Работаем над тем, чтобы увеличить срок базовой общевойсковой подготовки, - Сырский
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил о намерениях увеличить сроки базовой военной подготовки украинских защитников.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Сырский провел рабочее совещание по вопросу подготовки украинских военных с участием руководителей органов военного управления, которые занимаются подготовкой, а также командиров боевых бригад и начальников учебных центров.
"Качественная подготовка - один из главных факторов сохранения жизни украинского воина. Прилагаем для этого максимум усилий",- заявил Головко.
По словам Сырского, во время совещания обсудили проблемные вопросы, которые влияют на качество подготовки военнослужащих и наработали пути их решения, а также рассмотрели направления совершенствования учебных программ.
Он отметил, что ключевую роль в качестве подготовки играют инструкторы. Поэтому максимальное внимание уделяется привлечению мотивированных инструкторов с боевым опытом. Также, по словам Сырского, прорабатывается возможность создания Школы инструкторов, которая будет основным и единственным источником качественно подготовленного инструкторского состава.
"Работаем над тем, чтобы увеличить срок базовой общевойсковой подготовки. Соответствующий проект будет начат в октябре-ноябре этого года. Продолжаем работу над повышением качества подготовки военнослужащих в учебных центрах", - сказал Главнокомандующий ВСУ.
Ранее Главком ВСУ признал, что перед отправкой на фронт мобилизованные военные проходят меньший срок подготовки, чем ему хотелось бы. Новобранцы проходят один месяц базовой военной подготовки, а затем от полумесяца до месяца специализированной подготовки.
Пожалуйста, подождите...
В части более адекватные, назад отправили
Чому можна було навчити цих дегенератів?
Звісно, всі хочуть, щоб рівень підготовки був найкращим, тому ми готуємо висококваліфікованих професійних військових. Водночас динаміка на фронті вимагає від нас якомога швидше відправляти на службу нових бійців
Джерело:
Цікаво, як він працює? То ж "динаміка вимагає" свіжого м'яса чим скоріше.
https://x.com/donikroman
І той же Сирський наказ скоротити період навчання з 3 місяців до 1,5. А тепер лише зауважує, що "мобілізовані військові проходять менший термін підготовки, ніж йому хотілося б..."
Його що Ze покусав?
Тому теж весь Світ щось винен.
Від призову до смерті - півтора місяці....
Про яку підготовку йде мова ???
це були два на 100% кончені алкаші і пересувалися як роботи радянського виробництва.
тобто, руки та ноги рухалися не контролбовано по відношенню до мозгів
і їм ніяки термін не допоможе...
а забирали їх молоді, здорові, крепкі хлопці.
то справа в термінах чи в кількості????