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Новини Війна
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Сили ППО збили 34 з 51 "Шахеда", 12 БпЛА - локаційно втрачені, - Повітряні Сили. ІНФОГРАФІКА

Результат роботи сил ППО у ніч на 17 вересня

У ніч на 17 вересня 2024 року (з 19.00 по 06.00) радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 51 ударного БпЛА типу Shahed 131/136 із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда. Сили ППО збили 34 безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Як зазначається, повітряний напад противника відбивали: авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Повітряних Сил та Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито 34 ударні БпЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти запустили "шахеди" з північного напрямку, - Повітряні сили (доповнено)

Окрім цього, внаслідок активної протидії засобів РЕБ 12 "шахедів" були локаційно втрачені у кількох регіонах України. Ще два ворожі ударні безпілотники повернулись у Росію.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Українські військові знищили 34 з 51

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ППО (3189) дрони (4706) Повітряні сили (2642)


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Результативна математика. Так тримати і тримайтесь. Буде день без дронів, ракет і війни. УКРАЇНА ПОНАД УСЕ
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17.09.2024 08:34 Відповісти
А що означає "локаційно втрачені"? Полетіли #єр знає куди, чи зникли з прицілів?
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17.09.2024 09:22 Відповісти
"12 БпЛА - локаційно втрачені"
Чому дурням до вподоби безглуздні мовні контрукції?
"Пункт незламності", "Формула миру" та лексікон земарафонії. Нестачу мозка компенсують надлишком слыв!
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17.09.2024 12:13 Відповісти
 
 