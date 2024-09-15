Россияне за минувшие сутки 275 раз обстреляли территорию Запорожской области, три человека погибли

В течение суток оккупанты нанесли 275 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, для атак оккупанты применяли авиацию, БПЛА различной модификации, РСЗО и артиллерию.

Так, войска РФ осуществили 9 авиационных ударов по Лобковому, Пятихаткам, Гуляйполю, Ривнополью, Верхней Терсе и Малиновке.

141 БПЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.

5 обстрелов РСЗО накрыли Работино и Гуляйполе.

120 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Новопавловки.

Сообщается, что поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Также Федоров добавил, что в результате вражеских обстрелов Пологовского района погибли трое мужчин 41, 59 и 61 лет.

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