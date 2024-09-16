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Італія (1519) ППО (2929)

Італія передасть Україні другу батарею ППО Samp-T, - глава МЗС Таяні

Система ППО samp Т

Італія планує відправити в Україну другу батарею ППО Samp-T. 

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Ми надали Києву беззастережну допомогу, військову, цивільну, фінансову, зараз ми збираємося відправити другу батарею Samp-T для захисту українського населення", - заявив він.

Таяні зазначив, що Україна не запитувала більше, ніж Італія вже надає, попри відсутність у Києва такої зброї, як у Великої Британії та США.

Міністр також висловив сподівання, що до кінця року вдасться організувати "значущу мирну конференцію" щодо України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: В Україні недостатньо систем ППО, щоб захисти всю територію

Раніше ЗМІ повідомляли, що Італія може передати Україні другу систему ППО SAMP-T. У травні 2023 року повідомлялось, що Україна отримала зенітний ракетний комплекс дальньої дії SAMP-T від Італії та Франції.

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Але ППО багато не буває. Тим більше - дарованої. А тобі, 73/43%зебілу я просто нагадаю, як українське (ще совкового зразка) ППО було знищене, в т.ч. напередодні 24/02.22р., і як воно тяжко відновлювалось з 2014-го по 19-тий роки. В т.ч. під крики "свинарчуки", коли запчастини на касапських складах викрадали, підкуповуючи місцевих прапорщиків...
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16.09.2024 14:19 Відповісти
Добре, що хоч збивати над Україною натівською зброєю пітарськи ракети та шлюхети то не ескалація.
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16.09.2024 14:12 Відповісти
 
 