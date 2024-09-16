На Черкащині сили ППО збили 9 безпілотників, без наслідків

Повітряна тривога тривала на Черкащині майже вісім годин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Наші оборонці мінуснули дев'ять із них. Інформація про потерпілих чи руйнації інфраструктури не надходила", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі, сили ППО збили 53 "шахеди", яким армія РФ атакувала Україну.

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