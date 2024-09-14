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П’яний водій стріляв у поліцейських на Хмельниччині: поранено правоохоронця та цивільного, стрільця затримали, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На Хмельниччині в результаті спецоперації підрозділ КОРД затримав чоловіка, який розстріляв два службових авто та поранив поліцейського і цивільного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, зловмисник випустив по працівниках та службових автомобілях поліції з автомата Калашникова 60 патронів.

Обставини інциденту 

"Подія сталася 14 вересня, близько першої години ночі, в селі Олешин Хмельницької територіальної громади. Екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль місцевого жителя для перевірки причин руху під час комендантської години", - йдеться у повідомленні.

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Керманич перебував напідпитку

З’ясовувалося, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння - "Драгер" засвідчив наявність 1,27 проміле алкоголю в організмі.

За даними Нацполіції, правоохоронці склали на керманича протокол. Після цього водій, який мешкає неподалік, пішов додому начебто для вирішення питання з транспортним засобом, при цьому залишивши в автомобілі свого товариша.

"Повернувся він до місця події уже з автоматом Калашникова та почав стріляти у правоохоронців. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь та викликали допомогу", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Голосіївському районі Києва відбулась стрілянина. Постраждав чоловік, - поліція

ФОТО з місця події

П'яний водій стріляв по поліцейських
П'яний водій стріляв по поліцейських
П'яний водій стріляв по поліцейських
П'яний водій стріляв по поліцейських
П'яний водій стріляв по поліцейських

Автор: 

Нацполіція (15198) стрілянина (1783) Хмельниччина (914)


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Топ коментарі
+13
Сказав що гроші принесе.
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14.09.2024 10:55
+12
"Після цього водій, який мешкає неподалік, пішов додому начебто для вирішення питання з транспортним засобом, при цьому залишивши в автомобілі свого товариша. "

я не до кінця зрозумів це речення. це як? п'яний порушник просто пішов, а поліція просто стояла і чекала його? навіщо вони його чекали?
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14.09.2024 10:48
+10
Не хотів би мати такого ********* сусіда - добре, що він сам спалився.
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14.09.2024 10:36
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Повезло поліцейським, що цивільна сайга ! 🙏🏼
З армійського ак чергою вже б були в морзі
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14.09.2024 10:36 Відповісти
щось я не пам'ятаю, щоб у сайги був такий приклад. У сайги рамочний відкидний. А тут, судячи по лінії розложеного прикладу, скоріше за все на фото АКМС - приклад піднятий для наближення точки упору до лінії стрільби.
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15.09.2024 05:23 Відповісти
Не хотів би мати такого ********* сусіда - добре, що він сам спалився.
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14.09.2024 10:36 Відповісти
Але поранено цивільного - походу товариша підстрелів.
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14.09.2024 11:26 Відповісти
мабуть піствійськовий сіндром
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14.09.2024 10:42 Відповісти
Або суддя чи прокурор.
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14.09.2024 10:44 Відповісти
а він все в одному,і свідок який знає обставини,прокурор,суддя і палач який готовий вбивати оточуючих тільки через те що так ,,правильно,,
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14.09.2024 10:52 Відповісти
На такий бидлізм зазвичай страждають судді, прокурори і депутати.
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14.09.2024 10:59 Відповісти
На дивані в ухилянтів ці синдроми найбільш буйно проявляються після літри.
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14.09.2024 10:47 Відповісти
То він військовий такий як ти
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14.09.2024 11:12 Відповісти
На ПТСР зараз страждає все населення України. Тільки надмірне вживання погіршує стан..
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14.09.2024 11:30 Відповісти
Потрібно ретельніше перевіряти психічний стан при наданні дозволу на володіння мисливською зброєю і враховувати історію правопорушень. Впевнений що й до цього інциденту він "під градусом" якусь фуйню витворяв. Для любителів хильнути і "повихарюватись" зброя має бути недоступною.
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14.09.2024 10:44 Відповісти
За напад на поліцію треба відстрілювати !
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14.09.2024 10:45 Відповісти
чого це?
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14.09.2024 10:46 Відповісти
щоб бидла менше було.
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14.09.2024 10:48 Відповісти
якщо відморозок кидається на озброєних поліціянтів, то, уяви, що він зробить з такою безпомічною істотою, як ти, чи з твоєю бідною сім'єю.
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14.09.2024 11:50 Відповісти
Гріша, чи хрюша, не знаю, як правильно. Коли людина смілива, то всюди. Не може бути так, що тут на українців і поліціянтів ти герой стрибати, а на окупантів вкакався, і забився під диван тренуватися окупантам льодяник смоктати.
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14.09.2024 12:18 Відповісти
Це добре, що в тебе істерика, і глотка набита помиями і відчаєм.
Значить ЗСУ все робить правильно, і ваша пітушня на болотах розуміє, що все пропало .)
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14.09.2024 11:05 Відповісти
Поліція сама собі раду дасть - закон їй дозволяє, а відстрілювати у нас треба ждунів за наведення ракет, а на московії військових льотчиків.
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14.09.2024 10:54 Відповісти
Рагуля совкова, в твоєму курятнику не було уроків історії України?
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14.09.2024 10:51 Відповісти
О, ще один марксист-анархіст зі всесвітнім заговором)
Як вас з такими діагнозами випускають з лікарень ?
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14.09.2024 10:51 Відповісти
ти ж таке саме загашене 73/43%зебільне бидло, як і отой стрілок.
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14.09.2024 10:55 Відповісти
"Після цього водій, який мешкає неподалік, пішов додому начебто для вирішення питання з транспортним засобом, при цьому залишивши в автомобілі свого товариша. "

