Рашисти вдарили по Покровську: загинула людина
Сьогодні, 15 вересня 2024 року, війська РФ продовжують завдавати ударів по Покровську Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Покровської МВА.
"Сьогодні, 15 вересня, о 09:15 внаслідок ворожого артилерійського обстрілу (тип озброєння встановлюється) відбулось влучання в господарчу будівлю поблизу однієї з АЗС", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що близько 11:00 відбувся ворожий обстріл західної частини міста: в районі вулиць Ольшанського та 8-го березня.
На жаль, одна людина загинула.
У міській військовій адміністрації нагадують, що в громаді триває евакуація населення.
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