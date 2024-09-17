Силы ПВО сбили 34 из 51 "Шахеда", 12 БпЛА – локационно потеряны, - Воздушные Силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 17 сентября 2024 года (с 19.00 по 06.00) радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 51 ударного БпЛА типа Shahed 131/136 с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск, мыс Чауда. Силы ПВО сбили 34 беспилотника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.
Как отмечается, воздушное нападение противника отражали: авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбито 34 ударных БпЛА.
Кроме этого, в результате активного противодействия средств РЭБ 12 "шахедов" были локально потеряны в нескольких регионах Украины. Еще два вражеских ударных беспилотника вернулись в Россию.
Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
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