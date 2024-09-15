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громадянство (1059) Кіпр (244) Коломойський (3109)

Кіпр позбавив Коломойського громадянства, - місцеві ЗМІ

Ігор Коломойський

Уряд Кіпру ухвалив рішення позбавити громадянства 8 людей, серед них, зокрема, український олігарх Ігор Коломойський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Philenews.

Як зазначає кіпрське видання, Коломойський втратив громадянство Кіпру після того, як місцева влада підтвердила, що воно було отримано "шляхом шахрайства, неправдивих заяв і приховування істотних фактів".

Відповідне рішення, яке є частиною загальної політики Кіпру щодо контролю над інвестиційними паспортами, було ухвалене 4 вересня, проте інформація про це з'явилася в ЗМІ лише напередодні. 

У рішенні кіпрської влади вказано, що Коломойський "був і є особою сумнівного характеру, тоді як його натуралізація створювала і створює величезний ризик поганої репутації для Республіки Кіпр".

Як пише Philenews, ключову роль у вилученні паспорта відіграв той факт, що бізнесмен не згадав у своїй заяві про виняткову натуралізацію нічого про справу щодо ухилення від сплати податків у РФ у розслідуванні в 2008 році.

Також читайте: Справа Коломойського: До схеми з легалізації понад 4 мільярдів причетний банк Курченка

Також у матеріалі кіпрського видання йдеться, що Коломойський, крім громадянства Кіпру, яке він отримав через КЕП у 2010 році, також має громадянство Ізраїлю та України.

Справа Коломойського

У вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (згодом розмір застави було збільшено до 3,9 мільярда гривень).

Згодом БЕБ повідомило про зміну раніше оголошеної підозри Ігорю Коломойському. Зокрема були внесені зміни та додані уточнені механізми вчинення злочинів. Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення Коломойським 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані.

Читайте: "Приватбанк" виграв трирічний судовий процес у компаній Коломойського та партнерів

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Топ коментарі
+19
це декіпризація чи кіпроцид?
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15.09.2024 12:36
+10
Деколомонізація. 99%, шо наводчик Зеля обрубує бородатому шляхи відступу, а то не дай бог нап'ється і десь не там, де можна, рота розкриє. Отака вона вдячність по єврейські.
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15.09.2024 12:56
+9
В нього в загашнику ще є Ізраіль
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15.09.2024 12:37
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це декіпризація чи кіпроцид?
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15.09.2024 12:36 Відповісти
Швидше це -декомойскізація .
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15.09.2024 12:52 Відповісти
Деколомонізація. 99%, шо наводчик Зеля обрубує бородатому шляхи відступу, а то не дай бог нап'ється і десь не там, де можна, рота розкриє. Отака вона вдячність по єврейські.
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15.09.2024 12:56 Відповісти
Це прояв антисемітизму махрового. Чи то махєрового?
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15.09.2024 13:57 Відповісти
махєрового, від слова "шахер-махєр". Це коли два сєміта махєрять один одного.
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15.09.2024 14:00 Відповісти
Мені цікавіше "троішки інше" - що буде з Коломойським після зміни влади в Україні? Україна видасть його американцям як громадяниа Ізраїлю? Чи Коломойський встигне втекти з України в Ізраїль і Ізраїль його видасть США - як громадянина України? Бо він ще в 2019-му уже всіх "дістав" у Ізраїлі і євреї почали поговорювать саме про такий варіант!
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15.09.2024 14:35 Відповісти
думаю, що Україна вимушена буде екстрадирувати його до США як громадянина України, не приймаючи до уваги його інші громадянства, на які країни його інших паспортів просто заб'ють хєр. Але це може бути дуже не скоро.
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15.09.2024 14:44 Відповісти
Ізраіль офіційно заявив, що видасть Беню Штатам, так шо не парьтесь
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15.09.2024 15:26 Відповісти
В нього в загашнику ще є Ізраіль
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15.09.2024 12:37 Відповісти
Хер там, давно повідомили, що видадуть Беню
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15.09.2024 15:27 Відповісти
Таити, Таити… Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо кормят.
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15.09.2024 12:40 Відповісти
правильніше писати---олігарх З України
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15.09.2024 12:44 Відповісти
Ні, шановний! Тільки український! "Кровосіси" української крові, повинні відповідати перед Українським народом за українським законодавством і сидіти в українській в'язниці і не платних камерах молюски.
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15.09.2024 12:54 Відповісти
повинні відповідати перед Українським народом за українським законодавством і щоб їх судив український суд - це все одно що покарання для щуки- утопить в самому глибокому місці.
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15.09.2024 15:54 Відповісти
Саме глибоке місця в Україні, це шахти.
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15.09.2024 18:50 Відповісти
Наприклад в Смоляне, уран видобувати.
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15.09.2024 18:51 Відповісти
Вибач але мабуть в школі ти пропустив байки Глібова та Крилова тому не зрозумів мого допису рекомендую перечитати буде корисно. (найглибша шахта України "Гвардійська" =1615 м. найбільша глибина 2210м в Україні Чорне море біля Криму)
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15.09.2024 19:16 Відповісти
І?
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15.09.2024 19:29 Відповісти
Коломойський "був і є особою сумнівного характеру, тоді як його натуралізація створювала і створює величезний ризик поганої репутації для Республіки Кіпр". Джерело:

