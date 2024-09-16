УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8940 відвідувачів онлайн
Новини
561 1
ППО (2929) Черкащина (802)

На Черкащині сили ППО збили 9 безпілотників, без наслідків

Робота мобільних груп 16 вересня

Повітряна тривога тривала на Черкащині майже вісім годин. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Наші оборонці мінуснули дев'ять із них. Інформація про потерпілих чи руйнації інфраструктури не надходила", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі, сили ППО збили 53 "шахеди", яким армія РФ атакувала Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Київській області сили ППО працюють по безпілотниках, - ОВА

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Але хтось підпалив ліс у Вергунах. Досить безпечна поведінка цивільних як для війни,бо рятівники потрібні зовсім доя іншого
показати весь коментар
16.09.2024 09:49 Відповісти
 
 