П’яний водій стріляв у поліцейських на Хмельниччині: поранено правоохоронця та цивільного, стрільця затримали, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На Хмельниччині в результаті спецоперації підрозділ КОРД затримав чоловіка, який розстріляв два службових авто та поранив поліцейського і цивільного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, зловмисник випустив по працівниках та службових автомобілях поліції з автомата Калашникова 60 патронів.

Обставини інциденту

"Подія сталася 14 вересня, близько першої години ночі, в селі Олешин Хмельницької територіальної громади. Екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль місцевого жителя для перевірки причин руху під час комендантської години", - йдеться у повідомленні.

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Керманич перебував напідпитку

З’ясовувалося, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння - "Драгер" засвідчив наявність 1,27 проміле алкоголю в організмі.

За даними Нацполіції, правоохоронці склали на керманича протокол. Після цього водій, який мешкає неподалік, пішов додому начебто для вирішення питання з транспортним засобом, при цьому залишивши в автомобілі свого товариша.

"Повернувся він до місця події уже з автоматом Калашникова та почав стріляти у правоохоронців. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь та викликали допомогу", - йдеться у повідомленні.

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ФОТО з місця події









