Пьяный водитель стрелял в полицейских в Хмельницкой области: ранен правоохранитель и гражданский, стрелок задержан, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Хмельницкой области в результате спецоперации подразделение КОРД задержало мужчину, который расстрелял два служебных авто и ранил полицейского и гражданского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, злоумышленник выпустил по работникам и служебным автомобилям полиции из автомата Калашникова 60 патронов.

Обстоятельства инцидента

"Происшествие произошло 14 сентября, около часа ночи, в селе Олешин Хмельницкой территориальной громады. Экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил автомобиль местного жителя для проверки причин движения во время комендантского часа", - говорится в сообщении.

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Водитель находился в нетрезвом состоянии

Выяснилось, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения - "Драгер" показал наличие 1,27 промилле алкоголя в организме.

По данным Нацполиции, правоохранители составили на водителя протокол. После этого водитель, который живет неподалеку, пошел домой якобы для решения вопроса с транспортным средством, при этом оставив в автомобиле своего товарища.

"Вернулся он к месту происшествия уже с автоматом Калашникова и начал стрелять в правоохранителей. Полицейские открыли ответный огонь и вызвали помощь", - говорится в сообщении.

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ФОТО с места происшествия









