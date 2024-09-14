Шольц: Берлін не дасть ЗСУ бити німецькою зброєю вглиб Росії, навіть якщо це дозволять союзники

Берлін не дозволить Україні використовувати німецьку зброю для ударів углиб РФ, навіть якщо союзники вирішать інакше щодо наданих ними озброєнь.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у суботу, 14 вересня, під час спілкування з виборцями в місті Пренцлау у федеральній землі Бранденбург, пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

На тлі дискусії щодо можливого дозволу Україні завдавати ударів по цілях в РФ з західної далекобійної зброї Шольц заявив, що його позиція стосовно цього залишається незмінною. За словами політика, Київ не отримає від Берліна дозволу завдавати ударів углиб Росії з німецької далекобійної зброї.

"Я дотримуватимуся своєї позиції, навіть якщо інші країни вирішать інакше", - сказав канцлер ФРН.

Шольц зазначив, що не надаватиме такого дозволу, оскільки вбачає в цьому потенційну "проблему".

Водночас він пообіцяв, що Німеччина продовжить надавати військову допомогу Україні.

Нагадаємо, нещодавно Шольц вкотре відхилив ідею постачання Україні ракет Taurus, попри наполегливі прохання Києва.

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