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Нацполиция (16195) стрельба (3213) Хмельнитчина (896)

На Хмельнитчине взят под стражу мужчина, который расстрелял два полицейских автомобиля и ранил правоохранителя, - Нацполиция

На Хмельниччині арештували чоловіка, який розстріляв два поліцейських авто

В Хмельницкой области суд взял под стражу мужчину, который 14 сентября из автомата расстрелял два служебных авто и ранил полицейского и гражданского в селе Олешин.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

"Злоумышленник, в отношении которого открыто уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), будет находиться под стражей на период досудебного расследования", - говорится в сообщении.

В НПУ напомнили, что 14 сентября около часа ночи в селе Олешин Хмельницкой тергромады мужчина, который находился за рулем транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, из автомата Калашникова выпустил 60 патронов по двум полицейским автомобилям.

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"В результате стрельбы был тяжело ранен 22-летний сотрудник полиции. Также касательное ранение пулей получил пассажир автомобиля нарушителя", - проинформировали в пресс-службе.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По ходатайству следователя суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей на период досудебного расследования.
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Топ комментарии
+2
Маємо версію поліції, без фактів. Наче б то розстріляв, начебто був п'яний...
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16.09.2024 15:43
+2
Чоловіче ви "при пам'яті" ?!!
Що значить "...поліція каже, що винен стрілок..."?
А що навіть якщо поліція і порушує то це дає право стріляти по них???
Порушують - оскаржуй. А почав стріляти - відповідай.
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16.09.2024 15:46
+2
Це хто вирішив, що поліцаї порушують закон? П'яне бидло?
Ну тепер нехай суддю переконає, що він великий знавець законів " а-ля Федір Пронько".
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16.09.2024 15:58
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Автомат тримав на чорнии день?
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16.09.2024 15:08 Ответить
А шо ж замовчується факт наявності зброї у цієї людин, звідки вона в нього? Може то був військовий тим більше у 1:00 ночі. Знов інфу подають викручено. Але ж ми вже звикли що влада нам постійно бреше, нічого нового.
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16.09.2024 15:10 Ответить
Якщо підозрюваному не інкримінують незаконне зберігання зброї, то значить вона у нього була легальною.
А якщо вона легальна, то це мисливський карабін на базі автомата Калашникова, без можливості автоматичного вогню.
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16.09.2024 15:50 Ответить
на фото у новіні, яка була раніше було подано фото АКМС.
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16.09.2024 16:27 Ответить
навряд чи автомат, який вироблявся до восьмидесятих років, міг бути легальною зброєю.
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16.09.2024 16:29 Ответить
Маємо версію поліції, без фактів. Наче б то розстріляв, начебто був п'яний...
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16.09.2024 15:43 Ответить
Чоловіче ви "при пам'яті" ?!!
Що значить "...поліція каже, що винен стрілок..."?
А що навіть якщо поліція і порушує то це дає право стріляти по них???
Порушують - оскаржуй. А почав стріляти - відповідай.
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16.09.2024 15:46 Ответить
Які порушники закону? Патрульний автомобіль, співробітники в формі, показали посвідчення...
Ви краще законодавство почитайте, а не живіть по принципу "...лучше воры чем менты".
І не пишіть дурні!
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16.09.2024 15:52 Ответить
Це хто вирішив, що поліцаї порушують закон? П'яне бидло?
Ну тепер нехай суддю переконає, що він великий знавець законів " а-ля Федір Пронько".
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16.09.2024 15:58 Ответить
Ого: як він далеко забрався! він перед цим те ж саме робив на виїзді у бік Хмельницького з Житомира.....А може це не він був?!?!?!?
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16.09.2024 16:07 Ответить
 
 