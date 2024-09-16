Атака "Шахедами" на Киевщину: из-за падения обломков ранена женщина, повреждены дома и автомобили
В ночь на 16 сентября 2024 года войска РФ массированно атаковали Киевскую область с использованием ударных дронов.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.
Последствия вражеской атаки
По данным ОВА, попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено.
"К сожалению, в результате падения обломков сбитых целей ранена женщина. Она госпитализирована в одно из медучреждений области, оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
По состоянию на 8:30 в области зафиксировано повреждение 5 автомобилей и 5 частных домов. В них выбиты двери, окна, посечены фасады и крыши.
В четырех районах возникли возгорания травяного настила и лесной подстилки. Все пожары ликвидированы.
Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки врага.
Как информировал Цензор.НЕТ, в ночь на 16 сентября в Киевской области подразделения противовоздушной обороны работали по российским БпЛА. По данным Воздушных сил, силы ПВО сбили 53 ударных БпЛА из 56, еще три - локально потеряны.
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