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Италия (1590) ПВО (2494)

Италия передаст Украине вторую батарею ПВО Samp T, - глава МИД Таяни

Система ППО samp Т

Италия планирует отправить в Украину вторую батарею ПВО Samp T.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Мы оказали Киеву безоговорочную помощь, военную, гражданскую, финансовую, сейчас мы собираемся отправить вторую батарею Samp T для защиты украинского населения", - заявил он.

Таяни отметил, что Украина не запрашивала больше, чем Италия уже предоставляет, несмотря на отсутствие у Киева такого оружия, как у Великобритании и США.

Министр также выразил надежду, что до конца года удастся организовать "значимую мирную конференцию" по Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: В Украине недостаточно систем ПВО, чтобы защитить всю территорию

Ранее СМИ сообщали, что Италия может передать Украине вторую систему ПВО SAMP-T. В мае 2023 года сообщалось, что Украина получила зенитный ракетный комплекс дальнего действия SAMP-T от Италии и Франции.
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Але ППО багато не буває. Тим більше - дарованої. А тобі, 73/43%зебілу я просто нагадаю, як українське (ще совкового зразка) ППО було знищене, в т.ч. напередодні 24/02.22р., і як воно тяжко відновлювалось з 2014-го по 19-тий роки. В т.ч. під крики "свинарчуки", коли запчастини на касапських складах викрадали, підкуповуючи місцевих прапорщиків...
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16.09.2024 14:19 Ответить
Добре, що хоч збивати над Україною натівською зброєю пітарськи ракети та шлюхети то не ескалація.
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16.09.2024 14:12 Ответить
 
 