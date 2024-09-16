В Черкасской области силы ПВО сбили 9 беспилотников, без последствий

Воздушная тревога продолжалась в Черкасской области почти восемь часов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

"Наши защитники минусовали девять из них. Информация о пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступала", - говорится в сообщении.

Напомним, этой ночью, силы ПВО сбили 53 "шахеда", которыми армия РФ атаковала Украину.

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