Бракована бородата бабця дитина чи низької якості, згідно із світоглядом бегемотихи із слуг урода Третьякової?
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15.09.2024 12:51 Відповісти
А сраку наїла з його грошей
Я про третякову
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15.09.2024 13:01 Відповісти
Фі Вальде, це щира дупа еталонної якості, цнотливої від краси богом вибраної...
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15.09.2024 13:15 Відповісти
Тобто Кіпр не вимагатиме видачі свого громадянина.
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15.09.2024 12:51 Відповісти
"також має громадянство Ізраїлю та України" - точно має?
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15.09.2024 12:51 Відповісти
І цього шахрая приютила зеукраїнська влада, сховала від міжнародного правосуддя. А зараз теж сумнівно його засудити на реальний термін. Досвід на це мають. Ганьба.
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15.09.2024 12:51 Відповісти
100% Ключове слово ,сховала.
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15.09.2024 20:56 Відповісти
я так зрозумів
що вирішальним фактором позбавлення громадянства
була несплата податків мацкалям
Тепер Зебанда випустить його із сізо як патріота
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15.09.2024 12:54 Відповісти
...з врученням якогось дуже почесного ордена тіпа "дружби народов"!
А хто достеменно знає, за що ж буратінка його громадянства українського позбавив (офіційна версія)? Бо ж зрозуміло, що то є якась "многоходовочка".
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15.09.2024 18:27 Відповісти
Гол-Кіпер...
Непогололенний...
Великими перчатками...

Спіймав за яйця Европейця...

А правилами... це дозволенно...

І м'яч тут нідочого...

Аб виграти матч...

Спіймає і китайського чонга...

Звісно голого!

Це аморально...

