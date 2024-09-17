Сили ППО збили 34 з 51 "Шахеда", 12 БпЛА - локаційно втрачені, - Повітряні Сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 17 вересня 2024 року (з 19.00 по 06.00) радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 51 ударного БпЛА типу Shahed 131/136 із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда. Сили ППО збили 34 безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Як зазначається, повітряний напад противника відбивали: авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Повітряних Сил та Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито 34 ударні БпЛА.

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Окрім цього, внаслідок активної протидії засобів РЕБ 12 "шахедів" були локаційно втрачені у кількох регіонах України. Ще два ворожі ударні безпілотники повернулись у Росію.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.