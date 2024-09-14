Оккупанты атаковали сельскохозяйственное предприятие на Запорожье: погибли трое сотрудников

Сегодня, 14 сентября, россияне нанесли удар по Гуляйпольской громаде в Запорожской области, есть погибшие.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, оккупанты ударили по территории одного из сельскохозяйственных предприятий. Погибли три человека. Все погибшие являются сотрудниками этого предприятия.

"Соболезнования родным погибших. Россия - страна, которая не имеет права на существование", - отметил Федоров.

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Напомним, сегодня ночью в результате удара войск РФ по Запорожской области погиб 48-летний мужчина.