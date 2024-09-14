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Німеччина (7091) зброя (7278) Шольц Олаф (1078)

Шольц: Берлін не дасть ЗСУ бити німецькою зброєю вглиб Росії, навіть якщо це дозволять союзники

Шольц проти, щоб Україна била вглиб РФ німецькою зброєю

Берлін не дозволить Україні використовувати німецьку зброю для ударів углиб РФ, навіть якщо союзники вирішать інакше щодо наданих ними озброєнь.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у суботу, 14 вересня, під час спілкування з виборцями в місті Пренцлау у федеральній землі Бранденбург, пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

На тлі дискусії щодо можливого дозволу Україні завдавати ударів по цілях в РФ з західної далекобійної зброї Шольц заявив, що його позиція стосовно цього залишається незмінною. За словами політика, Київ не отримає від Берліна дозволу завдавати ударів углиб Росії з німецької далекобійної зброї.

"Я дотримуватимуся своєї позиції, навіть якщо інші країни вирішать інакше", - сказав канцлер ФРН.

Шольц зазначив, що не надаватиме такого дозволу, оскільки вбачає в цьому потенційну "проблему".

Водночас він пообіцяв, що Німеччина продовжить надавати військову допомогу Україні.

Нагадаємо, нещодавно Шольц вкотре відхилив ідею постачання Україні ракет Taurus, попри наполегливі прохання Києва.

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Топ коментарі
+20
ну тоді РФ окупуує Украну і українців погоне зробити з ФРН -ГДР
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14.09.2024 22:14
+15
Я з самого початку війни називав Шольца гнидою під усіма своїми Дужиковськими ніками. Та й саму Німеччину в цілому. Тому сперечався тут з ,,Валентиною Саюн,, яка зараз навіть не знаю під яким нікнеймом чергову казку про велику німецьку допомогу верзе. Шольц, як і його патронеса полковник російської розвідки шваль Меркель, не може йти проти свого роботодавця *****. Впевнений, що після закінчення війни правда про тісну співпрацю німецького керівництва з Москвою ще спливе. Недарма американська розвідка встановлювала прослушку в самих високих кабінетах уряду Німеччини.
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14.09.2024 22:20
+13
WE WANT INFORMATION - 50.

"Що ви думаєте про погрози путіна щодо початку війни", - запитали Байдена.
«Я не думаю багато про путіна» - відповів той. .

На зустрічі Байдена та Стармера було остаточне затверджений дозвіл бити ракетами ATACMS, JASSM, Storm Shadow/Scalp по території рф. Затверджений список цілей по яких дозволено бити, це 724 об'єкти, без подробиць, але є обмеження. Не дозволено бити по:

1. Військових об'єктах які знаходяться посеред щільної міської забудови.
2. Об'єктах цивільної та енергетичної інфраструктури, включаючи об'єкти нафто-газового комплексу рф.
3. Об'єктах стаціонарної та військово-польової медицини.
4. Ядерних об'єктах військового та цивільного призначення.

Дозвіл бити ракетами SCALP по території рф отриманий також від Президента Франції.
Дозвіл не буде офіційно підтверджено, буде та ж заява, яку отримали журналісти після першого застосування переданих Україні ракет ATACMS -"Ми дали Україні можливості про які вона просила".

Вночі відбулися термінові переговори між директором ЦРУ Бернсом та головою СВР Наришкіним ініційованим російською стороною. Наришкін передав послання від путіна. Ключове.
1. росія виходить з "джентльменського" договору про заборону передачі ракетних та ядерних технологій і залишає за собою право передавати їх "Дружнім державам".
2. росія виходить з переговорів про мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі рф та України. (Тобто можливий вірогідний черговий масований удар по об'єктах нашої енергетики).
3. росія "візьме на приціл" об'єкти пов'язані з виробництвом вищезгаданих ракет на території США, Великобританії та Франції. (Якась химерна, як на мене, погроза - а до цього не брали?)

Наришкін висловив своє різке незадоволення "інформаційною провокацією США та їх європейських сателітів" з розповсюдженням інформації про передачу Іраном рф балістичних ракет малої дальності і наголосив, що Іран не передавав та не збирається передавати подібні ракети, а США використовують цю уявну погрозу як "привід для підвищення градусу ескалації до небачених масштабів".

