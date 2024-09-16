Италия передаст Украине вторую батарею ПВО Samp T, - глава МИД Таяни
Италия планирует отправить в Украину вторую батарею ПВО Samp T.
Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Мы оказали Киеву безоговорочную помощь, военную, гражданскую, финансовую, сейчас мы собираемся отправить вторую батарею Samp T для защиты украинского населения", - заявил он.
Таяни отметил, что Украина не запрашивала больше, чем Италия уже предоставляет, несмотря на отсутствие у Киева такого оружия, как у Великобритании и США.
Министр также выразил надежду, что до конца года удастся организовать "значимую мирную конференцию" по Украине.
Ранее СМИ сообщали, что Италия может передать Украине вторую систему ПВО SAMP-T. В мае 2023 года сообщалось, что Украина получила зенитный ракетный комплекс дальнего действия SAMP-T от Италии и Франции.
Пожалуйста, подождите...