроза - а до цього не брали?)

Наришкін висловив своє різке незадоволення "інформаційною провокацією США та їх європейських сателітів" з розповсюдженням інформації про передачу Іраном рф балістичних ракет малої дальності і наголосив, що Іран не передавав та не збирається передавати подібні ракети, а США використовують цю уявну погрозу як "привід для підвищення градусу ескалації до небачених масштабів".

У відповідь Бернс заявив, що США та Європейські союзники мають докази передачі Іраном ракет рф. (Тут цікаво що у дискусіях на цю тему між рф та США досі не використовують слово "балістичні" що дає привід для роздумів) і тому союзники дали узгоджену відповідь на російську ескалацію.
Наришкін передав Бернсу список об'єктів на території рф які повинні бути виключені як цілі для ударів американською зброєю. Це ядерні об'єкти, певні об'єкти ОПК, та об'єкти раннього попередження про ядерну загрозу. Бернс пообіцяв передати російські прохання Президенту США.

Новина трохи дивна, як на мене. Прем'єр-міністр Канади Трюдо повідомив уряд США що планує надати дозвіл льотчикам у відставці Канадських Королівських ВПС працювати на українських літаках F-16. Відповіді Байдена ще не було, але у Пентагоні вважають що уряд США не буде заперечувати проти надання подібного дозволу. Тут не треба мати завищені очікування - у Канаді менше двох десятків бажаючих, але цікаво те, що, як нам довели, серед них двоє етнічних українців.

Нагадую - Канада нещодавно започаткувала навчальну місію для українських пілотів. І ще по темі - Румунія знову прийняла на навчання чотирьох (офіційно) льотчиків України. А у грудні на її території почне працювати новий навчальний центр який будують США який "розширить навчальну базу майже втричі" - той теж прийме на навчання румунських та українських курсантів.

Ну і невелика замальовка на тему - "Як працює "дипломатія нахаб" від нашого Президента. Досі американською стороною не був остаточно затверджений план зустрічі Байдена та Зеленського на полях Генасамблеї ООН у цьому місяці. І тим не менш наш Президент вже публічно її анонсував знаючи, що США навряд чи вчинять демарш і відмовляться від неї - зараз підтримка України на всіх рівнях дуже важлива для американської адміністрації. Дуже боюся що нам все це згодом може вилізти боком...

Більше новин немає.
показать весь комментарий
14.09.2024 22:16 Ответить
За проханням Китаю також не можна бити по китайським підприємствам і власності Китаю на тимчасово окупованих РФ територіях Китаю за Уралом
показать весь комментарий
14.09.2024 23:38 Ответить
😂😂😂
показать весь комментарий
15.09.2024 00:24 Ответить
Шольсц не може погодитися на перемогу України ...тому шо московія їх 50% колонія де факто і де юре ...
показать весь комментарий
14.09.2024 22:16 Ответить
не колонія, а метрополія
показать весь комментарий
14.09.2024 23:14 Ответить
Колишній ракетно- ядерній державі потрібна допомога! Скинемось на ЯО?
показать весь комментарий
14.09.2024 22:18 Ответить
якшо ми відновимо ЯО нам грошиків та гуманітарки парнери не дадуть
показать весь комментарий
14.09.2024 22:20 Ответить
Нічого, посидять наші управлінці без премій по сто тисяч..))
показать весь комментарий
14.09.2024 22:25 Ответить
Годі цю казочку переповідати.
показать весь комментарий
15.09.2024 01:29 Ответить
це був сарказм. манра яку повторють дурники. нажаль їх більшість в країні
показать весь комментарий
15.09.2024 07:43 Ответить
Та і гребаний зеленський лідор ...давно вже не авторитет у політикумі ...люди ,міняйте цього 🤡 ,бо все накривається тазіком ...
показать весь комментарий
14.09.2024 22:18 Ответить
Сцикун.
показать весь комментарий
14.09.2024 22:19 Ответить
Бо Шольц все ще сподівається на дешевий кацапський газік.
показать весь комментарий
14.09.2024 22:20 Ответить
Трубу підірвали. Не буде їм ніякого газу.
показать весь комментарий
14.09.2024 23:12 Ответить
Прокладуть нову. Це не проблема.

