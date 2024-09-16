Оккупанты цепляют на дроны гвозди, чтобы "охотиться" на БПЛА противника, - СМИ

В России заявили о новом способе для борьбы с дронами во время "воздушных боев".

Об этом пишет издание Defense Express, передает Цензор.НЕТ.

Он заключается в том, чтобы приделать к дрону гвозди, которые и будут его главным оружием против дрона противника.

"Мы обнаруживали коптер, делали - на свой коптер ставили гвозди - и приземлялись на противника. После чего лопастями он ударялся в гвозди, лопасти ломались и он падал вниз", - цитируют росСМИ одного из инструкторов фронтовой школы разведывательных БПЛА и ударных FPV-дронов.

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Речь идет не о случаях, когда дрон случайно наткнулся на другой в воздухе, а о целенаправленной "охоте", когда вооруженный гвоздями дрон должен сбить другой и вернуться невредимым.

"Хотя на самом деле не исключено, что "прикрутить гвозди к дрону" может быть инициативой сугубо отдельных подразделений на тот случай, когда во время выполнения задания он наткнется на дрон противника.

Конечно, доля везения и мастерство оператора дрона остаются важными составляющими для сбивания дрона в воздухе, в то же время, несмотря на то, что идея дрона с гвоздями кажется очередной фантазией "местных кулибиных", можно предположить, что это может быть одним из вариантов борьбы с дронами в воздухе", - пишет издание.

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