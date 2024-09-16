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Новини Війна
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ООН (3273)

Речник генсека ООН Дюжаррік: Війна має закінчитися з дотриманням територіальної цілісності України

В ООН заявили, що війна, яку РФ почала проти України, має завершитися з дотриманням територіальній цілісності України

Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік заявив, що війна, яку Росія розв'язала проти України, має завершитися з дотриманням міжнародно визнаних кордонів України.

Про це він сказав, коментуючи нещодавно озвучений кандидатом на посаду віцепрезидента від республіканців Джей Ді Венсом так званий "мирний план" кандидата у президенти США Дональда Трампа, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я просто повторю нашу позицію, яка полягає в тому, що ми хочемо, щоб ця війна закінчилася відповідно до міжнародного права, відповідно до Статуту ООН і відповідно до територіальної цілісності України", - заявив речник генсека ООН.

Дюжаррік наголосив, що його коментар - це "не реакція" на заяви політиків, а позиція керівництва ООН.

Нагадаємо, що нещадовно кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс заявив, що план 45-го президента США Трампа щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.

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А чого не сам Гутьєреш? Агресія світового иасштабу.
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16.09.2024 22:14 Відповісти
Мабуть у Гутьєреша теж завгосп керує
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17.09.2024 07:50 Відповісти
"план 45-го президента США Трампа щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО."

з ****** нi про що домовлятись не можно! Ось i весь план.
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16.09.2024 22:26 Відповісти
тепер головне щоб наші бажання співпали з нашими можливостями
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16.09.2024 22:29 Відповісти
Ви хочете, але повністю імпотентні в досягненні своїх "хотєлок" (МАГАТЕ, МКЧХ, РадБез, Юнеско, Юнісев...)
І пуйло теж хоче, але поки що має чим досягти своїх "хотєлок"
У вас є чим обрізати можливості "хотєлок" путлєра, але виконуєте головну свою "хотєлку" - зберегти обличчя головному кремлівському андрофагу.
Якби вчили історію, то знали б, що після того, як московити "вигрібають", вони скиглять про "збереження обличчя", а коли їм починають допомагать і вони "від'їдаються", то знов лізуть з війною до сусідів.

"Жоден договір з Росією не вартий навіть паперу, на якому написаний" (с)
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16.09.2024 22:38 Відповісти
А *уйло про це знає?
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16.09.2024 22:40 Відповісти
 
 