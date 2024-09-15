Росіяни минулої доби 275 разів обстріляли територію Запорізької області, три людини загинули

Упродовж доби окупанти завдали 275 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, для атак окупанти застосовували авіацію, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерію.

Так, війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Лобковому, П'ятихатках, Гуляйполю, Рівнопіллю, Верхній Терсі та Малинівці.

141 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

5 обстрілів РСЗВ накрили Роботине та Гуляйполе.

120 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Новопавлівки.

Повідомляється, що надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Також Федоров додав, що внаслідок ворожих обстрілів Пологівського району загинули троє чоловіків 41, 59 та 61 років.

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