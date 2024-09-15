Рашисты ударили по Покровску: погиб человек

Сегодня, 15 сентября 2024 года, войска РФ продолжают наносить удары по Покровску Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Покровской ГВА.

"Сегодня, 15 сентября, в 09:15 в результате вражеского артиллерийского обстрела (тип вооружения устанавливается) произошло попадание в хозяйственное здание вблизи одной из АЗС", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что около 11:00 состоялся вражеский обстрел западной части города: в районе улиц Ольшанского и 8-го марта.

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К сожалению, один человек погиб.

В городской военной администрации напоминают, что в громаде продолжается эвакуация населения.