Глава МЗС Британії Леммі про ядерні погрози Путіна: Замилює очі
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі вважає, що російський диктатор Володимир Путін своїми ядерними погрозами "замилює очі".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
Як зазначається, главу МЗС Британії запитали, чи вважає він, що Путін бреше, коли погрожує застосувати ядерну зброю.
Леммі відповів, що, на його думку, Путін "замилює очі" і погрози є його modus operandi (метод роботи. – Ред.).
Він додає, що Захід не може бути збитий із курсу "фашистом", який не зупиниться у своїх нападах на Україну.
Топ коментарі
+10 Максім ХОЙ 07fb0949
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+6 Любо Неожиданнов
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+5 Dust
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Будь ласка, зачекайте...
бокс як вид спорту винайли в Британії, а
найкращі боксери останнього часу - українці
информация к назмышлению.... для буйла
Вставку....
Так вирішив Сталін!
І ставка...
Борман, ж веде свою гру...
Мюлера раком ставить...
Його , Ісаєва....
Пургу...
Видає за сяйво... коралів...
Мораль?
БайденаСаллівана повні очі пилюки. Кравіц, то де тоді дозвіл на удари по росії СтормШадовами і самі ракети в товарних кількостях?
Потужне занепокоєння через драматичну ескалацію !???
Ви ж так боїтесь, що за удари вашими вошивими ракетами всього лише на 250 км вглиб росії путін вас всіх знищить. То побудуйте заводи в Україні! Вам же самим потім теж стануть в нагоді ці ракети, у нас виробництво дешевше, ніж у вас.
Чи ті нікчеми вирішили зачекати, поки #уйло застосує іранську балістику і Україна зможе довести, що то була дійсно іранська, і вже після того дозволять нам застосовувати ракети на 250 км вглиб росії? Чи що ще ті нікчеми імпотентні чекають?
Його свита накрала при ньому добра на суму близько 2 трлн дол .! Про це так давно випадково збовтнув депутат кацапської госдупи - Сівков , в ефірі тб .
Так от , невже хтось думає що вони дозволять ***** спалити все це їхнє - нажитоє нєпосільним трудом добро - в ядєрном огнє !? Дозволять спалити свої вілли і яхти , вбити свої сім'ї ,і своїх дітей . ! І все заради хворих фантазій божевільного сЦаря , у якого поїхав дах на грунті ненависті до сусідньої країни , і який одною ногою вже в могилі .!!
Це зараз свита ***** повністю його підтримує і навіть йому підігрує , бо знають що він блефує . А якщо пітун в реалі щось там собі надумає - вони задавлять його швидше ніж він торкнеться червоної кнопки .