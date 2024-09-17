Meta запрещает аккаунты RT и других госмедиа РФ, - Reuters

Американская корпорация Meta (владеет Facebook и Instagram) сообщила, что запрещает "Russia Today" и другие российские государственные медиа.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Meta заявили, что RT и другие российские государственные медиа запретили на своих платформах, поскольку эти СМИ применяли обманчивую тактику для проведения скрытых операций влияния в Интернете.

Reuters отметила, что запрет знаменует собой резкую эскалацию действий крупнейшей в мире компании социальных сетей против российских государственных СМИ после того, как она годами принимала более ограниченные меры, такие как блокировка рекламы этих СМИ и уменьшение охвата их публикаций.

Запрет начнет действовать в ближайшие дни.

Санкции против Russia Today

Напомним, 13 сентября 2024 года США ввели санкции против российской медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора, пропагандиста Дмитрия Киселева.

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