Окупанти атакували сільськогосподарське підприємство на Запоріжжі: Загинули троє співробітників

Сьогодні, 14 вересня, росіяни завдали удару по Гуляйпільській громаді в Запорізькій області, є загиблі.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупанти поцілили по території одного із сільськогосподарських підприємств. Загинули троє людей. Усі загиблі є співробітниками цього підприємства.

"Співчуття рідним загиблих. Росія - країна, яка не має права на існування", - зазначив Федоров.

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Нагадаємо, сьогодні вночі внаслідок удару військ РФ по Запорізькій області загинув 48-річний чоловік.