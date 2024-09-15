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Рашисти вдарили по Покровську: загинула людина

Покровськ

Сьогодні, 15 вересня 2024 року, війська РФ продовжують завдавати ударів по Покровську Донецької області. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Покровської МВА.

"Сьогодні, 15 вересня, о 09:15 внаслідок ворожого артилерійського обстрілу (тип озброєння встановлюється) відбулось влучання в господарчу будівлю поблизу однієї з АЗС", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що близько 11:00 відбувся ворожий обстріл західної частини міста: в районі вулиць Ольшанського та 8-го березня.

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На жаль, одна людина загинула.

У міській військовій адміністрації нагадують, що в громаді триває евакуація населення.

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