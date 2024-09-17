Сили ППО збили 34 з 51 "Шахеда", 12 БпЛА - локаційно втрачені, - Повітряні Сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 17 вересня 2024 року (з 19.00 по 06.00) радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 51 ударного БпЛА типу Shahed 131/136 із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда. Сили ППО збили 34 безпілотники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Як зазначається, повітряний напад противника відбивали: авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Повітряних Сил та Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою збито 34 ударні БпЛА.
Окрім цього, внаслідок активної протидії засобів РЕБ 12 "шахедів" були локаційно втрачені у кількох регіонах України. Ще два ворожі ударні безпілотники повернулись у Росію.
Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чому дурням до вподоби безглуздні мовні контрукції?
"Пункт незламності", "Формула миру" та лексікон земарафонії. Нестачу мозка компенсують надлишком слыв!