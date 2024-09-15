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путін (23325) ядерна безпека (543) Леммі Девід (26)

Глава МЗС Британії Леммі про ядерні погрози Путіна: Замилює очі

Леммі вважає, що Путін ядерними погрозами пускає пил а очі

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі вважає, що російський диктатор Володимир Путін своїми ядерними погрозами "замилює очі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Як зазначається, главу МЗС Британії запитали, чи вважає він, що Путін бреше, коли погрожує застосувати ядерну зброю.

Леммі відповів, що, на його думку, Путін "замилює очі" і погрози є його modus operandi (метод роботи. – Ред.).

Він додає, що Захід не може бути збитий із курсу "фашистом", який не зупиниться у своїх нападах на Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні потрібні британські ракети, щоб зупинити Путіна, - голова МЗС Великої Британії Леммі

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Топ коментарі
+10
Краще і не скажеш або пускає коричневі лінії в чумадан
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15.09.2024 14:22
+6
Цілковита правда. Параша на цирлах і розпальцовці
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15.09.2024 14:25
+5
до речі

бокс як вид спорту винайли в Британії, а
найкращі боксери останнього часу - українці

информация к назмышлению.... для буйла

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15.09.2024 14:27
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Краще і не скажеш або пускає коричневі лінії в чумадан
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15.09.2024 14:22 Відповісти
Цілковита правда. Параша на цирлах і розпальцовці
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15.09.2024 14:25 Відповісти
до речі

бокс як вид спорту винайли в Британії, а
найкращі боксери останнього часу - українці

информация к назмышлению.... для буйла

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15.09.2024 14:27 Відповісти
Штірліцу вставили в зад...
Вставку....
Так вирішив Сталін!
І ставка...

Борман, ж веде свою гру...
Мюлера раком ставить...
Його , Ісаєва....

Пургу...

Видає за сяйво... коралів...

Мораль?
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15.09.2024 14:41 Відповісти
Братський народ!
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15.09.2024 15:18 Відповісти
Але іронія в тому , що від цього пилу у вічі гинуть українці , потрепають ввд руйнувань і поранень українці , емігрують українці, відмовляються від громадянства українці і ніхто більше
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15.09.2024 14:31 Відповісти
Оті, що відмовляються від громадянства - найбільш постраждала частина наріду.
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15.09.2024 14:39 Відповісти
Тобто у Байдена Саллівана повні очі пилюки.
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15.09.2024 14:32 Відповісти
Ну так умов свого прем'єра Стармера дати дозвіл бити Storm Shadow по касапським болотам!
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15.09.2024 14:32 Відповісти
Але ж частенько спрацьовує-ескалація, червоні лінії, *уйло нападе..
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15.09.2024 14:33 Відповісти
Доки ви в НАТО займаєтесь 3,14здологією,кацапи вбивають українців.
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15.09.2024 14:33 Відповісти
Леммі Кравіц, то де тоді дозвіл на удари по росії СтормШадовами і самі ракети в товарних кількостях?
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15.09.2024 14:43 Відповісти
А якщо не пил?
Потужне занепокоєння через драматичну ескалацію !???
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15.09.2024 14:44 Відповісти
а вечірній кефірчик ? або бомба, а кефір - тут без варіантів

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15.09.2024 17:27 Відповісти
Але ж Захід не поведеться і все буде чікі - пікі? - нє?
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15.09.2024 15:03 Відповісти
Замість порожнього п__здьожу краще б допомогли побудувати підземні заводи для виробництва "Сапсанів" і профінансували виробництво ракет і пускових установок.

Ви ж так боїтесь, що за удари вашими вошивими ракетами всього лише на 250 км вглиб росії путін вас всіх знищить. То побудуйте заводи в Україні! Вам же самим потім теж стануть в нагоді ці ракети, у нас виробництво дешевше, ніж у вас.

Чи ті нікчеми вирішили зачекати, поки #уйло застосує іранську балістику і Україна зможе довести, що то була дійсно іранська, і вже після того дозволять нам застосовувати ракети на 250 км вглиб росії? Чи що ще ті нікчеми імпотентні чекають?
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15.09.2024 15:11 Відповісти
Ну це не дивина . Блеф і погрози це все що є в ***** .
Його свита накрала при ньому добра на суму близько 2 трлн дол .! Про це так давно випадково збовтнув депутат кацапської госдупи - Сівков , в ефірі тб .
Так от , невже хтось думає що вони дозволять ***** спалити все це їхнє - нажитоє нєпосільним трудом добро - в ядєрном огнє !? Дозволять спалити свої вілли і яхти , вбити свої сім'ї ,і своїх дітей . ! І все заради хворих фантазій божевільного сЦаря , у якого поїхав дах на грунті ненависті до сусідньої країни , і який одною ногою вже в могилі .!!

Це зараз свита ***** повністю його підтримує і навіть йому підігрує , бо знають що він блефує . А якщо пітун в реалі щось там собі надумає - вони задавлять його швидше ніж він торкнеться червоної кнопки .
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15.09.2024 15:14 Відповісти
моська лает на слона.хотя слону это вообще то глубоко *****
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15.09.2024 15:48 Відповісти
 
 