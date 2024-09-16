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Окупанти чіпляють на дрони цвяхи, щоб "полювати" на БПЛА противника, - ЗМІ

Росіяни чіпляють цвяхи на дрони для повітряних боїв

У Росії заявили про новий спосіб для боротьби із дронами під час "повітряних боїв".

Про це пише видання Defense Express, передає Цензор.НЕТ.

Він полягає в тому, щоб приладнати до дрона цвяхи, які й будуть його головною зброєю проти дрона противника.

"Ми виявляли коптер, робили - на свій коптер ставили цвяхи - і приземлялися на противника. Після чого лопатями він вдарявся у цвяхи, лопаті ламалися і він падав вниз", - цитують росЗМІ одного з інструкторів фронтової школи розвідувальних БПЛА і ударних FPV-дронів.

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Йдеться не про випадки, коли дрон випадково натрапив на інший у повітрі, а про цілеспрямоване "полювання", коли озброєний цвяхами дрон має збити інший та повернутися неушкодженим.

"Хоча насправді не виключено, що "прикрутити цвяхи до дрона" може бути ініціативою суто окремих підрозділів на той випадок, коли під час виконання завдання він натрапить на дрон противника.

Звичайно, що частка везіння й майстерність оператора дрона залишаються важливими складовими для збиття дрона у повітрі, водночас, попри те, що ідея дрона із цвяхами здається черговою фантазією "місцевих кулібіних", можна припустити, що це може бути одним з варіантів боротьби із дронами у повітрі", - пише видання.

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Топ коментарі
+7
на цьому будується прогрес. Хто кмітливіший, той перемагає
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16.09.2024 10:48
+4
А цвяхи теж у китайців беруть?
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16.09.2024 10:36
+4
клуб вєсєлих і находчівих
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16.09.2024 10:45
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А цвяхи теж у китайців беруть?
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16.09.2024 10:36 Відповісти
клуб вєсєлих і находчівих
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16.09.2024 10:45 Відповісти
на цьому будується прогрес. Хто кмітливіший, той перемагає
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16.09.2024 10:48 Відповісти
Ще можна спробувати канцелярські кнопки і швейні голки .
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16.09.2024 10:50 Відповісти
Скоби до степлера тоже варік...Струни з балалайки витягти треба і вуаля
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16.09.2024 10:52 Відповісти
Не підказуйте )
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16.09.2024 10:58 Відповісти
АналоГовнет. Круто.
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16.09.2024 10:54 Відповісти
Так в нас теж одне чотириоке ''тєло'' щось казало про весільні дрони.
Немає чого кепкувати з ''ноу-хау'' кацапів поки не побачиш наскільки воно дієво. Зараз вони цвяхи прикручують, а потім будуть довшу арматуру прикручувати і масово..
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16.09.2024 10:57 Відповісти
В принципі,ідея цікава і варта уваги-не таранити дрон а "бомбити" його зверху,залишаючись неушкодженим.Так є сенс використовувати доргі більш потужні дрони для антидронінгу.
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16.09.2024 10:58 Відповісти
это еще кто на кого сядет
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16.09.2024 11:00 Відповісти
На сцену вийшла секта "Хоч паржом". Ржали з зубів дракона, ржали з мангалів над танками, ржали над лінією Суровікіна, і т.д. Ботоферми Банкової запускали ржач, щоб відволікти, що самі взагалі ніхера не роблять, крім розкрадання оборонних грошей.
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16.09.2024 11:09 Відповісти
Магнетрон від звичайної мікроволновки спалить всю електроніку в радіусі 50 см. Можете самі перевірити, поклавши свій телефон в мікроволновку на кілька секунд (шучу, не кладіть). Може якось використати цей ефект, наближатись до ворожого дрона і зверху над ним вмикати на кілька секунд магнетрон? Конструкція правда громіздка і енергоємна получиться, зате багаторазова.
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16.09.2024 11:13 Відповісти
Затухання будь якого випромінювання пропорційно КВАДРАТУ відстані. Запам'ятай раз і назавжди!
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16.09.2024 12:02 Відповісти
Ага, тільки яку батарею для цього потрібно, її дрон підніме? Тут цілий аеростат потрібен.
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16.09.2024 11:28 Відповісти
Потрібно розробляти реб-дрони
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16.09.2024 12:07 Відповісти
Граблі будуть надійніші за цвяхи
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16.09.2024 12:45 Відповісти
Кусок рыболовной сетки закрепить не прочно. Подлететь и мазнуть по винтам.
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16.09.2024 14:07 Відповісти
 
 