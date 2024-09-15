Кипр лишил Коломойского гражданства, - местные СМИ
Правительство Кипра приняло решение лишить гражданства 8 человек, среди них, в частности, украинский олигарх Игорь Коломойский.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Philenews.
Как отмечает кипрское издание, Коломойский потерял гражданство Кипра после того, как местные власти подтвердили, что оно было получено "путем мошенничества, ложных заявлений и сокрытия существенных фактов".
Соответствующее решение, которое является частью общей политики Кипра по контролю над инвестиционными паспортами, было принято 4 сентября, однако информация об этом появилась в СМИ лишь накануне.
В решении кипрских властей указано, что Коломойский "был и является лицом сомнительного характера, тогда как его натурализация создавала и создает огромный риск плохой репутации для Республики Кипр".
Как пишет Philenews, ключевую роль в изъятии паспорта сыграл тот факт, что бизнесмен не упомянул в своем заявлении об исключительной натурализации ничего о деле по уклонению от уплаты налогов в РФ в расследовании в 2008 году.
Также в материале кипрского издания говорится, что Коломойский, кроме гражданства Кипра, которое он получил через КЭП в 2010 году, также имеет гражданство Израиля и Украины.
Дело Коломойского
В сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (впоследствии размер залога был увеличен до 3,9 миллиарда гривен).
Впоследствии БЭБ сообщило об изменении ранее объявленного подозрения Игорю Коломойскому. В частности, были внесены изменения и добавлены уточненные механизмы совершения преступлений. Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения Коломойским 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладение более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы.
Пожалуйста, подождите...
Бракована
бородата бабцядитина чи низької якості, згідно із світоглядом бегемотихи із слуг урода Третьякової?
Я про третякову
що вирішальним фактором позбавлення громадянства
була несплата податків мацкалям
Тепер Зебанда випустить його із сізо як патріота
А хто достеменно знає, за що ж буратінка його громадянства українського позбавив (офіційна версія)? Бо ж зрозуміло, що то є якась "многоходовочка".
Непогололенний...
Великими перчатками...
Спіймав за яйця Европейця...
А правилами... це дозволенно...
І м'яч тут нідочого...
Аб виграти матч...
Спіймає і китайського чонга...
Звісно голого!
Це аморально...
Але Яка мораль?
Громадянства Ізраїлю його ніколи не позбавлять.
А Зєля ніколи Бєню американцям не видасть.
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Купі наївних (лохів) досі подобається те що цей та інші шахраї та крадії привели до влади - незрозуміле ніщо з наполеонівськими амбіціями. І це ніщо зібрало навколо себе вату, ригів, кацапських агентів та інший непотріб - і вошей і гнид...
Бо українського громадянства позбутися не легше ніж Україні жидівського мальчіка 42 годіків, що президентське крісло окупував
Правова підстава для втрати- тільки набуття іноземного громадянства чи рішення суду, що позбавить особу громадянства країни, що вчинила проти неї злочин.
Заяв же можуть бути СОТНІ МІЛЙОНІВ, МІЛЬЯРДИ!
Це звичайний хайп
З ЗЕровими наслідками.
Ще нам за беню хвилюватись
і від кого ховається громадянин Ізраілю в українскій в'язниці?
Щось Зеленський занадто ******** ФСБ-шників у своєму оточені. Візьміть, наприклад, агента ФСБ Козиря, який зараз керує Верховною Радою і Кабміном.
тепер звісно ж кіпрові піздець...