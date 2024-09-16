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Оккупанты цепляют на дроны гвозди, чтобы "охотиться" на БПЛА противника, - СМИ

Росіяни чіпляють цвяхи на дрони для повітряних боїв

В России заявили о новом способе для борьбы с дронами во время "воздушных боев".

Об этом пишет издание Defense Express, передает Цензор.НЕТ.

Он заключается в том, чтобы приделать к дрону гвозди, которые и будут его главным оружием против дрона противника.

"Мы обнаруживали коптер, делали - на свой коптер ставили гвозди - и приземлялись на противника. После чего лопастями он ударялся в гвозди, лопасти ломались и он падал вниз", - цитируют росСМИ одного из инструкторов фронтовой школы разведывательных БПЛА и ударных FPV-дронов.

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Речь идет не о случаях, когда дрон случайно наткнулся на другой в воздухе, а о целенаправленной "охоте", когда вооруженный гвоздями дрон должен сбить другой и вернуться невредимым.

"Хотя на самом деле не исключено, что "прикрутить гвозди к дрону" может быть инициативой сугубо отдельных подразделений на тот случай, когда во время выполнения задания он наткнется на дрон противника.

Конечно, доля везения и мастерство оператора дрона остаются важными составляющими для сбивания дрона в воздухе, в то же время, несмотря на то, что идея дрона с гвоздями кажется очередной фантазией "местных кулибиных", можно предположить, что это может быть одним из вариантов борьбы с дронами в воздухе", - пишет издание.

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Топ комментарии
+7
на цьому будується прогрес. Хто кмітливіший, той перемагає
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16.09.2024 10:48
+4
А цвяхи теж у китайців беруть?
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16.09.2024 10:36
+4
клуб вєсєлих і находчівих
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16.09.2024 10:45
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А цвяхи теж у китайців беруть?
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16.09.2024 10:36 Ответить
клуб вєсєлих і находчівих
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16.09.2024 10:45 Ответить
на цьому будується прогрес. Хто кмітливіший, той перемагає
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16.09.2024 10:48 Ответить
Ще можна спробувати канцелярські кнопки і швейні голки .
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16.09.2024 10:50 Ответить
Скоби до степлера тоже варік...Струни з балалайки витягти треба і вуаля
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16.09.2024 10:52 Ответить
Не підказуйте )
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16.09.2024 10:58 Ответить
АналоГовнет. Круто.
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16.09.2024 10:54 Ответить
Так в нас теж одне чотириоке ''тєло'' щось казало про весільні дрони.
Немає чого кепкувати з ''ноу-хау'' кацапів поки не побачиш наскільки воно дієво. Зараз вони цвяхи прикручують, а потім будуть довшу арматуру прикручувати і масово..
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16.09.2024 10:57 Ответить
В принципі,ідея цікава і варта уваги-не таранити дрон а "бомбити" його зверху,залишаючись неушкодженим.Так є сенс використовувати доргі більш потужні дрони для антидронінгу.
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16.09.2024 10:58 Ответить
это еще кто на кого сядет
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16.09.2024 11:00 Ответить
На сцену вийшла секта "Хоч паржом". Ржали з зубів дракона, ржали з мангалів над танками, ржали над лінією Суровікіна, і т.д. Ботоферми Банкової запускали ржач, щоб відволікти, що самі взагалі ніхера не роблять, крім розкрадання оборонних грошей.
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16.09.2024 11:09 Ответить
Магнетрон від звичайної мікроволновки спалить всю електроніку в радіусі 50 см. Можете самі перевірити, поклавши свій телефон в мікроволновку на кілька секунд (шучу, не кладіть). Може якось використати цей ефект, наближатись до ворожого дрона і зверху над ним вмикати на кілька секунд магнетрон? Конструкція правда громіздка і енергоємна получиться, зате багаторазова.
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16.09.2024 11:13 Ответить
Затухання будь якого випромінювання пропорційно КВАДРАТУ відстані. Запам'ятай раз і назавжди!
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16.09.2024 12:02 Ответить
Ага, тільки яку батарею для цього потрібно, її дрон підніме? Тут цілий аеростат потрібен.
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16.09.2024 11:28 Ответить
Потрібно розробляти реб-дрони
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16.09.2024 12:07 Ответить
Граблі будуть надійніші за цвяхи
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16.09.2024 12:45 Ответить
Кусок рыболовной сетки закрепить не прочно. Подлететь и мазнуть по винтам.
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16.09.2024 14:07 Ответить
 
 