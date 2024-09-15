Глава МИД Британии Лемми о ядерных угрозах Путина: Пускает пыль в глаза
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми считает, что российский диктатор Владимир Путин своими ядерными угрозами "пускает пыль в глаза".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Как отмечается, главу МИД Британии спросили, считает ли он, что Путин врет, когда угрожает применить ядерное оружие.
Лемми ответил, что, по его мнению, Путин "пускает пыль в глаза", и угрозы являются его modus operandi (метод работы. - Ред.).
Он добавляет, что Запад не может быть сбит с курса "фашистом", который не остановится в своих нападениях на Украину.
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Пургу...
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Мораль?
БайденаСаллівана повні очі пилюки. Кравіц, то де тоді дозвіл на удари по росії СтормШадовами і самі ракети в товарних кількостях?
Потужне занепокоєння через драматичну ескалацію !???
Ви ж так боїтесь, що за удари вашими вошивими ракетами всього лише на 250 км вглиб росії путін вас всіх знищить. То побудуйте заводи в Україні! Вам же самим потім теж стануть в нагоді ці ракети, у нас виробництво дешевше, ніж у вас.
Чи ті нікчеми вирішили зачекати, поки #уйло застосує іранську балістику і Україна зможе довести, що то була дійсно іранська, і вже після того дозволять нам застосовувати ракети на 250 км вглиб росії? Чи що ще ті нікчеми імпотентні чекають?
Його свита накрала при ньому добра на суму близько 2 трлн дол .! Про це так давно випадково збовтнув депутат кацапської госдупи - Сівков , в ефірі тб .
Так от , невже хтось думає що вони дозволять ***** спалити все це їхнє - нажитоє нєпосільним трудом добро - в ядєрном огнє !? Дозволять спалити свої вілли і яхти , вбити свої сім'ї ,і своїх дітей . ! І все заради хворих фантазій божевільного сЦаря , у якого поїхав дах на грунті ненависті до сусідньої країни , і який одною ногою вже в могилі .!!
Це зараз свита ***** повністю його підтримує і навіть йому підігрує , бо знають що він блефує . А якщо пітун в реалі щось там собі надумає - вони задавлять його швидше ніж він торкнеться червоної кнопки .