я не до кінця зрозумів це речення. це як? п'яний порушник просто пішов, а поліція просто стояла і чекала його? навіщо вони його чекали?
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14.09.2024 10:48 Відповісти
Сказав що гроші принесе.
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14.09.2024 10:55 Відповісти
не інакше.
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14.09.2024 10:56 Відповісти
та й 1.27 проміле, це не той стан сп'яніння, коли людина не розуміє, що робить. Більше схоже на підставу від нечесних поліцейських, а людина тупо вирішила відновити справедливість своїм, хоч і НЕЗАКОННИМ способом. Я проти вбивств людей.
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14.09.2024 11:06 Відповісти
1,27 - це синій у гівно
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14.09.2024 12:02 Відповісти
Проміле алкоголю в крові
менше 0,3 природний рівень алкоголю в організмі
0,3 - 0,5 алкоголь має незначний вплив
0,5 - 1,5 легке сп'яніння
1,5 - 2,5 сп'яніння середнього ступеню
2,5 - 3,0 стан сильного сп'яніння
більше 3,0 алкогольне отруєння, критичний стан

дивно, а гугл каже, що ви брешете.
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14.09.2024 12:11 Відповісти
два промілє - це вже доза, при якій більшість народу вже в безсвідомому стані. Ні, є унікуми, які і за трьох промілє доїдуть додому, хоча дійти до порогу не зможуть...
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14.09.2024 12:24 Відповісти
я слабо розбираюсь, тому й загуглив. гугл каже що 0,5 - 1,5 легке сп'яніння
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14.09.2024 12:34 Відповісти
в мене був гарний корейський алкотестер, я знаю шо пишу 😁
повірте, гугл пише дурню
чи його приклади для клінічних алкоголиків...
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14.09.2024 12:52 Відповісти
ґуґл
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14.09.2024 18:24 Відповісти
😁😂
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14.09.2024 19:15 Відповісти
зараз фантасти з мвс напишуть найневіроятнішу історію з білими пухнастима героїчними поліцейскими,тільки до сих пір ніхто не доповів де то ряжене воїнство поділось у прикордонних містах на початку війни і чи є це доказом державної зради і порушенням присяги??
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14.09.2024 10:57 Відповісти
Гроші повинен був принести.
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14.09.2024 10:58 Відповісти
порядні правоохоронні органи мали би з'ясувати, як цей неадекватний жлоб-алкоголік отримав дозвіл на зброю і всю схему озброєння місцевої Иліти по-дермово-портновсько-татаровськи, під дахом Зєлєнскага, "з явками та паролями"... чи не на чОсі?..
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14.09.2024 10:56 Відповісти
Довбоооб!
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14.09.2024 10:58 Відповісти
Навіщо нам такі військові? Відібрати автомат і видати обріз 10 калібру.
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14.09.2024 11:20 Відповісти
Під час війни не залежно від часу перевірять авто треба дуже ретельно а за формуліровку причина остановки треба відразу застосовувать зброю поліції військовим і тцк
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14.09.2024 11:37 Відповісти
ти зебіл?
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14.09.2024 12:46 Відповісти
А з чого все почалося:
"Екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль місцевого жителя для перевірки причин руху під час комендантської години" Джерело: https://censor.net/ua/p3509849

Ну, і як, перевірили?
Причина була: "Мнє нада!"?
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14.09.2024 12:19 Відповісти
А чи є записи з бодікамер поліцейських? Може я щось заборонене запитав що видалили мій комент?
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14.09.2024 12:51 Відповісти
Якраз у всіх батареї сіли )
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14.09.2024 12:54 Відповісти
В норм.країні,а не в такому кварталівському блудняку,яким стала Україна, за порушення комендантської години та збройний напад на поліцейський патруль......вишка!!
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14.09.2024 13:02 Відповісти
А як в норм. країнах карають поліцейських-хабарників?
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14.09.2024 13:06 Відповісти
коли будуть проводити медичну експертизу
з'ясується що хлопець дивиться по вечорах хвільм "Слуга народу"
тож його признають несамовитим. тож непідсудним
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14.09.2024 15:14 Відповісти
😁😂👍🤝
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14.09.2024 19:19 Відповісти
О! Зброя в людей є, значить ще не все втрачено в цій країні і повернути демократію можливо.
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15.09.2024 13:56 Відповісти
 
 