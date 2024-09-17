В течение августа враг 46 раз бил по железнодорожной инфраструктуре: 1 работник погиб, 3 ранены, - "Укрзализныця"
46 раз в течение августа текущего года враг нанес удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзализныци".
Жертвы вражеских обстрелов
Как отмечается, к сожалению, во время выполнения должностных обязанностей один железнодорожник погиб, еще 3 ранены.
"Травмированным железнодорожникам и семье погибшего работника предоставлена вся необходимая, в том числе и финансовая, помощь", - отмечают в "УЗ".
Куда бил враг?
Также в прошлом месяце войска РФ целились как по энергетической железнодорожной инфраструктуре, так и по станциям и подвижному составу.
"Больше всего обстрелам подвергаются объекты, расположенные в прифронтовой зоне в Донецкой области, Харьковской области и на юге страны", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях.
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А щодо ударів по Укрзалізниці: як бачимо, безсилля рашки та відсутність достатньої кількості високоточних засобів, а також неможливість роботи по Укрзалізниці бомбардувальників призвели до того, що терористична російська федерація фактично НЕ ЧІПАЄ залізничну інфраструктуру України. Бо не в змозі будь-що зробити з нею. Нагадую - під час другої світової залізничну інфраструктуру Німеччини бомбили сотнями тисяч тон чугунія (бомб з літаків-бомбардувальників), діяли тисячі партизанських загонів (кількість підірваних мостів, переговнів, рейок, локомотивів - десятки тисяч) - але залізниця справно виконувала логістичні функції.
Саме тому засрашка лупить по енергетиці та цивільним будинкам та установам - бо військової перемоги вони фізично досягти ВЖЕ НЕ В ЗМОЗІ. І в них залишився тільки один сценарій - залякати цивільне населення та примусити через нього Україну до капітуляції.
Тримаймося!