Але Яка мораль?
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15.09.2024 12:59 Відповісти
Коломойшя від цього, часом, не вкоротив собі віку?
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15.09.2024 13:01 Відповісти
В першій редакції"Пінокіо", дерев'яний хлопчик теж довів свого творця до цугундера.
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15.09.2024 13:04 Відповісти
Бєні пофіг.
Громадянства Ізраїлю його ніколи не позбавлять.
А Зєля ніколи Бєню американцям не видасть.
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15.09.2024 13:07 Відповісти
"Если евреи всей земли всю неделю обманывали и обирали другие народы, то им следует собраться в субботу и вознести хвалу господу своему...." Після цього треба ж десь ховатись, от вони й й влаштували собі Ізраїль.
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15.09.2024 13:15 Відповісти
При чому в центрі Гейропи, а саме в Україні
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15.09.2024 15:32 Відповісти
"воно було отримано "шляхом шахрайства, неправдивих заяв і приховування істотних фактів""
-------
Купі наївних (лохів) досі подобається те що цей та інші шахраї та крадії привели до влади - незрозуміле ніщо з наполеонівськими амбіціями. І це ніщо зібрало навколо себе вату, ригів, кацапських агентів та інший непотріб - і вошей і гнид...
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15.09.2024 13:07 Відповісти
И гробит Украину.
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15.09.2024 13:37 Відповісти
Хрен с этим Беней,но сегодня ТСН сообщило что в администрации лежат уже сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства и это грозит демографическим кризисом.Проснулись в свинячий голос как моя тетка говорила я уже два года всех предупреждал что такое случится,нельзя издеваться так над своими гражданами которые находятся за кордоном. А скотское отношение к людям в Миланском консульстве войдет в историю и если в других консульствах такой бардак то и удивлятся нечему.
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15.09.2024 13:07 Відповісти
Невже це заяви сотень тисяч ображених на бариґу-марадьора адептів першого пришестя найнезламнішого? Оце так зробили їх разом!!!)))
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15.09.2024 14:21 Відповісти
Але виглядають ті заяви як звичайнісіньке ніщо
Бо українського громадянства позбутися не легше ніж Україні жидівського мальчіка 42 годіків, що президентське крісло окупував
Правова підстава для втрати- тільки набуття іноземного громадянства чи рішення суду, що позбавить особу громадянства країни, що вчинила проти неї злочин.
Заяв же можуть бути СОТНІ МІЛЙОНІВ, МІЛЬЯРДИ!
Це звичайний хайп
З ЗЕровими наслідками.
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15.09.2024 14:39 Відповісти
Кацапська муйня для дебілів. Таке враження, що ***** писало.
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15.09.2024 15:35 Відповісти
А синуля цього керівника зеленським він зараз де?
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15.09.2024 13:09 Відповісти
А нього є єврейське
Ще нам за беню хвилюватись
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15.09.2024 13:13 Відповісти
але залишилося ще 3 !!!
і від кого ховається громадянин Ізраілю в українскій в'язниці?
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15.09.2024 13:15 Відповісти
Навіть смішно, що Кіпр щось там каже про свою репутацію. Яка може бути репутація у країни яка торгує своєм громадянством, яка за гроші надає його будь якому злочинцю та негіднику?
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15.09.2024 13:21 Відповісти
еще одно обрезание
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15.09.2024 13:25 Відповісти
Зате Зеленський надав громадянство племінику генерала ФСБ Саакашвілі, який і сам в молодості служив у військах ФСБ.
Щось Зеленський занадто ******** ФСБ-шників у своєму оточені. Візьміть, наприклад, агента ФСБ Козиря, який зараз керує Верховною Радою і Кабміном.
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15.09.2024 13:28 Відповісти
Судьба играет человеком, а человек играет на трубе (с) Прямо напрашиваются параллели: Березовский завёл в Кремль Путина и где сейчас Березовский? А в Украине свой дуэт..
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15.09.2024 13:32 Відповісти
Известно, что путина к власти привел ельцин. И поставил ему задачу захватить Украину. Ельцин тогда еще обратился ко всем москалям, чтобы они все время думали об Украине. Ясно, чтобы они думали об ее захвате, а не об дружбе и любви.
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15.09.2024 14:18 Відповісти
Так Кіпром володіють дві країни, це Греція та Туреччина. Яка з них дала громадянство бєні?
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15.09.2024 13:52 Відповісти
Неизвестно еще кто хуже насквозь коррумпированный Кипр или Коломойский.
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15.09.2024 14:20 Відповісти
чого ж ні, коли ясно ж хто

тепер звісно ж кіпрові піздець...
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15.09.2024 18:05 Відповісти
... беня і є аферист, який фінансував прихід до влади нинішніх аматорів.
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15.09.2024 22:51 Відповісти
 
 