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гражданство (1269) Кипр (230) Коломойский (1773)

Кипр лишил Коломойского гражданства, - местные СМИ

Ігор Коломойський

Правительство Кипра приняло решение лишить гражданства 8 человек, среди них, в частности, украинский олигарх Игорь Коломойский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Philenews.

Как отмечает кипрское издание, Коломойский потерял гражданство Кипра после того, как местные власти подтвердили, что оно было получено "путем мошенничества, ложных заявлений и сокрытия существенных фактов".

Соответствующее решение, которое является частью общей политики Кипра по контролю над инвестиционными паспортами, было принято 4 сентября, однако информация об этом появилась в СМИ лишь накануне.

В решении кипрских властей указано, что Коломойский "был и является лицом сомнительного характера, тогда как его натурализация создавала и создает огромный риск плохой репутации для Республики Кипр".

Как пишет Philenews, ключевую роль в изъятии паспорта сыграл тот факт, что бизнесмен не упомянул в своем заявлении об исключительной натурализации ничего о деле по уклонению от уплаты налогов в РФ в расследовании в 2008 году.

Читайте также: Коломойскому изменили меру пресечения на залог в 1,88 млрд грн: Он все равно останется в СИЗО

Также в материале кипрского издания говорится, что Коломойский, кроме гражданства Кипра, которое он получил через КЭП в 2010 году, также имеет гражданство Израиля и Украины.

Дело Коломойского

В сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (впоследствии размер залога был увеличен до 3,9 миллиарда гривен).

Впоследствии БЭБ сообщило об изменении ранее объявленного подозрения Игорю Коломойскому. В частности, были внесены изменения и добавлены уточненные механизмы совершения преступлений. Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения Коломойским 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладение более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойскому объявлено о подозрении в организации заказного убийства
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Топ комментарии
+19
це декіпризація чи кіпроцид?
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15.09.2024 12:36
+10
Деколомонізація. 99%, шо наводчик Зеля обрубує бородатому шляхи відступу, а то не дай бог нап'ється і десь не там, де можна, рота розкриє. Отака вона вдячність по єврейські.
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15.09.2024 12:56
+9
В нього в загашнику ще є Ізраіль
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15.09.2024 12:37
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це декіпризація чи кіпроцид?
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15.09.2024 12:36 Ответить
Швидше це -декомойскізація .
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15.09.2024 12:52 Ответить
Деколомонізація. 99%, шо наводчик Зеля обрубує бородатому шляхи відступу, а то не дай бог нап'ється і десь не там, де можна, рота розкриє. Отака вона вдячність по єврейські.
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15.09.2024 12:56 Ответить
Це прояв антисемітизму махрового. Чи то махєрового?
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15.09.2024 13:57 Ответить
махєрового, від слова "шахер-махєр". Це коли два сєміта махєрять один одного.
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15.09.2024 14:00 Ответить
Мені цікавіше "троішки інше" - що буде з Коломойським після зміни влади в Україні? Україна видасть його американцям як громадяниа Ізраїлю? Чи Коломойський встигне втекти з України в Ізраїль і Ізраїль його видасть США - як громадянина України? Бо він ще в 2019-му уже всіх "дістав" у Ізраїлі і євреї почали поговорювать саме про такий варіант!
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15.09.2024 14:35 Ответить
думаю, що Україна вимушена буде екстрадирувати його до США як громадянина України, не приймаючи до уваги його інші громадянства, на які країни його інших паспортів просто заб'ють хєр. Але це може бути дуже не скоро.
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15.09.2024 14:44 Ответить
Ізраіль офіційно заявив, що видасть Беню Штатам, так шо не парьтесь
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15.09.2024 15:26 Ответить
В нього в загашнику ще є Ізраіль
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15.09.2024 12:37 Ответить
Хер там, давно повідомили, що видадуть Беню
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15.09.2024 15:27 Ответить
Таити, Таити… Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо кормят.
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15.09.2024 12:40 Ответить
правильніше писати---олігарх З України
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15.09.2024 12:44 Ответить
Ні, шановний! Тільки український! "Кровосіси" української крові, повинні відповідати перед Українським народом за українським законодавством і сидіти в українській в'язниці і не платних камерах молюски.
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15.09.2024 12:54 Ответить
повинні відповідати перед Українським народом за українським законодавством і щоб їх судив український суд - це все одно що покарання для щуки- утопить в самому глибокому місці.
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15.09.2024 15:54 Ответить
Саме глибоке місця в Україні, це шахти.
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15.09.2024 18:50 Ответить
Наприклад в Смоляне, уран видобувати.
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15.09.2024 18:51 Ответить
Вибач але мабуть в школі ти пропустив байки Глібова та Крилова тому не зрозумів мого допису рекомендую перечитати буде корисно. (найглибша шахта України "Гвардійська" =1615 м. найбільша глибина 2210м в Україні Чорне море біля Криму)
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15.09.2024 19:16 Ответить
І?
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15.09.2024 19:29 Ответить
Коломойський "був і є особою сумнівного характеру, тоді як його натуралізація створювала і створює величезний ризик поганої репутації для Республіки Кіпр". Джерело:

Бракована бородата бабця дитина чи низької якості, згідно із світоглядом бегемотихи із слуг урода Третьякової?
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15.09.2024 12:51 Ответить
А сраку наїла з його грошей
Я про третякову
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15.09.2024 13:01 Ответить
Фі Вальде, це щира дупа еталонної якості, цнотливої від краси богом вибраної...
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15.09.2024 13:15 Ответить
Тобто Кіпр не вимагатиме видачі свого громадянина.
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15.09.2024 12:51 Ответить
"також має громадянство Ізраїлю та України" - точно має?
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15.09.2024 12:51 Ответить
І цього шахрая приютила зеукраїнська влада, сховала від міжнародного правосуддя. А зараз теж сумнівно його засудити на реальний термін. Досвід на це мають. Ганьба.
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15.09.2024 12:51 Ответить
100% Ключове слово ,сховала.
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15.09.2024 20:56 Ответить
я так зрозумів
що вирішальним фактором позбавлення громадянства
була несплата податків мацкалям
Тепер Зебанда випустить його із сізо як патріота
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15.09.2024 12:54 Ответить
...з врученням якогось дуже почесного ордена тіпа "дружби народов"!
А хто достеменно знає, за що ж буратінка його громадянства українського позбавив (офіційна версія)? Бо ж зрозуміло, що то є якась "многоходовочка".
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15.09.2024 18:27 Ответить
Гол-Кіпер...
Непогололенний...
Великими перчатками...

