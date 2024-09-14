П’яний водій стріляв у поліцейських на Хмельниччині: поранено правоохоронця та цивільного, стрільця затримали, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
На Хмельниччині в результаті спецоперації підрозділ КОРД затримав чоловіка, який розстріляв два службових авто та поранив поліцейського і цивільного.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, зловмисник випустив по працівниках та службових автомобілях поліції з автомата Калашникова 60 патронів.
Обставини інциденту
"Подія сталася 14 вересня, близько першої години ночі, в селі Олешин Хмельницької територіальної громади. Екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль місцевого жителя для перевірки причин руху під час комендантської години", - йдеться у повідомленні.
Керманич перебував напідпитку
З’ясовувалося, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння - "Драгер" засвідчив наявність 1,27 проміле алкоголю в організмі.
За даними Нацполіції, правоохоронці склали на керманича протокол. Після цього водій, який мешкає неподалік, пішов додому начебто для вирішення питання з транспортним засобом, при цьому залишивши в автомобілі свого товариша.
"Повернувся він до місця події уже з автоматом Калашникова та почав стріляти у правоохоронців. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь та викликали допомогу", - йдеться у повідомленні.
ФОТО з місця події
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З армійського ак чергою вже б були в морзі
Значить ЗСУ все робить правильно, і ваша пітушня на болотах розуміє, що все пропало .)
Як вас з такими діагнозами випускають з лікарень ?
я не до кінця зрозумів це речення. це як? п'яний порушник просто пішов, а поліція просто стояла і чекала його? навіщо вони його чекали?
менше 0,3 природний рівень алкоголю в організмі
0,3 - 0,5 алкоголь має незначний вплив
0,5 - 1,5 легке сп'яніння
1,5 - 2,5 сп'яніння середнього ступеню
2,5 - 3,0 стан сильного сп'яніння
більше 3,0 алкогольне отруєння, критичний стан
дивно, а гугл каже, що ви брешете.
повірте, гугл пише дурню
чи його приклади для клінічних алкоголиків...
"Екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль місцевого жителя для перевірки причин руху під час комендантської години" Джерело: https://censor.net/ua/p3509849
Ну, і як, перевірили?
Причина була: "Мнє нада!"?
з'ясується що хлопець дивиться по вечорах хвільм "Слуга народу"
тож його признають несамовитим. тож непідсудним