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Киевская область (3927) дроны (3563)

Атака "Шахедами" на Киевщину: из-за падения обломков ранена женщина, повреждены дома и автомобили

шахеди атакували Київщину

В ночь на 16 сентября 2024 года войска РФ массированно атаковали Киевскую область с использованием ударных дронов.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.

Последствия вражеской атаки

По данным ОВА, попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахеды" атаковали Киевщину: есть повреждения в двух районах

"К сожалению, в результате падения обломков сбитых целей ранена женщина. Она госпитализирована в одно из медучреждений области, оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8:30 в области зафиксировано повреждение 5 автомобилей и 5 частных домов. В них выбиты двери, окна, посечены фасады и крыши.

В четырех районах возникли возгорания травяного настила и лесной подстилки. Все пожары ликвидированы.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки врага.

Как информировал Цензор.НЕТ, в ночь на 16 сентября в Киевской области подразделения противовоздушной обороны работали по российским БпЛА. По данным Воздушных сил, силы ПВО сбили 53 ударных БпЛА из 56, еще три - локально потеряны.
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16.09.2024 11:36 Ответить
 
 