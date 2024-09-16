Окупанти чіпляють на дрони цвяхи, щоб "полювати" на БПЛА противника, - ЗМІ

У Росії заявили про новий спосіб для боротьби із дронами під час "повітряних боїв".

Про це пише видання Defense Express, передає Цензор.НЕТ.

Він полягає в тому, щоб приладнати до дрона цвяхи, які й будуть його головною зброєю проти дрона противника.

"Ми виявляли коптер, робили - на свій коптер ставили цвяхи - і приземлялися на противника. Після чого лопатями він вдарявся у цвяхи, лопаті ламалися і він падав вниз", - цитують росЗМІ одного з інструкторів фронтової школи розвідувальних БПЛА і ударних FPV-дронів.

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Йдеться не про випадки, коли дрон випадково натрапив на інший у повітрі, а про цілеспрямоване "полювання", коли озброєний цвяхами дрон має збити інший та повернутися неушкодженим.

"Хоча насправді не виключено, що "прикрутити цвяхи до дрона" може бути ініціативою суто окремих підрозділів на той випадок, коли під час виконання завдання він натрапить на дрон противника.

Звичайно, що частка везіння й майстерність оператора дрона залишаються важливими складовими для збиття дрона у повітрі, водночас, попри те, що ідея дрона із цвяхами здається черговою фантазією "місцевих кулібіних", можна припустити, що це може бути одним з варіантів боротьби із дронами у повітрі", - пише видання.

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