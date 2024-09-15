Кіпр позбавив Коломойського громадянства, - місцеві ЗМІ

Уряд Кіпру ухвалив рішення позбавити громадянства 8 людей, серед них, зокрема, український олігарх Ігор Коломойський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Philenews.

Як зазначає кіпрське видання, Коломойський втратив громадянство Кіпру після того, як місцева влада підтвердила, що воно було отримано "шляхом шахрайства, неправдивих заяв і приховування істотних фактів".

Відповідне рішення, яке є частиною загальної політики Кіпру щодо контролю над інвестиційними паспортами, було ухвалене 4 вересня, проте інформація про це з'явилася в ЗМІ лише напередодні.

У рішенні кіпрської влади вказано, що Коломойський "був і є особою сумнівного характеру, тоді як його натуралізація створювала і створює величезний ризик поганої репутації для Республіки Кіпр".

Як пише Philenews, ключову роль у вилученні паспорта відіграв той факт, що бізнесмен не згадав у своїй заяві про виняткову натуралізацію нічого про справу щодо ухилення від сплати податків у РФ у розслідуванні в 2008 році.

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Також у матеріалі кіпрського видання йдеться, що Коломойський, крім громадянства Кіпру, яке він отримав через КЕП у 2010 році, також має громадянство Ізраїлю та України.

Справа Коломойського

У вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (згодом розмір застави було збільшено до 3,9 мільярда гривень).

Згодом БЕБ повідомило про зміну раніше оголошеної підозри Ігорю Коломойському. Зокрема були внесені зміни та додані уточнені механізми вчинення злочинів. Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення Коломойським 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані.

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