У відповідь Бернс заявив, що США та Європейські союзники мають докази передачі Іраном ракет рф. (Тут цікаво що у дискусіях на цю тему між рф та США досі не використовують слово "балістичні" що дає привід для роздумів) і тому союзники дали узгоджену відповідь на російську ескалацію.
Наришкін передав Бернсу список об'єктів на території рф які повинні бути виключені як цілі для ударів американською зброєю. Це ядерні об'єкти, певні об'єкти ОПК, та об'єкти раннього попередження про ядерну загрозу. Бернс пообіцяв передати російські прохання Президенту США.

Новина трохи дивна, як на мене. Прем'єр-міністр Канади Трюдо повідомив уряд США що планує надати дозвіл льотчикам у відставці Канадських Королівських ВПС працювати на українських літаках F-16. Відповіді Байдена ще не було, але у Пентагоні вважають що уряд США не буде заперечувати проти надання подібного дозволу. Тут не треба мати завищені очікування - у Канаді менше двох десятків бажаючих, але цікаво те, що, як нам довели, серед них двоє етнічних українців.

Нагадую - Канада нещодавно започаткувала навчальну місію для українських пілотів. І ще по темі - Румунія знову прийняла на навчання чотирьох (офіційно) льотчиків України. А у грудні на її території почне працювати новий навчальний центр який будують США який "розширить навчальну базу майже втричі" - той теж прийме на навчання румунських та українських курсантів.

Ну і невелика замальовка на тему - "Як працює "дипломатія нахаб" від нашого Президента. Досі американською стороною не був остаточно затверджений план зустрічі Байдена та Зеленського на полях Генасамблеї ООН у цьому місяці. І тим не менш наш Президент вже публічно її анонсував знаючи, що США навряд чи вчинять демарш і відмовляться від неї - зараз підтримка України на всіх рівнях дуже важлива для американської адміністрації. Дуже боюся що нам все це згодом може вилізти боком...

Більше новин немає.
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14.09.2024 22:16
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Шольц сказав словами сторого радянського фільму про війну."Никто не хотел умирать".Ми вас зрозуміли пан Шольц.
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14.09.2024 22:12 Відповісти
І на слідуючий рік замість військової допомоги фріци намалюють свій план миру.
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14.09.2024 22:13 Відповісти
Слідуючий?Він вже
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14.09.2024 22:15 Відповісти
Хай малюють, тільки на Таурусах!
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14.09.2024 22:34 Відповісти
Пане Штольц,тоді дайте нам ,,Циклон Б" !
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14.09.2024 22:13 Відповісти
«Цикло́н Б» (нем. Zyklon B) - пестицид на основе цианида... узагальнена назва хімікатів, які використовуються для контролю шкідників і хвороб рослин - РОСіянє, РОСлини...
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14.09.2024 22:24 Відповісти
ну тоді РФ окупуує Украну і українців погоне зробити з ФРН -ГДР
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14.09.2024 22:14 Відповісти
Ти точно Вася, знайшов кого лякати гедеером. Шольц вступил в СДПГ в 1975 году, будучи учеником старшей школы, где он стал участником https://ru.wikipedia.org/wiki/Jusos Jusos (сокращение от «Молодые социалисты»), молодёжной организации СДПГ. С 1982 года по 1988 год он был заместителем федерального председателя Jusos, с 1987 года по 1989 год также был https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 вице-президентом https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8&action=edit&redlink=1 Международного союза социалистической молодёжи . Во время работы в Jusos он поддерживал Freudenberger Kreis (крыло Stamokap университетских групп Jusos), а также журнал SPW и в статьях пропагандировал «преодоление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 капиталистической экономики ». В нём Шольц критикует «агрессивно-империалистическую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 Организацию Североатлантического договора », Федеративную республику как «европейский оплот большого бизнеса» и социально-либеральную коалицию, которая ставит «голое сохранение власти выше любых форм предметных споров».
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14.09.2024 23:25 Відповісти
вбачає потенційну "проблему"?... тобто зараз ніяких проблем не існує?...
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14.09.2024 22:14 Відповісти
ясний пентіум "по умолчанію".
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14.09.2024 22:15 Відповісти
WE WANT INFORMATION - 50.

"Що ви думаєте про погрози путіна щодо початку війни", - запитали Байдена.
«Я не думаю багато про путіна» - відповів той. .

