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Meta забороняє акаунти RT та інших держмедіа РФ, - Reuters

Meta забороняє акаунти Russia Today

Американська корпорація Meta (володіє Facebook та Instagram) повідомила, що забороняє "Russia Today" та інші російські державні медіа.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Meta заявили, що RT та інші російські державні медіа заборонили на своїх платформах, оскільки ці ЗМІ застосовували оманливу тактику для проведення  прихованих операцій впливу в Інтернеті.

Reuters зазначила, що заборона знаменує собою різку ескалацію дій найбільшої у світі компанії соціальних мереж проти російських державних ЗМІ після того, як вона роками вживала більш обмежених заходів, таких як блокування реклами цих ЗМІ та зменшення охоплення їхніх публікацій.

Заборона почне діяти найближчими днями.

Санкції проти Russia Today

Нагадаємо, 13 вересня 2024 року США запровадили санкції проти російської медіагрупи "Россия сегодня" та її генерального директора, пропагандиста Дмитра Кисельова.

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Автор: 

санкції (11831) RT (29) Meta (59)


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Земляни!
Зменшуйте простір московіі будь де будь як !
тим самим ви полегшите життя прийдешнім поколінням 🙏🏼
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17.09.2024 10:06 Відповісти
Досить гратись в толерантність з тими, хто має чітку мету знищити вас.
Війна - це завжди брудна справа.
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17.09.2024 10:57 Відповісти
 
 