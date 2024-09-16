Враг больше всего атаковал на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

На фронте за минувшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения. В частности, на Кураховском направлении ВСУ отбили 42 атаки, на Покровском - остановили 36 атак, на Лиманском враг атаковал 24 раза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера, 15 сентября, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетный удар с применением одной ракеты, а также 77 авиаударов, в частности, сбросил 117 КАБ. Кроме этого, совершил 3888 обстрелов, из них 114 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ястребиное, Белополье, Юнаковка, Басовка, Вороновка, Новая Слобода, Степное, Володино, Елино, Речки, Харьков, Русская Лозовая, Купянск, Петропавловка, Ковшаровка, Твердохлебово, Дроновка, Северск, Николаевка, Переездное, Часов Яр, Торецк, Катериновка, Александрополь, Константиновка, Угледар, Богоявленка, Покровск, Урожайное, Павловка, Новодонецкое и Казацкое.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении враг пытался один раз штурмовать в районе населенного пункта Волчанск. Также авиация противника нанесла удары КАБами по жилым районам и гражданской инфраструктуре города Харьков и населенного пункта Русская Лозовая.

На Купянском направлении за сутки произошло 20 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Ковалевки, Твердохлебово, Невского, Макеевки, Тернов и Новосадового.

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На Северском направлении украинские защитники отражали 12 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки. По громадам населенных пунктов Северск, Николаевка и Переездное активно работала вражеская авиация.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Ступочек и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 16 атак неподалеку Дружбы, Нелиповки, Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Новогродовка, Мариновка и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Гродовки и Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 42 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевка. Кроме того, враг атаковал в сторону Украинской, Долиновки, Катериновки, Селидово и Желанного Второго.

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На Времевском направлении противник совершил 10 штурмов наших позиций в районах Водяного, Катериновки, Солодкого и Макаровки. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в сторону Новодаровки.

На Приднепровском направлении российские захватчики пытались вытеснить с позиций наши подразделения восемь раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1060 человек. Также украинские воины обезвредили 3 танка, 8 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, одну РСЗО, 29 БпЛА оперативно-тактического уровня, 28 автомобилей и 6 единиц специальной техники оккупантов.

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