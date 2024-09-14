Шольц: Берлін не дасть ЗСУ бити німецькою зброєю вглиб Росії, навіть якщо це дозволять союзники
Берлін не дозволить Україні використовувати німецьку зброю для ударів углиб РФ, навіть якщо союзники вирішать інакше щодо наданих ними озброєнь.
Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у суботу, 14 вересня, під час спілкування з виборцями в місті Пренцлау у федеральній землі Бранденбург, пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.
На тлі дискусії щодо можливого дозволу Україні завдавати ударів по цілях в РФ з західної далекобійної зброї Шольц заявив, що його позиція стосовно цього залишається незмінною. За словами політика, Київ не отримає від Берліна дозволу завдавати ударів углиб Росії з німецької далекобійної зброї.
"Я дотримуватимуся своєї позиції, навіть якщо інші країни вирішать інакше", - сказав канцлер ФРН.
Шольц зазначив, що не надаватиме такого дозволу, оскільки вбачає в цьому потенційну "проблему".
Водночас він пообіцяв, що Німеччина продовжить надавати військову допомогу Україні.
Нагадаємо, нещодавно Шольц вкотре відхилив ідею постачання Україні ракет Taurus, попри наполегливі прохання Києва.
Будь ласка, зачекайте...
"Що ви думаєте про погрози путіна щодо початку війни", - запитали Байдена.
«Я не думаю багато про путіна» - відповів той. .
На зустрічі Байдена та Стармера було остаточне затверджений дозвіл бити ракетами ATACMS, JASSM, Storm Shadow/Scalp по території рф. Затверджений список цілей по яких дозволено бити, це 724 об'єкти, без подробиць, але є обмеження. Не дозволено бити по:
1. Військових об'єктах які знаходяться посеред щільної міської забудови.
2. Об'єктах цивільної та енергетичної інфраструктури, включаючи об'єкти нафто-газового комплексу рф.
3. Об'єктах стаціонарної та військово-польової медицини.
4. Ядерних об'єктах військового та цивільного призначення.
Дозвіл бити ракетами SCALP по території рф отриманий також від Президента Франції.
Дозвіл не буде офіційно підтверджено, буде та ж заява, яку отримали журналісти після першого застосування переданих Україні ракет ATACMS -"Ми дали Україні можливості про які вона просила".
Вночі відбулися термінові переговори між директором ЦРУ Бернсом та головою СВР Наришкіним ініційованим російською стороною. Наришкін передав послання від путіна. Ключове.
1. росія виходить з "джентльменського" договору про заборону передачі ракетних та ядерних технологій і залишає за собою право передавати їх "Дружнім державам".
2. росія виходить з переговорів про мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі рф та України. (Тобто можливий вірогідний черговий масований удар по об'єктах нашої енергетики).
3. росія "візьме на приціл" об'єкти пов'язані з виробництвом вищезгаданих ракет на території США, Великобританії та Франції. (Якась химерна, як на мене, погроза - а до цього не брали?)
Наришкін висловив своє різке незадоволення "інформаційною провокацією США та їх європейських сателітів" з розповсюдженням інформації про передачу Іраном рф балістичних ракет малої дальності і наголосив, що Іран не передавав та не збирається передавати подібні ракети, а США використовують цю уявну погрозу як "привід для підвищення градусу ескалації до небачених масштабів".
У відповідь Бернс заявив, що США та Європейські союзники мають докази передачі Іраном ракет рф. (Тут цікаво що у дискусіях на цю тему між рф та США досі не використовують слово "балістичні" що дає привід для роздумів) і тому союзники дали узгоджену відповідь на російську ескалацію.
Наришкін передав Бернсу список об'єктів на території рф які повинні бути виключені як цілі для ударів американською зброєю. Це ядерні об'єкти, певні об'єкти ОПК, та об'єкти раннього попередження про ядерну загрозу. Бернс пообіцяв передати російські прохання Президенту США.
Новина трохи дивна, як на мене. Прем'єр-міністр Канади Трюдо повідомив уряд США що планує надати дозвіл льотчикам у відставці Канадських Королівських ВПС працювати на українських літаках F-16. Відповіді Байдена ще не було, але у Пентагоні вважають що уряд США не буде заперечувати проти надання подібного дозволу. Тут не треба мати завищені очікування - у Канаді менше двох десятків бажаючих, але цікаво те, що, як нам довели, серед них двоє етнічних українців.
Нагадую - Канада нещодавно започаткувала навчальну місію для українських пілотів. І ще по темі - Румунія знову прийняла на навчання чотирьох (офіційно) льотчиків України. А у грудні на її території почне працювати новий навчальний центр який будують США який "розширить навчальну базу майже втричі" - той теж прийме на навчання румунських та українських курсантів.
Ну і невелика замальовка на тему - "Як працює "дипломатія нахаб" від нашого Президента. Досі американською стороною не був остаточно затверджений план зустрічі Байдена та Зеленського на полях Генасамблеї ООН у цьому місяці. І тим не менш наш Президент вже публічно її анонсував знаючи, що США навряд чи вчинять демарш і відмовляться від неї - зараз підтримка України на всіх рівнях дуже важлива для американської адміністрації. Дуже боюся що нам все це згодом може вилізти боком...
Більше новин немає.
Головне бути голубом миру і скоріше злити Україну, щоб санкції зняти.
"Німецький виробник авто Volkswagen розглядає закриття заводу вперше за 87 років існування компанії.
Про це повідомляє Bloomberg.
Volkswagen AG розглядає питання про закриття заводу в Німеччині вперше за свою 87-річну історію, що відображає глибокі проблеми, які охопили європейську автомобільну промисловість.
Продажі автомобілів в Європі все ще майже на п'яту частину нижчі від допандемічного рівня, виробники, включаючи VW, Stellantis NV і Renault SA, експлуатували понад 30 заводів на рівнях, які аналітики вважають збитковими. Це охоплює і найбільший в Європі завод Volkswagen у Вольфсбурзі.
В повідомленні зазначають, що причини зрозумілі: спроби Європи конкурувати з китайськими конкурентами та Tesla Inc. у виробництві електромобілів зазнають невдачі.
На відміну від США, автомобільна промисловість ЄС продовжила підтримувати високовартісні заводи після глобальної фінансової кризи. Масштабні інвестиції, необхідні для того, щоб конкурувати з електромобілями, втрата дешевої російської енергії та погіршення перспектив у Китаї означають, що ці дні добігають кінця."
По друге, Европа ні з ким не воюе.
Питання чому? Відповідь очевидна - дешевий російський газ. Тому Шольц і переймається за росію, все що їх цікавить відновлення економічної співпраці, а балачки про якусь там ескалацію, то повна дурня.
Листоноші "пєчкіни". Мабуть їм треба подарувати велосипед(якісь смачні українські активи)
П'ятниця, 24 серпня 2018, 18:03
Заткнувся б вжеКраще б він промовчав. Розумнішим би здавався.
Чи в цій системі зброї є вузли, деталі, комплектуючі, технології ПЗ іноземного виробництва?
Якщо є, то може канцлер буде більш обережним із заборонами всупереч дозволу інших країн НАТО?
Є. І багато що.
Наприклад, мікропроцесори у Німеччині не виробляються. На мою думку, це ганьба -- провідна економіка ЄС, і не мати свого виробництва процесорів.
Intel он перший камінь закладає у Маґдебурзі... Але ж то формально будуть американські процесори 🤨
Тренд ураження лаптєстану та йго розпаду - невідворотній. Інша справа, що надто повільний...
Ні, не дали. То для чого цей зв...ж?