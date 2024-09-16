РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9031 посетитель онлайн
Новости Война
1 194 6
ООН (4054)

Спикер генсека ООН Дюжаррик: Война должна закончиться с соблюдением территориальной целостности Украины

В ООН заявили, що війна, яку РФ почала проти України, має завершитися з дотриманням територіальній цілісності України

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что война, которую Россия развязала против Украины, должна завершиться с соблюдением международно признанных границ Украины.

Об этом он сказал, комментируя недавно озвученный кандидатом на должность вице-президента от республиканцев Джей Ди Вэнсом так называемый "мирный план" кандидата в президенты США Дональда Трампа, пишет "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я просто повторю нашу позицию, которая заключается в том, что мы хотим, чтобы эта война закончилась в соответствии с международным правом, в соответствии с Уставом ООН и в соответствии с территориальной целостностью Украины", - заявил спикер генсека ООН.

Дюжаррик подчеркнул, что его комментарий - это "не реакция" на заявления политиков, а позиция руководства ООН.

Напомним, что беспощадно кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил, что план 45-го президента США Трампа по завершению российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.

Читайте также: Зеленский 25 сентября выступит на Генеральной Ассамблее ООН, - "Голос Америки"
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чого не сам Гутьєреш? Агресія світового иасштабу.
показать весь комментарий
16.09.2024 22:14 Ответить
Мабуть у Гутьєреша теж завгосп керує
показать весь комментарий
17.09.2024 07:50 Ответить
"план 45-го президента США Трампа щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО."

з ****** нi про що домовлятись не можно! Ось i весь план.
показать весь комментарий
16.09.2024 22:26 Ответить
тепер головне щоб наші бажання співпали з нашими можливостями
показать весь комментарий
16.09.2024 22:29 Ответить
Ви хочете, але повністю імпотентні в досягненні своїх "хотєлок" (МАГАТЕ, МКЧХ, РадБез, Юнеско, Юнісев...)
І пуйло теж хоче, але поки що має чим досягти своїх "хотєлок"
У вас є чим обрізати можливості "хотєлок" путлєра, але виконуєте головну свою "хотєлку" - зберегти обличчя головному кремлівському андрофагу.
Якби вчили історію, то знали б, що після того, як московити "вигрібають", вони скиглять про "збереження обличчя", а коли їм починають допомагать і вони "від'їдаються", то знов лізуть з війною до сусідів.

"Жоден договір з Росією не вартий навіть паперу, на якому написаний" (с)
показать весь комментарий
16.09.2024 22:38 Ответить
А *уйло про це знає?
показать весь комментарий
16.09.2024 22:40 Ответить
 
 