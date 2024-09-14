Окупанти атакували сільськогосподарське підприємство на Запоріжжі: Загинули троє співробітників
Сьогодні, 14 вересня, росіяни завдали удару по Гуляйпільській громаді в Запорізькій області, є загиблі.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, окупанти поцілили по території одного із сільськогосподарських підприємств. Загинули троє людей. Усі загиблі є співробітниками цього підприємства.
"Співчуття рідним загиблих. Росія - країна, яка не має права на існування", - зазначив Федоров.
Нагадаємо, сьогодні вночі внаслідок удару військ РФ по Запорізькій області загинув 48-річний чоловік.
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