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армия РФ (18042) ликвидация (3138) уничтожение (6249) Павлюк Александр (191)

За неделю Силы обороны ликвидировали 8540 оккупантов и уничтожили 1404 единицы вооружения и военной техники россиян. ИНФОГРАФИКА

Знищення техніки РФ

В течение недели с 8 по 15 сентября 2024 года потери армии РФ составляют около 8540 человек личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Как отмечается, существенные потери понесли и вооружение / военная техника российских войск:

  • 44 танка;
  • 166 боевых бронированных машин;
  • 305 артиллерийских систем;
  • 6 РСЗО;
  • 5 установок ПВО;
  • 466 единиц автотехники;
  • 37 единиц спецтехники.

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Втрати армії РФ за тиждень

Кроме этого, украинские защитники уничтожили вражеский самолет, 4 ракеты и 370 БПЛА ОТР.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 633 800 российских захватчиков.
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КОЛИ ВИДІЛЯТИ ПО 1.5 МІЛЯРДИ ГРИВЕНЬ НА ТЕЛЕЛОХОТРОН, ТО І НЕ ТАКІ ЦИФРИ МОЖНА ПОБАЧИТИ.
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15.09.2024 13:26 Ответить
 
 