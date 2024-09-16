Атака "Шахедами" на Київщину: через падіння уламків поранено жінку, пошкоджено будинки та автівки
У ніч проти 16 вересня 2024 року війська РФ масовано атакували Київщину з використанням ударних дронів.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені.
Наслідки ворожої атаки
За даними ОВА, влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено.
"На жаль, внаслідок падіння уламків збитих цілей поранена жінка. Її госпіталізовано в один із медзакладів області, надається вся необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.
Станом на 8:30 в області зафіксовано пошкодження 5 автомобілів та 5 приватних будинків. В них вибиті двері, вікна, посічені фасади та дахи.
В чотирьох районах виникли загорання трав’яного настилу та лісової підстилки. Всі пожежі ліквідовано.
Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки ворога.
Як інформував Ценззор.НЕТ, у ніч на 16 вересня в Київській області підрозділи протиповітряної оборони. працювали по російських БпЛА. За даними Повітряних сил, сили ППО збили 53 ударні БпЛА з 56, ще три - локаційно втрачені.
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