Пьяный водитель стрелял в полицейских в Хмельницкой области: ранен правоохранитель и гражданский, стрелок задержан, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
В Хмельницкой области в результате спецоперации подразделение КОРД задержало мужчину, который расстрелял два служебных авто и ранил полицейского и гражданского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, злоумышленник выпустил по работникам и служебным автомобилям полиции из автомата Калашникова 60 патронов.
Обстоятельства инцидента
"Происшествие произошло 14 сентября, около часа ночи, в селе Олешин Хмельницкой территориальной громады. Экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил автомобиль местного жителя для проверки причин движения во время комендантского часа", - говорится в сообщении.
Водитель находился в нетрезвом состоянии
Выяснилось, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения - "Драгер" показал наличие 1,27 промилле алкоголя в организме.
По данным Нацполиции, правоохранители составили на водителя протокол. После этого водитель, который живет неподалеку, пошел домой якобы для решения вопроса с транспортным средством, при этом оставив в автомобиле своего товарища.
"Вернулся он к месту происшествия уже с автоматом Калашникова и начал стрелять в правоохранителей. Полицейские открыли ответный огонь и вызвали помощь", - говорится в сообщении.
ФОТО с места происшествия
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З армійського ак чергою вже б були в морзі
Значить ЗСУ все робить правильно, і ваша пітушня на болотах розуміє, що все пропало .)
Як вас з такими діагнозами випускають з лікарень ?
я не до кінця зрозумів це речення. це як? п'яний порушник просто пішов, а поліція просто стояла і чекала його? навіщо вони його чекали?
менше 0,3 природний рівень алкоголю в організмі
0,3 - 0,5 алкоголь має незначний вплив
0,5 - 1,5 легке сп'яніння
1,5 - 2,5 сп'яніння середнього ступеню
2,5 - 3,0 стан сильного сп'яніння
більше 3,0 алкогольне отруєння, критичний стан
дивно, а гугл каже, що ви брешете.
повірте, гугл пише дурню
чи його приклади для клінічних алкоголиків...
"Екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль місцевого жителя для перевірки причин руху під час комендантської години" Джерело: https://censor.net/ua/p3509849
Ну, і як, перевірили?
Причина була: "Мнє нада!"?
з'ясується що хлопець дивиться по вечорах хвільм "Слуга народу"
тож його признають несамовитим. тож непідсудним