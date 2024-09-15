Кіпр позбавив Коломойського громадянства, - місцеві ЗМІ
Уряд Кіпру ухвалив рішення позбавити громадянства 8 людей, серед них, зокрема, український олігарх Ігор Коломойський.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Philenews.
Як зазначає кіпрське видання, Коломойський втратив громадянство Кіпру після того, як місцева влада підтвердила, що воно було отримано "шляхом шахрайства, неправдивих заяв і приховування істотних фактів".
Відповідне рішення, яке є частиною загальної політики Кіпру щодо контролю над інвестиційними паспортами, було ухвалене 4 вересня, проте інформація про це з'явилася в ЗМІ лише напередодні.
У рішенні кіпрської влади вказано, що Коломойський "був і є особою сумнівного характеру, тоді як його натуралізація створювала і створює величезний ризик поганої репутації для Республіки Кіпр".
Як пише Philenews, ключову роль у вилученні паспорта відіграв той факт, що бізнесмен не згадав у своїй заяві про виняткову натуралізацію нічого про справу щодо ухилення від сплати податків у РФ у розслідуванні в 2008 році.
Також у матеріалі кіпрського видання йдеться, що Коломойський, крім громадянства Кіпру, яке він отримав через КЕП у 2010 році, також має громадянство Ізраїлю та України.
Справа Коломойського
У вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (згодом розмір застави було збільшено до 3,9 мільярда гривень).
Згодом БЕБ повідомило про зміну раніше оголошеної підозри Ігорю Коломойському. Зокрема були внесені зміни та додані уточнені механізми вчинення злочинів. Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення Коломойським 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані.
Будь ласка, зачекайте...
Бракована
бородата бабцядитина чи низької якості, згідно із світоглядом бегемотихи із слуг урода Третьякової?
Я про третякову
що вирішальним фактором позбавлення громадянства
була несплата податків мацкалям
Тепер Зебанда випустить його із сізо як патріота
А хто достеменно знає, за що ж буратінка його громадянства українського позбавив (офіційна версія)? Бо ж зрозуміло, що то є якась "многоходовочка".
Непогололенний...
Великими перчатками...
Спіймав за яйця Европейця...
А правилами... це дозволенно...
І м'яч тут нідочого...
Аб виграти матч...
Спіймає і китайського чонга...
Звісно голого!
Це аморально...
Але Яка мораль?
Громадянства Ізраїлю його ніколи не позбавлять.
А Зєля ніколи Бєню американцям не видасть.
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Купі наївних (лохів) досі подобається те що цей та інші шахраї та крадії привели до влади - незрозуміле ніщо з наполеонівськими амбіціями. І це ніщо зібрало навколо себе вату, ригів, кацапських агентів та інший непотріб - і вошей і гнид...
Бо українського громадянства позбутися не легше ніж Україні жидівського мальчіка 42 годіків, що президентське крісло окупував
Правова підстава для втрати- тільки набуття іноземного громадянства чи рішення суду, що позбавить особу громадянства країни, що вчинила проти неї злочин.
Заяв же можуть бути СОТНІ МІЛЙОНІВ, МІЛЬЯРДИ!
Це звичайний хайп
З ЗЕровими наслідками.
Ще нам за беню хвилюватись
і від кого ховається громадянин Ізраілю в українскій в'язниці?
Щось Зеленський занадто ******** ФСБ-шників у своєму оточені. Візьміть, наприклад, агента ФСБ Козиря, який зараз керує Верховною Радою і Кабміном.
тепер звісно ж кіпрові піздець...