Головне бути голубом миру і скоріше злити Україну, щоб санкції зняти.
показать весь комментарий
14.09.2024 23:28 Ответить
Вглубь параши можно было бы бить Украинскими ракетами не спрашивая никаких шольцов, но сперва их надо откопать из-под асфальта, куда Янелох их закатал по приказу Ху#ла.
показать весь комментарий
14.09.2024 22:20 Ответить
Нууу..вглиб раїсі можна й не бити..сибир китайуі вже окупували...
показать весь комментарий
14.09.2024 22:26 Ответить
Правильно, хватит до Урала, и мааацквабад надо стереть с лица земли в 1 очередь.
показать весь комментарий
15.09.2024 07:28 Ответить
Шольц знову хоче савєцьких солдадів під Берліном?
показать весь комментарий
14.09.2024 22:20 Ответить
Я з самого початку війни називав Шольца гнидою під усіма своїми Дужиковськими ніками. Та й саму Німеччину в цілому. Тому сперечався тут з ,,Валентиною Саюн,, яка зараз навіть не знаю під яким нікнеймом чергову казку про велику німецьку допомогу верзе. Шольц, як і його патронеса полковник російської розвідки шваль Меркель, не може йти проти свого роботодавця *****. Впевнений, що після закінчення війни правда про тісну співпрацю німецького керівництва з Москвою ще спливе. Недарма американська розвідка встановлювала прослушку в самих високих кабінетах уряду Німеччини.
показать весь комментарий
14.09.2024 22:20 Ответить
Німців зрозуміти можна, Меркель зробила все щоб російським ресурсам не було альтернативи. Тому за росію вони будуть перейматись і далі, і продовжать вибачатись за дідів.
показать весь комментарий
14.09.2024 22:25 Ответить
Найбільша шкода, яку зробила Меркель для Німетчини, зупинка усієї ядерної енергетики. Не думаю, що вона не розуміла, що робить
показать весь комментарий
14.09.2024 22:37 Ответить
Ну так, не розуміла. Вона ж фізичний факультет закінчувала.
показать весь комментарий
14.09.2024 23:39 Ответить
Вже знайшли альтернативу, Норвегія піддала газку.
показать весь комментарий
14.09.2024 23:16 Ответить
Таки да - знайшли, але...

"Німецький виробник авто Volkswagen розглядає закриття заводу вперше за 87 років існування компанії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Volkswagen AG розглядає питання про закриття заводу в Німеччині вперше за свою 87-річну історію, що відображає глибокі проблеми, які охопили європейську автомобільну промисловість.

Продажі автомобілів в Європі все ще майже на п'яту частину нижчі від допандемічного рівня, виробники, включаючи VW, Stellantis NV і Renault SA, експлуатували понад 30 заводів на рівнях, які аналітики вважають збитковими. Це охоплює і найбільший в Європі завод Volkswagen у Вольфсбурзі.

В повідомленні зазначають, що причини зрозумілі: спроби Європи конкурувати з китайськими конкурентами та Tesla Inc. у виробництві електромобілів зазнають невдачі.

На відміну від США, автомобільна промисловість ЄС продовжила підтримувати високовартісні заводи після глобальної фінансової кризи. Масштабні інвестиції, необхідні для того, щоб конкурувати з електромобілями, втрата дешевої російської енергії та погіршення перспектив у Китаї означають, що ці дні добігають кінця."
показать весь комментарий
14.09.2024 23:27 Ответить
Переналаштовуйте виробництво на військові рейки.
показать весь комментарий
14.09.2024 23:41 Ответить
По перше, на цьому грошей не заробиш.
По друге, Европа ні з ким не воюе.
показать весь комментарий
15.09.2024 01:33 Ответить
Якщо це тільки електромобілі , то що там має значення спад продажів 1/5 для Volkswagen..? Якщо з двигуном внутрішнього згоряння - тут вже тенденція+ваша цитата про втрату " дешевої російської енергії " . Але німці начебто розконсервовували свої АЕСи для компенсації...
показать весь комментарий
15.09.2024 00:22 Ответить
Ні, не розконсервували.
показать весь комментарий
15.09.2024 01:02 Ответить
На відміну від США, автомобільна промисловість ЄС продовжила підтримувати високовартісні заводи.