Спіймав за яйця Европейця...

А правилами... це дозволенно...

І м'яч тут нідочого...

Аб виграти матч...

Спіймає і китайського чонга...

Звісно голого!

Це аморально...

Але Яка мораль?
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15.09.2024 12:59 Ответить
Коломойшя від цього, часом, не вкоротив собі віку?
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15.09.2024 13:01 Ответить
В першій редакції"Пінокіо", дерев'яний хлопчик теж довів свого творця до цугундера.
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15.09.2024 13:04 Ответить
Бєні пофіг.
Громадянства Ізраїлю його ніколи не позбавлять.
А Зєля ніколи Бєню американцям не видасть.
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15.09.2024 13:07 Ответить
"Если евреи всей земли всю неделю обманывали и обирали другие народы, то им следует собраться в субботу и вознести хвалу господу своему...." Після цього треба ж десь ховатись, от вони й й влаштували собі Ізраїль.
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15.09.2024 13:15 Ответить
При чому в центрі Гейропи, а саме в Україні
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15.09.2024 15:32 Ответить
"воно було отримано "шляхом шахрайства, неправдивих заяв і приховування істотних фактів""
-------
Купі наївних (лохів) досі подобається те що цей та інші шахраї та крадії привели до влади - незрозуміле ніщо з наполеонівськими амбіціями. І це ніщо зібрало навколо себе вату, ригів, кацапських агентів та інший непотріб - і вошей і гнид...
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15.09.2024 13:07 Ответить
И гробит Украину.
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15.09.2024 13:37 Ответить
Хрен с этим Беней,но сегодня ТСН сообщило что в администрации лежат уже сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства и это грозит демографическим кризисом.Проснулись в свинячий голос как моя тетка говорила я уже два года всех предупреждал что такое случится,нельзя издеваться так над своими гражданами которые находятся за кордоном. А скотское отношение к людям в Миланском консульстве войдет в историю и если в других консульствах такой бардак то и удивлятся нечему.
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15.09.2024 13:07 Ответить
Невже це заяви сотень тисяч ображених на бариґу-марадьора адептів першого пришестя найнезламнішого? Оце так зробили їх разом!!!)))
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15.09.2024 14:21 Ответить
Але виглядають ті заяви як звичайнісіньке ніщо
Бо українського громадянства позбутися не легше ніж Україні жидівського мальчіка 42 годіків, що президентське крісло окупував
Правова підстава для втрати- тільки набуття іноземного громадянства чи рішення суду, що позбавить особу громадянства країни, що вчинила проти неї злочин.
Заяв же можуть бути СОТНІ МІЛЙОНІВ, МІЛЬЯРДИ!
Це звичайний хайп
З ЗЕровими наслідками.
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15.09.2024 14:39 Ответить
Кацапська муйня для дебілів. Таке враження, що ***** писало.
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15.09.2024 15:35 Ответить
А синуля цього керівника зеленським він зараз де?
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15.09.2024 13:09 Ответить
А нього є єврейське
Ще нам за беню хвилюватись
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15.09.2024 13:13 Ответить
але залишилося ще 3 !!!
і від кого ховається громадянин Ізраілю в українскій в'язниці?
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15.09.2024 13:15 Ответить
Навіть смішно, що Кіпр щось там каже про свою репутацію. Яка може бути репутація у країни яка торгує своєм громадянством, яка за гроші надає його будь якому злочинцю та негіднику?
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15.09.2024 13:21 Ответить
еще одно обрезание
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15.09.2024 13:25 Ответить
Зате Зеленський надав громадянство племінику генерала ФСБ Саакашвілі, який і сам в молодості служив у військах ФСБ.
Щось Зеленський занадто ******** ФСБ-шників у своєму оточені. Візьміть, наприклад, агента ФСБ Козиря, який зараз керує Верховною Радою і Кабміном.
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15.09.2024 13:28 Ответить
Судьба играет человеком, а человек играет на трубе (с) Прямо напрашиваются параллели: Березовский завёл в Кремль Путина и где сейчас Березовский? А в Украине свой дуэт..
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15.09.2024 13:32 Ответить
Известно, что путина к власти привел ельцин. И поставил ему задачу захватить Украину. Ельцин тогда еще обратился ко всем москалям, чтобы они все время думали об Украине. Ясно, чтобы они думали об ее захвате, а не об дружбе и любви.
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15.09.2024 14:18 Ответить
Так Кіпром володіють дві країни, це Греція та Туреччина. Яка з них дала громадянство бєні?
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15.09.2024 13:52 Ответить
Неизвестно еще кто хуже насквозь коррумпированный Кипр или Коломойский.
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15.09.2024 14:20 Ответить
чого ж ні, коли ясно ж хто

тепер звісно ж кіпрові піздець...
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15.09.2024 18:05 Ответить
... беня і є аферист, який фінансував прихід до влади нинішніх аматорів.
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15.09.2024 22:51 Ответить
 
 