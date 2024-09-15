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путин (30484) ядерная безопасность (475) Лемми Дэвид (26)

Глава МИД Британии Лемми о ядерных угрозах Путина: Пускает пыль в глаза

Леммі вважає, що Путін ядерними погрозами пускає пил а очі

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми считает, что российский диктатор Владимир Путин своими ядерными угрозами "пускает пыль в глаза".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Как отмечается, главу МИД Британии спросили, считает ли он, что Путин врет, когда угрожает применить ядерное оружие.

Лемми ответил, что, по его мнению, Путин "пускает пыль в глаза", и угрозы являются его modus operandi (метод работы. - Ред.).

Он добавляет, что Запад не может быть сбит с курса "фашистом", который не остановится в своих нападениях на Украину.

Читайте также: Украине нужны британские ракеты, чтобы остановить Путина, - глава МИД Великобритании Лемми
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Топ комментарии
+10
Краще і не скажеш або пускає коричневі лінії в чумадан
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15.09.2024 14:22
+6
Цілковита правда. Параша на цирлах і розпальцовці
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15.09.2024 14:25
+5
до речі

бокс як вид спорту винайли в Британії, а
найкращі боксери останнього часу - українці

информация к назмышлению.... для буйла

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15.09.2024 14:27
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Краще і не скажеш або пускає коричневі лінії в чумадан
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15.09.2024 14:22 Ответить
Цілковита правда. Параша на цирлах і розпальцовці
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15.09.2024 14:25 Ответить
до речі

бокс як вид спорту винайли в Британії, а
найкращі боксери останнього часу - українці

информация к назмышлению.... для буйла

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15.09.2024 14:27 Ответить
Штірліцу вставили в зад...
Вставку....
Так вирішив Сталін!
І ставка...

Борман, ж веде свою гру...
Мюлера раком ставить...
Його , Ісаєва....

Пургу...

Видає за сяйво... коралів...

Мораль?
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15.09.2024 14:41 Ответить
Братський народ!
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15.09.2024 15:18 Ответить
Але іронія в тому , що від цього пилу у вічі гинуть українці , потрепають ввд руйнувань і поранень українці , емігрують українці, відмовляються від громадянства українці і ніхто більше
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15.09.2024 14:31 Ответить
Оті, що відмовляються від громадянства - найбільш постраждала частина наріду.
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15.09.2024 14:39 Ответить
Тобто у Байдена Саллівана повні очі пилюки.
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15.09.2024 14:32 Ответить
Ну так умов свого прем'єра Стармера дати дозвіл бити Storm Shadow по касапським болотам!
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15.09.2024 14:32 Ответить
Але ж частенько спрацьовує-ескалація, червоні лінії, *уйло нападе..
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15.09.2024 14:33 Ответить
Доки ви в НАТО займаєтесь 3,14здологією,кацапи вбивають українців.
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15.09.2024 14:33 Ответить
Леммі Кравіц, то де тоді дозвіл на удари по росії СтормШадовами і самі ракети в товарних кількостях?
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15.09.2024 14:43 Ответить
А якщо не пил?
Потужне занепокоєння через драматичну ескалацію !???
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15.09.2024 14:44 Ответить
а вечірній кефірчик ? або бомба, а кефір - тут без варіантів

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15.09.2024 17:27 Ответить
Але ж Захід не поведеться і все буде чікі - пікі? - нє?
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15.09.2024 15:03 Ответить
Замість порожнього п__здьожу краще б допомогли побудувати підземні заводи для виробництва "Сапсанів" і профінансували виробництво ракет і пускових установок.

Ви ж так боїтесь, що за удари вашими вошивими ракетами всього лише на 250 км вглиб росії путін вас всіх знищить. То побудуйте заводи в Україні! Вам же самим потім теж стануть в нагоді ці ракети, у нас виробництво дешевше, ніж у вас.

Чи ті нікчеми вирішили зачекати, поки #уйло застосує іранську балістику і Україна зможе довести, що то була дійсно іранська, і вже після того дозволять нам застосовувати ракети на 250 км вглиб росії? Чи що ще ті нікчеми імпотентні чекають?
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15.09.2024 15:11 Ответить
Ну це не дивина . Блеф і погрози це все що є в ***** .
Його свита накрала при ньому добра на суму близько 2 трлн дол .! Про це так давно випадково збовтнув депутат кацапської госдупи - Сівков , в ефірі тб .
Так от , невже хтось думає що вони дозволять ***** спалити все це їхнє - нажитоє нєпосільним трудом добро - в ядєрном огнє !? Дозволять спалити свої вілли і яхти , вбити свої сім'ї ,і своїх дітей . ! І все заради хворих фантазій божевільного сЦаря , у якого поїхав дах на грунті ненависті до сусідньої країни , і який одною ногою вже в могилі .!!

Це зараз свита ***** повністю його підтримує і навіть йому підігрує , бо знають що він блефує . А якщо пітун в реалі щось там собі надумає - вони задавлять його швидше ніж він торкнеться червоної кнопки .
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15.09.2024 15:14 Ответить
моська лает на слона.хотя слону это вообще то глубоко *****
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15.09.2024 15:48 Ответить
 
 