Питання чому? Відповідь очевидна - дешевий російський газ. Тому Шольц і переймається за росію, все що їх цікавить відновлення економічної співпраці, а балачки про якусь там ескалацію, то повна дурня.
показать весь комментарий
15.09.2024 07:51 Ответить
Европа сама собі підгадила своїми "евростандантами" а тепер плаче.
показать весь комментарий
15.09.2024 01:31 Ответить
22 вибори в Бранденбурзі. Якщо партія програє, Шольця поміняють, як Байдена. А там, як говорив Швець, суд за крадіжку 22 лямів. Тому олаф став таким активним.
показать весь комментарий
14.09.2024 22:26 Ответить
Він скоріше надасть їх сосії для ударів по Україні
показать весь комментарий
14.09.2024 22:27 Ответить
Освенцем, Майданек... мам'ять коротка?
показать весь комментарий
14.09.2024 22:31 Ответить
Эта дрыщевская смута дает фору ***** , показав тем что ааааа ,,,, цука боитесь...Шольцццц , а где блок НАТО ? броня ?
показать весь комментарий
14.09.2024 22:32 Ответить
Сцикло-швайне
показать весь комментарий
14.09.2024 22:34 Ответить
Як можна бити вглиб Росії німецькою зброєю, якщо її Україні ніхто не надав?
Листоноші "пєчкіни". Мабуть їм треба подарувати велосипед(якісь смачні українські активи)
показать весь комментарий
14.09.2024 22:34 Ответить
Не вдасться зеленскому виконати план х.ла по втягуванню Европи у цей кофлікт - у Европі чудово все розуміють - свої ракети Україна не хоче виробляти, а хоче бити по рашці саме ракетами країн Европи та США. Там же не клоуни керують країнами - люди думають.
показать весь комментарий
14.09.2024 22:34 Ответить
Полікуйся.
показать весь комментарий
15.09.2024 01:34 Ответить
Заслужила - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70
показать весь комментарий
15.09.2024 01:38 Ответить
а яку далекобійну німеьку зброю Шольц мав на увазі? PzH2000?? Ну добре, ми не будемо з них стряляти по Льгову і Рильську, їм вистачить роботи на українських фронтах.
показать весь комментарий
14.09.2024 22:43 Ответить
Вбивство українських цивільних по всій Україні Шольца не турбує.
показать весь комментарий
14.09.2024 22:46 Ответить
Российская армия самая сильная в мире. Только если воевать с ней используя рагатки.
показать весь комментарий
14.09.2024 22:47 Ответить
Час німцям міняти канцлера...
показать весь комментарий
14.09.2024 22:56 Ответить
Тимошенко вважає, що Україні потрібен канцлер

П'ятниця, 24 серпня 2018, 18:03
показать весь комментарий
14.09.2024 23:12 Ответить
Свої ракети треба робить, а не сподіватись на подачки заходу. Свої ракети ми можемо запускати хоч в кремль. Тільки де ж їх взять.
показать весь комментарий
14.09.2024 23:00 Ответить
Ще та шоблі таке не треба...їм треба типу мир з пуйлом. .янетряпка явно не герой ,
показать весь комментарий
14.09.2024 23:15 Ответить
Місцеві диванні і закордонно-диванні аналітики,а чому у вас так і не виникло питання,а де знамениті укранські засоби ураження? Всі ці Громи Сапсани Нептуни Коршуни...За 10,5 років війги...їх немає!! Правда є якась зелена Паляниця і скоро з"явиться Маца! Чи Шольця приємніше з дивану лаяти?
показать весь комментарий
14.09.2024 23:03 Ответить
Заткнувся б вже Краще б він промовчав. Розумнішим би здавався.
показать весь комментарий
14.09.2024 23:04 Ответить
Шольц робить помилку...але зрозуміє це пізніше...але буде пізно...зоряний час буде втрачено...і в історію він війде не як потужний лідер...а як лох...
показать весь комментарий
14.09.2024 23:14 Ответить
***** йому доплачує за кожну таку заяву, чи шо? Якого дідька кожного дня цей поц розповідає всьму світу та нам, що не дасть свої Тауруси (яких нема), та не дозволить бити по
показать весь комментарий
14.09.2024 23:15 Ответить
раськє вглиб. А не в глиб можна бити? А мАсКва - глиб, блдь, чи не глиб?
показать весь комментарий
14.09.2024 23:18 Ответить
Сейчас вторгнется бременская турбоваля и все прояснит).
показать весь комментарий
14.09.2024 23:20 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2024 23:25 Ответить
Це він виборцям бреше. Коли закінчаться вибори, знову стане лицарем який рятує Україну.
показать весь комментарий
14.09.2024 23:29 Ответить
Дайте його курву за горло потримати.
показать весь комментарий
14.09.2024 23:21 Ответить
сцикун.. недолуглий сцикун... своїх виборів боїьбся більше ніж нападу орду..
показать весь комментарий
14.09.2024 23:28 Ответить
В котре задаю це питання: як так вийшло, що цим фашистам надали після другої світової війни такі технології, що вони виготовляють таку зброю!? Чому я, американський платник податків мушу оплачувати американську армію в Германні котра повинна захищати цих уродів від… росіі!? Японцям,між іншим, дозволили тримати якусь міліцію,а не армію! Що за б фуйня твориться в світі! Це не зовсім німецьке щоб давати або ні дозвіл
показать весь комментарий
14.09.2024 23:44 Ответить
Цікаво, Таурус, який заборонив Шольц, має складові частини лише німецького виробництва та н ПЗ, розроблене виключно Німеччиною?
Чи в цій системі зброї є вузли, деталі, комплектуючі, технології ПЗ іноземного виробництва?
Якщо є, то може канцлер буде більш обережним із заборонами всупереч дозволу інших країн НАТО?
показать весь комментарий
15.09.2024 00:14 Ответить
>> Чи в цій системі зброї є вузли, деталі, комплектуючі, технології ПЗ іноземного виробництва?