На зустрічі Байдена та Стармера було остаточне затверджений дозвіл бити ракетами ATACMS, JASSM, Storm Shadow/Scalp по території рф. Затверджений список цілей по яких дозволено бити, це 724 об'єкти, без подробиць, але є обмеження. Не дозволено бити по:

1. Військових об'єктах які знаходяться посеред щільної міської забудови.
2. Об'єктах цивільної та енергетичної інфраструктури, включаючи об'єкти нафто-газового комплексу рф.
3. Об'єктах стаціонарної та військово-польової медицини.
4. Ядерних об'єктах військового та цивільного призначення.

Дозвіл бити ракетами SCALP по території рф отриманий також від Президента Франції.
Дозвіл не буде офіційно підтверджено, буде та ж заява, яку отримали журналісти після першого застосування переданих Україні ракет ATACMS -"Ми дали Україні можливості про які вона просила".

Вночі відбулися термінові переговори між директором ЦРУ Бернсом та головою СВР Наришкіним ініційованим російською стороною. Наришкін передав послання від путіна. Ключове.
1. росія виходить з "джентльменського" договору про заборону передачі ракетних та ядерних технологій і залишає за собою право передавати їх "Дружнім державам".
2. росія виходить з переговорів про мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі рф та України. (Тобто можливий вірогідний черговий масований удар по об'єктах нашої енергетики).
3. росія "візьме на приціл" об'єкти пов'язані з виробництвом вищезгаданих ракет на території США, Великобританії та Франції. (Якась химерна, як на мене, погроза - а до цього не брали?)

Наришкін висловив своє різке незадоволення "інформаційною провокацією США та їх європейських сателітів" з розповсюдженням інформації про передачу Іраном рф балістичних ракет малої дальності і наголосив, що Іран не передавав та не збирається передавати подібні ракети, а США використовують цю уявну погрозу як "привід для підвищення градусу ескалації до небачених масштабів".

У відповідь Бернс заявив, що США та Європейські союзники мають докази передачі Іраном ракет рф. (Тут цікаво що у дискусіях на цю тему між рф та США досі не використовують слово "балістичні" що дає привід для роздумів) і тому союзники дали узгоджену відповідь на російську ескалацію.
Наришкін передав Бернсу список об'єктів на території рф які повинні бути виключені як цілі для ударів американською зброєю. Це ядерні об'єкти, певні об'єкти ОПК, та об'єкти раннього попередження про ядерну загрозу. Бернс пообіцяв передати російські прохання Президенту США.

Новина трохи дивна, як на мене. Прем'єр-міністр Канади Трюдо повідомив уряд США що планує надати дозвіл льотчикам у відставці Канадських Королівських ВПС працювати на українських літаках F-16. Відповіді Байдена ще не було, але у Пентагоні вважають що уряд США не буде заперечувати проти надання подібного дозволу. Тут не треба мати завищені очікування - у Канаді менше двох десятків бажаючих, але цікаво те, що, як нам довели, серед них двоє етнічних українців.

Нагадую - Канада нещодавно започаткувала навчальну місію для українських пілотів. І ще по темі - Румунія знову прийняла на навчання чотирьох (офіційно) льотчиків України. А у грудні на її території почне працювати новий навчальний центр який будують США який "розширить навчальну базу майже втричі" - той теж прийме на навчання румунських та українських курсантів.

Ну і невелика замальовка на тему - "Як працює "дипломатія нахаб" від нашого Президента. Досі американською стороною не був остаточно затверджений план зустрічі Байдена та Зеленського на полях Генасамблеї ООН у цьому місяці. І тим не менш наш Президент вже публічно її анонсував знаючи, що США навряд чи вчинять демарш і відмовляться від неї - зараз підтримка України на всіх рівнях дуже важлива для американської адміністрації. Дуже боюся що нам все це згодом може вилізти боком...

