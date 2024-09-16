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Нацполіція (14886) стрілянина (1757) Хмельниччина (914)

На Хмельниччині взято під варту чоловіка, який розстріляв два поліцейських авто та поранив правоохоронця, - Нацполіція

На Хмельниччині арештували чоловіка, який розстріляв два поліцейських авто

У Хмельницькій області суд взяв під варту чоловіка, який 14 вересня із автомата розстріляв два службові авто та поранив поліцейського і цивільного в селі Олешин.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

"Зловмисник, відносно якого відкрите кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу), перебуватиме під вартою на період досудового розслідування", - йдеться у повідомленні.

У НПУ нагадали, що 14 вересня близько першої години ночі у селі Олешин Хмельницької тергромади чоловік, який перебував за кермом транспортного засобу в стані алкогольного сп’яніння, з автомата Калашникова випустив 60 набоїв по двох поліцейських автомобілях.

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"У результаті стрілянини був важко поранений 22-річний працівник поліції. Також дотичне поранення кулею отримав пасажир автомобіля порушника", - проінформували у пресслужбі.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу). За клопотанням слідчого суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період досудового розслідування.

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Топ коментарі
+2
Маємо версію поліції, без фактів. Наче б то розстріляв, начебто був п'яний...
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16.09.2024 15:43
+2
Чоловіче ви "при пам'яті" ?!!
Що значить "...поліція каже, що винен стрілок..."?
А що навіть якщо поліція і порушує то це дає право стріляти по них???
Порушують - оскаржуй. А почав стріляти - відповідай.
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16.09.2024 15:46
+2
Це хто вирішив, що поліцаї порушують закон? П'яне бидло?
Ну тепер нехай суддю переконає, що він великий знавець законів " а-ля Федір Пронько".
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16.09.2024 15:58
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Автомат тримав на чорнии день?
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16.09.2024 15:08 Відповісти
А шо ж замовчується факт наявності зброї у цієї людин, звідки вона в нього? Може то був військовий тим більше у 1:00 ночі. Знов інфу подають викручено. Але ж ми вже звикли що влада нам постійно бреше, нічого нового.
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16.09.2024 15:10 Відповісти
Якщо підозрюваному не інкримінують незаконне зберігання зброї, то значить вона у нього була легальною.
А якщо вона легальна, то це мисливський карабін на базі автомата Калашникова, без можливості автоматичного вогню.
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16.09.2024 15:50 Відповісти
на фото у новіні, яка була раніше було подано фото АКМС.
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16.09.2024 16:27 Відповісти
навряд чи автомат, який вироблявся до восьмидесятих років, міг бути легальною зброєю.
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16.09.2024 16:29 Відповісти
Маємо версію поліції, без фактів. Наче б то розстріляв, начебто був п'яний...
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16.09.2024 15:43 Відповісти
Чоловіче ви "при пам'яті" ?!!
Що значить "...поліція каже, що винен стрілок..."?
А що навіть якщо поліція і порушує то це дає право стріляти по них???
Порушують - оскаржуй. А почав стріляти - відповідай.
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16.09.2024 15:46 Відповісти
Які порушники закону? Патрульний автомобіль, співробітники в формі, показали посвідчення...
Ви краще законодавство почитайте, а не живіть по принципу "...лучше воры чем менты".
І не пишіть дурні!
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16.09.2024 15:52 Відповісти
Це хто вирішив, що поліцаї порушують закон? П'яне бидло?
Ну тепер нехай суддю переконає, що він великий знавець законів " а-ля Федір Пронько".
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16.09.2024 15:58 Відповісти
Ого: як він далеко забрався! він перед цим те ж саме робив на виїзді у бік Хмельницького з Житомира.....А може це не він був?!?!?!?
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16.09.2024 16:07 Відповісти
 
 