Є. І багато що.

Наприклад, мікропроцесори у Німеччині не виробляються. На мою думку, це ганьба -- провідна економіка ЄС, і не мати свого виробництва процесорів.

Intel он перший камінь закладає у Маґдебурзі... Але ж то формально будуть американські процесори 🤨
показать весь комментарий
15.09.2024 01:07 Ответить
В Японії не поліція а сили самооборони. Які де факто і є армія.
показать весь комментарий
15.09.2024 01:36 Ответить
коли американці, британці, французи дозволять бити своєю зброєю - нікуди ця ліверна ковбаса не дінеться: дасть TAURUSи, а за ними закриє очі, як вони вражатимуть тульщину та рязанщину.

Тренд ураження лаптєстану та йго розпаду - невідворотній. Інша справа, що надто повільний...
показать весь комментарий
15.09.2024 00:00 Ответить
А про "німецьку далекобійну зброю" можна докладніше,лиса ти шваль?
показать весь комментарий
15.09.2024 00:31 Ответить
шольц - це партіний гандон, який навіть не бздане без "партійної більшості". Вся ця "гра" - спочатку шрьодеровскої "рашенфірштейн", потім меркелєвської "путєнфірштейн" привела до такої натюрліххерні під назвою "дойчландімпотент".
показать весь комментарий
15.09.2024 01:02 Ответить
Nje zrja nashevo kanclera prozvalji 'ljivernoij kolbasoij'!
показать весь комментарий
15.09.2024 03:37 Ответить
Сцикло-швайне!
показать весь комментарий
15.09.2024 03:50 Ответить
Дух бабки меркельші живе і перемагає...
показать весь комментарий
15.09.2024 06:03 Ответить
Не здивуюсь, якщо Шольц вимагатиме, щоб ті шоломи, що Німеччина, ридаючи навзрид, 2 місяці відривала від свого, доброго до кацапів серця, і всеж таки надіслала до стікаючої кров'ю України, при заходженні на кацапську територію, наші бійці знімали і лишали на кордоні.
показать весь комментарий
15.09.2024 07:43 Ответить
Вони за північні потоки і проти всяких ударів , давно все зрозуміло
показать весь комментарий
15.09.2024 08:53 Ответить
Ну,Шольцу залишилось ще трохи.Другий канцлер дасть таураси
показать весь комментарий
15.09.2024 09:27 Ответить
Штольц, а чим саме німецьким далекобійним Україна мала би бити по раші? Може дали таураси?
Ні, не дали. То для чого цей зв...ж?
показать весь комментарий
15.09.2024 09:48 Ответить
ТА ПІШОВ ТИ НА УХЙ !
показать весь комментарий
15.09.2024 09:56 Ответить
Ну Берлін хай не дає бити вглиб, а Штутгарт і Дрезден нехай дає.
показать весь комментарий
15.09.2024 10:49 Ответить
 
 