Більше новин немає.
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14.09.2024 22:16 Відповісти
За проханням Китаю також не можна бити по китайським підприємствам і власності Китаю на тимчасово окупованих РФ територіях Китаю за Уралом
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14.09.2024 23:38 Відповісти
😂😂😂
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15.09.2024 00:24 Відповісти
Шольсц не може погодитися на перемогу України ...тому шо московія їх 50% колонія де факто і де юре ...
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14.09.2024 22:16 Відповісти
не колонія, а метрополія
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14.09.2024 23:14 Відповісти
Колишній ракетно- ядерній державі потрібна допомога! Скинемось на ЯО?
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14.09.2024 22:18 Відповісти
якшо ми відновимо ЯО нам грошиків та гуманітарки парнери не дадуть
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14.09.2024 22:20 Відповісти
Нічого, посидять наші управлінці без премій по сто тисяч..))
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14.09.2024 22:25 Відповісти
Годі цю казочку переповідати.
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15.09.2024 01:29 Відповісти
це був сарказм. манра яку повторють дурники. нажаль їх більшість в країні
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15.09.2024 07:43 Відповісти
Та і гребаний зеленський лідор ...давно вже не авторитет у політикумі ...люди ,міняйте цього 🤡 ,бо все накривається тазіком ...
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14.09.2024 22:18 Відповісти
Сцикун.
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14.09.2024 22:19 Відповісти
Бо Шольц все ще сподівається на дешевий кацапський газік.
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14.09.2024 22:20 Відповісти
Трубу підірвали. Не буде їм ніякого газу.
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14.09.2024 23:12 Відповісти
Прокладуть нову. Це не проблема.

Головне бути голубом миру і скоріше злити Україну, щоб санкції зняти.
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14.09.2024 23:28 Відповісти
Вглубь параши можно было бы бить Украинскими ракетами не спрашивая никаких шольцов, но сперва их надо откопать из-под асфальта, куда Янелох их закатал по приказу Ху#ла.
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14.09.2024 22:20 Відповісти
Нууу..вглиб раїсі можна й не бити..сибир китайуі вже окупували...
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14.09.2024 22:26 Відповісти
Правильно, хватит до Урала, и мааацквабад надо стереть с лица земли в 1 очередь.
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15.09.2024 07:28 Відповісти
Шольц знову хоче савєцьких солдадів під Берліном?
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14.09.2024 22:20 Відповісти
Я з самого початку війни називав Шольца гнидою під усіма своїми Дужиковськими ніками. Та й саму Німеччину в цілому. Тому сперечався тут з ,,Валентиною Саюн,, яка зараз навіть не знаю під яким нікнеймом чергову казку про велику німецьку допомогу верзе. Шольц, як і його патронеса полковник російської розвідки шваль Меркель, не може йти проти свого роботодавця *****. Впевнений, що після закінчення війни правда про тісну співпрацю німецького керівництва з Москвою ще спливе. Недарма американська розвідка встановлювала прослушку в самих високих кабінетах уряду Німеччини.
показати весь коментар
14.09.2024 22:20 Відповісти
Німців зрозуміти можна, Меркель зробила все щоб російським ресурсам не було альтернативи. Тому за росію вони будуть перейматись і далі, і продовжать вибачатись за дідів.
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14.09.2024 22:25 Відповісти
Найбільша шкода, яку зробила Меркель для Німетчини, зупинка усієї ядерної енергетики. Не думаю, що вона не розуміла, що робить
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14.09.2024 22:37 Відповісти
Ну так, не розуміла. Вона ж фізичний факультет закінчувала.
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14.09.2024 23:39 Відповісти
Вже знайшли альтернативу, Норвегія піддала газку.
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14.09.2024 23:16 Відповісти
Таки да - знайшли, але...

"Німецький виробник авто Volkswagen розглядає закриття заводу вперше за 87 років існування компанії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Volkswagen AG розглядає питання про закриття заводу в Німеччині вперше за свою 87-річну історію, що відображає глибокі проблеми, які охопили європейську автомобільну промисловість.

Продажі автомобілів в Європі все ще майже на п'яту частину нижчі від допандемічного рівня, виробники, включаючи VW, Stellantis NV і Renault SA, експлуатували понад 30 заводів на рівнях, які аналітики вважають збитковими. Це охоплює і найбільший в Європі завод Volkswagen у Вольфсбурзі.

В повідомленні зазначають, що причини зрозумілі: спроби Європи конкурувати з китайськими конкурентами та Tesla Inc. у виробництві електромобілів зазнають невдачі.

