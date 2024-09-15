Оккупанты усилили воздушную разведку в Волчанске, - ОТГ "Харків"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харків".

Как отмечается, в районе населенного пункта Глубокое противник провел эвакуационные мероприятия, осуществляет одиночное перемещение личного состава с целью пополнения текущего некомплекта на передовых позициях.

Неподалеку Лукьянцев противник налаживает систему связи и провел мероприятия логистического обеспечения.

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"В Волчанске противник усилил воздушную разведку с целью выявления подразделений Сил обороны Украины. Проводит мероприятия эвакуации санитарных потерь и логистического обеспечения", - говорится в сообщении.

В районе населенного пункта враг Тихое осуществил эвакуацию санитарных потерь и провел заведение личного состава на передовые позиции.

По данным ОТГ "Харків", в течение минувших суток на направлении произошло 3 боевых столкновения. Российские оккупанты также нанесли 1 авиаудар с использованием 3-х КАБов. Осуществили 29 ударов дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины оккупанты обстреляли 378 раз.

"Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - отмечают в ОТГ "Харків".

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Потери врага за минувшие сутки составили 99 человек, из них безвозвратные - 35, санитарные - 64.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 83 единицы вооружения и военной техники.