В Черкасской области силы ПВО сбили 9 беспилотников, без последствий
Воздушная тревога продолжалась в Черкасской области почти восемь часов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.
"Наши защитники минусовали девять из них. Информация о пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступала", - говорится в сообщении.
Напомним, этой ночью, силы ПВО сбили 53 "шахеда", которыми армия РФ атаковала Украину.
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показать весь комментарий16.09.2024 09:49 Ответить Мне нравится 0
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