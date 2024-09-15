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подготовка (218) военнослужащие (5997) ВСУ (6274) Александр Сырский (482)

Работаем над тем, чтобы увеличить срок базовой общевойсковой подготовки, - Сырский

Сирський заявив, що йде робота над збільшенням термінів базової загальновійськової підготовки

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил о намерениях увеличить сроки базовой военной подготовки украинских защитников.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Сырский провел рабочее совещание по вопросу подготовки украинских военных с участием руководителей органов военного управления, которые занимаются подготовкой, а также командиров боевых бригад и начальников учебных центров.

"Качественная подготовка - один из главных факторов сохранения жизни украинского воина. Прилагаем для этого максимум усилий",- заявил Головко.

По словам Сырского, во время совещания обсудили проблемные вопросы, которые влияют на качество подготовки военнослужащих и наработали пути их решения, а также рассмотрели направления совершенствования учебных программ.

Он отметил, что ключевую роль в качестве подготовки играют инструкторы. Поэтому максимальное внимание уделяется привлечению мотивированных инструкторов с боевым опытом. Также, по словам Сырского, прорабатывается возможность создания Школы инструкторов, которая будет основным и единственным источником качественно подготовленного инструкторского состава.

Также читайте: Страны ЕС подготовили 60 тысяч украинских военных, - Минобороны Германии

"Работаем над тем, чтобы увеличить срок базовой общевойсковой подготовки. Соответствующий проект будет начат в октябре-ноябре этого года. Продолжаем работу над повышением качества подготовки военнослужащих в учебных центрах", - сказал Главнокомандующий ВСУ.

Ранее Главком ВСУ признал, что перед отправкой на фронт мобилизованные военные проходят меньший срок подготовки, чем ему хотелось бы. Новобранцы проходят один месяц базовой военной подготовки, а затем от полумесяца до месяца специализированной подготовки.

Читайте: Украина очень хорошо подготовилась к контрнаступлению, но делать прогнозы еще рано, - Милли
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Топ комментарии
+12
Бусифіковану людину можеш рік вчити і нічого не навчиш. Бо немає мотивації, є лише злість на бусифікаторів та на владу яка це все допустила.
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15.09.2024 16:47
+11
Заморишів легше бусифікувати здоровилам з ТЦК, а потрібні такі на фронті?
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15.09.2024 16:42
+11
У нас кілька сотень тисяч чудово підготовлених поліцаїв, тцк-шників та військових, у котрих чомусь бронь.
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15.09.2024 17:51
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На "Великому Львові " боєць сказав шо приходять якісь замориші - попадають в окоп і на все дивляться круглими очима
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15.09.2024 16:29 Ответить
Солдат сказав до кого не доходе - підіть на Личаківське кладовище там лежать тисячі героів - вони дали вам 2 р фори шоб ви підготовились
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15.09.2024 16:40 Ответить
Тоді взагалі не навчайте, вранці бусифікували, а ввечері на фронт. Так точно переможемо!
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15.09.2024 16:56 Ответить
Солдат вам сказав шо в вас було 2 р шоб підготовитись
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15.09.2024 17:03 Ответить
У нас кілька сотень тисяч чудово підготовлених поліцаїв, тцк-шників та військових, у котрих чомусь бронь.
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15.09.2024 17:51 Ответить
Як?
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15.09.2024 18:12 Ответить
Самопідготовка - є місця де тренують - бо віина торкнеться кожного
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15.09.2024 18:18 Ответить
ти упоротий якийсь... тобі вистасило 2 років? в окопі вже?
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15.09.2024 18:43 Ответить
Тренуюсь - вже не тои - мені під 70 р - кмс по боксу
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15.09.2024 18:46 Ответить
Самый раз идти тебе в партизаны.
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16.09.2024 10:03 Ответить
Ви звідки - такии впевнении?
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16.09.2024 10:06 Ответить
С вашей активности...
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16.09.2024 10:25 Ответить
Такова селяві
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16.09.2024 10:27 Ответить
Хай відкриють кордони і війна торкнеться тільки тих кому ця країна цікава.
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15.09.2024 18:48 Ответить
Кому ця краіна цікава - вже пішли добровольцями в 2022 р
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15.09.2024 18:50 Ответить
Не розводь демагогію, народних депутатів та псевдоелітка війна не торкнеться.
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15.09.2024 19:42 Ответить
В нас не така еліта як в Англіі чи Ізраілі - де діти королів чи президентів идуть на віину - то шо дивитись на свою верхівку і лапки вверх?
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15.09.2024 19:53 Ответить
Якщо воювати будуть всі, то еліта теж воюватиме, як діти королів Англії.
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15.09.2024 21:24 Ответить
Нам ше до цього рости і рости - в нас не еліта а псевдоеліта
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15.09.2024 21:30 Ответить
2 роки було у командування Сухопутних Сил, яке відповідальне за підготовку мобілізованих більше 2 років. Те, що солдат сказав, є тільки його думкою, але не відповідає реальності.
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15.09.2024 19:41 Ответить
Норм він сказав - загиблі дали нам 2 р життя - чи не так? а нам потрібно готуватись - кожному - бо цеи урод не відчепиться
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15.09.2024 19:47 Ответить
Яка різниця взагалі, що він сказав, всеодно підготовка мобілізованих це відповідальність Сухопутних військ.
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15.09.2024 21:14 Ответить
Спасіння потопаючих - діло рук самих потопаючих
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15.09.2024 21:19 Ответить
Демагогія, іди і рятуйся, якщо потопаєш
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15.09.2024 21:28 Ответить
Правильно і рятуючись потрібно надіятись на своі сили - а не бути грушою для биття
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15.09.2024 21:35 Ответить
Заморишів легше бусифікувати здоровилам з ТЦК, а потрібні такі на фронті?
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15.09.2024 16:42 Ответить
Це, якийсь інший Сирський?

