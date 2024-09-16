На Хмельниччині взято під варту чоловіка, який розстріляв два поліцейських авто та поранив правоохоронця, - Нацполіція

У Хмельницькій області суд взяв під варту чоловіка, який 14 вересня із автомата розстріляв два службові авто та поранив поліцейського і цивільного в селі Олешин.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

"Зловмисник, відносно якого відкрите кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу), перебуватиме під вартою на період досудового розслідування", - йдеться у повідомленні.

У НПУ нагадали, що 14 вересня близько першої години ночі у селі Олешин Хмельницької тергромади чоловік, який перебував за кермом транспортного засобу в стані алкогольного сп’яніння, з автомата Калашникова випустив 60 набоїв по двох поліцейських автомобілях.

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"У результаті стрілянини був важко поранений 22-річний працівник поліції. Також дотичне поранення кулею отримав пасажир автомобіля порушника", - проінформували у пресслужбі.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу). За клопотанням слідчого суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період досудового розслідування.