На відміну від США, автомобільна промисловість ЄС продовжила підтримувати високовартісні заводи після глобальної фінансової кризи. Масштабні інвестиції, необхідні для того, щоб конкурувати з електромобілями, втрата дешевої російської енергії та погіршення перспектив у Китаї означають, що ці дні добігають кінця."
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14.09.2024 23:27 Відповісти
Переналаштовуйте виробництво на військові рейки.
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14.09.2024 23:41 Відповісти
По перше, на цьому грошей не заробиш.
По друге, Европа ні з ким не воюе.
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15.09.2024 01:33 Відповісти
Якщо це тільки електромобілі , то що там має значення спад продажів 1/5 для Volkswagen..? Якщо з двигуном внутрішнього згоряння - тут вже тенденція+ваша цитата про втрату " дешевої російської енергії " . Але німці начебто розконсервовували свої АЕСи для компенсації...
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15.09.2024 00:22 Відповісти
Ні, не розконсервували.
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15.09.2024 01:02 Відповісти
На відміну від США, автомобільна промисловість ЄС продовжила підтримувати високовартісні заводи.

Питання чому? Відповідь очевидна - дешевий російський газ. Тому Шольц і переймається за росію, все що їх цікавить відновлення економічної співпраці, а балачки про якусь там ескалацію, то повна дурня.
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15.09.2024 07:51 Відповісти
Европа сама собі підгадила своїми "евростандантами" а тепер плаче.
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15.09.2024 01:31 Відповісти
22 вибори в Бранденбурзі. Якщо партія програє, Шольця поміняють, як Байдена. А там, як говорив Швець, суд за крадіжку 22 лямів. Тому олаф став таким активним.
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14.09.2024 22:26 Відповісти
Він скоріше надасть їх сосії для ударів по Україні
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14.09.2024 22:27 Відповісти
Освенцем, Майданек... мам'ять коротка?
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14.09.2024 22:31 Відповісти
Эта дрыщевская смута дает фору ***** , показав тем что ааааа ,,,, цука боитесь...Шольцццц , а где блок НАТО ? броня ?
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14.09.2024 22:32 Відповісти
Сцикло-швайне
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14.09.2024 22:34 Відповісти
Як можна бити вглиб Росії німецькою зброєю, якщо її Україні ніхто не надав?
Листоноші "пєчкіни". Мабуть їм треба подарувати велосипед(якісь смачні українські активи)
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14.09.2024 22:34 Відповісти
Не вдасться зеленскому виконати план х.ла по втягуванню Европи у цей кофлікт - у Европі чудово все розуміють - свої ракети Україна не хоче виробляти, а хоче бити по рашці саме ракетами країн Европи та США. Там же не клоуни керують країнами - люди думають.
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14.09.2024 22:34 Відповісти
Полікуйся.
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15.09.2024 01:34 Відповісти
Заслужила - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70
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15.09.2024 01:38 Відповісти
а яку далекобійну німеьку зброю Шольц мав на увазі? PzH2000?? Ну добре, ми не будемо з них стряляти по Льгову і Рильську, їм вистачить роботи на українських фронтах.
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14.09.2024 22:43 Відповісти
Вбивство українських цивільних по всій Україні Шольца не турбує.
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14.09.2024 22:46 Відповісти
Российская армия самая сильная в мире. Только если воевать с ней используя рагатки.
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14.09.2024 22:47 Відповісти
Час німцям міняти канцлера...
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14.09.2024 22:56 Відповісти
Тимошенко вважає, що Україні потрібен канцлер