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15.09.2024 16:29 Ответить
У меня 61-б. Нач тцк отправляет в ПЕХОТУ!!! С 61-б, разрушение голеностопа. С этим решать смотрю никто не собирается
В части более адекватные, назад отправили
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15.09.2024 16:30 Ответить
Заяву в суд на Нач тцк вже написано?
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15.09.2024 17:53 Ответить
ти що, прикалуєшся? їх за вбивства не садять і за мільйони в диванах
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15.09.2024 18:19 Ответить
А смысл?
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15.09.2024 19:20 Ответить
10 років тому, подібні зєлємойському ( а їх були мільйони ) волали, що війна вигідна Порошенку і він не хоче домовитись із путіним про припинення війни.
Чому можна було навчити цих дегенератів?
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15.09.2024 17:28 Ответить
При Зєлі тобто живеться краще, прилаштований до корита?
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15.09.2024 20:27 Ответить
За словами Сирського, найбільшим пріоритетом є набір більшої кількості бійців
Звісно, всі хочуть, щоб рівень підготовки був найкращим, тому ми готуємо висококваліфікованих професійних військових. Водночас динаміка на фронті вимагає від нас якомога швидше відправляти на службу нових бійців
Джерело:

Цікаво, як він працює? То ж "динаміка вимагає" свіжого м'яса чим скоріше.
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15.09.2024 16:36 Ответить
Почитайте про 151-й навчальний центр(найкращий) і прозрієте, як заважають тим, хто навчає на відмінно

https://x.com/donikroman
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15.09.2024 16:45 Ответить
Бусифіковану людину можеш рік вчити і нічого не навчиш. Бо немає мотивації, є лише злість на бусифікаторів та на владу яка це все допустила.
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15.09.2024 16:47 Ответить
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15.09.2024 16:54 Ответить
А кому з вас вигідно, щоб воїнів гинуло якомога менше?
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15.09.2024 18:12 Ответить
"Якісна підготовка - один із головних чинників збереження життя українського воїна. Докладаємо для цього максимум зусиль",-

І той же Сирський наказ скоротити період навчання з 3 місяців до 1,5. А тепер лише зауважує, що "мобілізовані військові проходять менший термін підготовки, ніж йому хотілося б..."
Його що Ze покусав?
Тому теж весь Світ щось винен.
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15.09.2024 18:26 Ответить
Два дні тому хоронили молодого хлопця...
Від призову до смерті - півтора місяці....
Про яку підготовку йде мова ???
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15.09.2024 20:14 Ответить
недавно з мого села забрали мого однокласника та його товариша по бухлу.
це були два на 100% кончені алкаші і пересувалися як роботи радянського виробництва.
тобто, руки та ноги рухалися не контролбовано по відношенню до мозгів
і їм ніяки термін не допоможе...
а забирали їх молоді, здорові, крепкі хлопці.
то справа в термінах чи в кількості????
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15.09.2024 21:14 Ответить
 
 