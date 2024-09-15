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підготовка (173) військовослужбовці (4598) ЗСУ (7201) Олександр Сирський (504)

Працюємо над тим, щоб збільшити термін базової загальновійськової підготовки, - Сирський

Сирський заявив, що йде робота над збільшенням термінів базової загальновійськової підготовки

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про наміри збільшити терміни базової військової підготовки українських захисників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Сирський провів робочу нараду з питання підготовки українських військових за участі керівників органів військового управління, які опікуються підготовкою, а також командирів бойових бригад та начальників навчальних центрів.

"Якісна підготовка - один із головних чинників збереження життя українського воїна. Докладаємо для цього максимум зусиль",- заявив Головком.

За словами Сирського, під час наради обговорили проблемні питання, які впливають на якість підготовки військовослужбовців та напрацювали шляхи їх вирішення, а також розглянули напрямки вдосконалення навчальних програм.

Він зазначив, що ключову роль у якості підготовки відіграють інструктори. Тому максимальна увага приділяється залученню вмотивованих інструкторів із бойовим досвідом. Також, за словами Сирського, опрацьовується можливість створення Школи інструкторів, яка буде основним і єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу.

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"Працюємо над тим, щоб збільшити термін базової загальновійськової підготовки. Відповідний проєкт буде розпочато у жовтні-листопаді цього року. Продовжуємо роботу над підвищенням якості підготовки військовослужбовців у навчальних центрах", - сказав Головнокомандувач ЗСУ.

Раніше Головком ЗСУ визнав, що перед відправленням на фронт мобілізовані військові проходять менший термін підготовки, ніж йому хотілося б. Новобранці проходять один місяць базової військової підготовки, а потім від пів місяця до місяця спеціалізованої підготовки.

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Топ коментарі
+12
Бусифіковану людину можеш рік вчити і нічого не навчиш. Бо немає мотивації, є лише злість на бусифікаторів та на владу яка це все допустила.
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15.09.2024 16:47
+11
Заморишів легше бусифікувати здоровилам з ТЦК, а потрібні такі на фронті?
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15.09.2024 16:42
+11
У нас кілька сотень тисяч чудово підготовлених поліцаїв, тцк-шників та військових, у котрих чомусь бронь.
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15.09.2024 17:51
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На "Великому Львові " боєць сказав шо приходять якісь замориші - попадають в окоп і на все дивляться круглими очима
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15.09.2024 16:29 Відповісти
Солдат сказав до кого не доходе - підіть на Личаківське кладовище там лежать тисячі героів - вони дали вам 2 р фори шоб ви підготовились
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15.09.2024 16:40 Відповісти
Тоді взагалі не навчайте, вранці бусифікували, а ввечері на фронт. Так точно переможемо!
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15.09.2024 16:56 Відповісти
Солдат вам сказав шо в вас було 2 р шоб підготовитись
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15.09.2024 17:03 Відповісти
У нас кілька сотень тисяч чудово підготовлених поліцаїв, тцк-шників та військових, у котрих чомусь бронь.
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15.09.2024 17:51 Відповісти
Як?
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15.09.2024 18:12 Відповісти
Самопідготовка - є місця де тренують - бо віина торкнеться кожного
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15.09.2024 18:18 Відповісти
ти упоротий якийсь... тобі вистасило 2 років? в окопі вже?
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15.09.2024 18:43 Відповісти
Тренуюсь - вже не тои - мені під 70 р - кмс по боксу
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15.09.2024 18:46 Відповісти
Самый раз идти тебе в партизаны.
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16.09.2024 10:03 Відповісти
Ви звідки - такии впевнении?
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16.09.2024 10:06 Відповісти
С вашей активности...
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16.09.2024 10:25 Відповісти
Такова селяві
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16.09.2024 10:27 Відповісти
Хай відкриють кордони і війна торкнеться тільки тих кому ця країна цікава.
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15.09.2024 18:48 Відповісти
Кому ця краіна цікава - вже пішли добровольцями в 2022 р
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15.09.2024 18:50 Відповісти
Не розводь демагогію, народних депутатів та псевдоелітка війна не торкнеться.
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15.09.2024 19:42 Відповісти
В нас не така еліта як в Англіі чи Ізраілі - де діти королів чи президентів идуть на віину - то шо дивитись на свою верхівку і лапки вверх?
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15.09.2024 19:53 Відповісти
Якщо воювати будуть всі, то еліта теж воюватиме, як діти королів Англії.
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15.09.2024 21:24 Відповісти
Нам ше до цього рости і рости - в нас не еліта а псевдоеліта
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15.09.2024 21:30 Відповісти
2 роки було у командування Сухопутних Сил, яке відповідальне за підготовку мобілізованих більше 2 років. Те, що солдат сказав, є тільки його думкою, але не відповідає реальності.
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15.09.2024 19:41 Відповісти
Норм він сказав - загиблі дали нам 2 р життя - чи не так? а нам потрібно готуватись - кожному - бо цеи урод не відчепиться
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15.09.2024 19:47 Відповісти
Яка різниця взагалі, що він сказав, всеодно підготовка мобілізованих це відповідальність Сухопутних військ.
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15.09.2024 21:14 Відповісти
Спасіння потопаючих - діло рук самих потопаючих
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15.09.2024 21:19 Відповісти
Демагогія, іди і рятуйся, якщо потопаєш
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15.09.2024 21:28 Відповісти
Правильно і рятуючись потрібно надіятись на своі сили - а не бути грушою для биття
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15.09.2024 21:35 Відповісти
Заморишів легше бусифікувати здоровилам з ТЦК, а потрібні такі на фронті?
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15.09.2024 16:42 Відповісти
Це, якийсь інший Сирський?