П'ятниця, 24 серпня 2018, 18:03
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14.09.2024 23:12 Відповісти
Свої ракети треба робить, а не сподіватись на подачки заходу. Свої ракети ми можемо запускати хоч в кремль. Тільки де ж їх взять.
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14.09.2024 23:00 Відповісти
Ще та шоблі таке не треба...їм треба типу мир з пуйлом. .янетряпка явно не герой ,
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14.09.2024 23:15 Відповісти
Місцеві диванні і закордонно-диванні аналітики,а чому у вас так і не виникло питання,а де знамениті укранські засоби ураження? Всі ці Громи Сапсани Нептуни Коршуни...За 10,5 років війги...їх немає!! Правда є якась зелена Паляниця і скоро з"явиться Маца! Чи Шольця приємніше з дивану лаяти?
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14.09.2024 23:03 Відповісти
Заткнувся б вже Краще б він промовчав. Розумнішим би здавався.
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14.09.2024 23:04 Відповісти
Шольц робить помилку...але зрозуміє це пізніше...але буде пізно...зоряний час буде втрачено...і в історію він війде не як потужний лідер...а як лох...
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14.09.2024 23:14 Відповісти
***** йому доплачує за кожну таку заяву, чи шо? Якого дідька кожного дня цей поц розповідає всьму світу та нам, що не дасть свої Тауруси (яких нема), та не дозволить бити по
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14.09.2024 23:15 Відповісти
раськє вглиб. А не в глиб можна бити? А мАсКва - глиб, блдь, чи не глиб?
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14.09.2024 23:18 Відповісти
Сейчас вторгнется бременская турбоваля и все прояснит).
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14.09.2024 23:20 Відповісти
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14.09.2024 23:25 Відповісти
Це він виборцям бреше. Коли закінчаться вибори, знову стане лицарем який рятує Україну.
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14.09.2024 23:29 Відповісти
Дайте його курву за горло потримати.
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14.09.2024 23:21 Відповісти
сцикун.. недолуглий сцикун... своїх виборів боїьбся більше ніж нападу орду..
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14.09.2024 23:28 Відповісти
В котре задаю це питання: як так вийшло, що цим фашистам надали після другої світової війни такі технології, що вони виготовляють таку зброю!? Чому я, американський платник податків мушу оплачувати американську армію в Германні котра повинна захищати цих уродів від… росіі!? Японцям,між іншим, дозволили тримати якусь міліцію,а не армію! Що за б фуйня твориться в світі! Це не зовсім німецьке щоб давати або ні дозвіл
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14.09.2024 23:44 Відповісти
Цікаво, Таурус, який заборонив Шольц, має складові частини лише німецького виробництва та н ПЗ, розроблене виключно Німеччиною?
Чи в цій системі зброї є вузли, деталі, комплектуючі, технології ПЗ іноземного виробництва?
Якщо є, то може канцлер буде більш обережним із заборонами всупереч дозволу інших країн НАТО?
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15.09.2024 00:14 Відповісти
>> Чи в цій системі зброї є вузли, деталі, комплектуючі, технології ПЗ іноземного виробництва?

Є. І багато що.

Наприклад, мікропроцесори у Німеччині не виробляються. На мою думку, це ганьба -- провідна економіка ЄС, і не мати свого виробництва процесорів.

Intel он перший камінь закладає у Маґдебурзі... Але ж то формально будуть американські процесори 🤨
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15.09.2024 01:07 Відповісти
В Японії не поліція а сили самооборони. Які де факто і є армія.
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15.09.2024 01:36 Відповісти
коли американці, британці, французи дозволять бити своєю зброєю - нікуди ця ліверна ковбаса не дінеться: дасть TAURUSи, а за ними закриє очі, як вони вражатимуть тульщину та рязанщину.

Тренд ураження лаптєстану та йго розпаду - невідворотній. Інша справа, що надто повільний...
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15.09.2024 00:00 Відповісти
А про "німецьку далекобійну зброю" можна докладніше,лиса ти шваль?
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15.09.2024 00:31 Відповісти
шольц - це партіний гандон, який навіть не бздане без "партійної більшості". Вся ця "гра" - спочатку шрьодеровскої "рашенфірштейн", потім меркелєвської "путєнфірштейн" привела до такої натюрліххерні під назвою "дойчландімпотент".
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15.09.2024 01:02 Відповісти
Nje zrja nashevo kanclera prozvalji 'ljivernoij kolbasoij'!
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15.09.2024 03:37 Відповісти
Сцикло-швайне!
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15.09.2024 03:50 Відповісти
Дух бабки меркельші живе і перемагає...
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15.09.2024 06:03 Відповісти
Не здивуюсь, якщо Шольц вимагатиме, щоб ті шоломи, що Німеччина, ридаючи навзрид, 2 місяці відривала від свого, доброго до кацапів серця, і всеж таки надіслала до стікаючої кров'ю України, при заходженні на кацапську територію, наші бійці знімали і лишали на кордоні.
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15.09.2024 07:43 Відповісти
Вони за північні потоки і проти всяких ударів , давно все зрозуміло
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15.09.2024 08:53 Відповісти
Ну,Шольцу залишилось ще трохи.Другий канцлер дасть таураси
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15.09.2024 09:27 Відповісти
Штольц, а чим саме німецьким далекобійним Україна мала би бити по раші? Може дали таураси?
Ні, не дали. То для чого цей зв...ж?
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15.09.2024 09:48 Відповісти
ТА ПІШОВ ТИ НА УХЙ !
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15.09.2024 09:56 Відповісти
Ну Берлін хай не дає бити вглиб, а Штутгарт і Дрезден нехай дає.
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15.09.2024 10:49 Відповісти
 
 