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15.09.2024 16:29 Відповісти
У меня 61-б. Нач тцк отправляет в ПЕХОТУ!!! С 61-б, разрушение голеностопа. С этим решать смотрю никто не собирается
В части более адекватные, назад отправили
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15.09.2024 16:30 Відповісти
Заяву в суд на Нач тцк вже написано?
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15.09.2024 17:53 Відповісти
ти що, прикалуєшся? їх за вбивства не садять і за мільйони в диванах
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15.09.2024 18:19 Відповісти
А смысл?
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15.09.2024 19:20 Відповісти
10 років тому, подібні зєлємойському ( а їх були мільйони ) волали, що війна вигідна Порошенку і він не хоче домовитись із путіним про припинення війни.
Чому можна було навчити цих дегенератів?
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15.09.2024 17:28 Відповісти
При Зєлі тобто живеться краще, прилаштований до корита?
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15.09.2024 20:27 Відповісти
За словами Сирського, найбільшим пріоритетом є набір більшої кількості бійців
Звісно, всі хочуть, щоб рівень підготовки був найкращим, тому ми готуємо висококваліфікованих професійних військових. Водночас динаміка на фронті вимагає від нас якомога швидше відправляти на службу нових бійців
Джерело:

Цікаво, як він працює? То ж "динаміка вимагає" свіжого м'яса чим скоріше.
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15.09.2024 16:36 Відповісти
Почитайте про 151-й навчальний центр(найкращий) і прозрієте, як заважають тим, хто навчає на відмінно

https://x.com/donikroman
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15.09.2024 16:45 Відповісти
Бусифіковану людину можеш рік вчити і нічого не навчиш. Бо немає мотивації, є лише злість на бусифікаторів та на владу яка це все допустила.
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15.09.2024 16:47 Відповісти
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15.09.2024 16:54 Відповісти
А кому з вас вигідно, щоб воїнів гинуло якомога менше?
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15.09.2024 18:12 Відповісти
"Якісна підготовка - один із головних чинників збереження життя українського воїна. Докладаємо для цього максимум зусиль",-

І той же Сирський наказ скоротити період навчання з 3 місяців до 1,5. А тепер лише зауважує, що "мобілізовані військові проходять менший термін підготовки, ніж йому хотілося б..."
Його що Ze покусав?
Тому теж весь Світ щось винен.
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15.09.2024 18:26 Відповісти
Два дні тому хоронили молодого хлопця...
Від призову до смерті - півтора місяці....
Про яку підготовку йде мова ???
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15.09.2024 20:14 Відповісти
недавно з мого села забрали мого однокласника та його товариша по бухлу.
це були два на 100% кончені алкаші і пересувалися як роботи радянського виробництва.
тобто, руки та ноги рухалися не контролбовано по відношенню до мозгів
і їм ніяки термін не допоможе...
а забирали їх молоді, здорові, крепкі хлопці.
то справа в термінах чи в кількості????
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15.09.2024 21:14 Відповісти
 
 