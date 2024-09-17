В течение августа враг 46 раз бил по железнодорожной инфраструктуре: 1 работник погиб, 3 ранены, - "Укрзализныця"

46 раз в течение августа текущего года враг нанес удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзализныци".

Жертвы вражеских обстрелов

Как отмечается, к сожалению, во время выполнения должностных обязанностей один железнодорожник погиб, еще 3 ранены.

"Травмированным железнодорожникам и семье погибшего работника предоставлена вся необходимая, в том числе и финансовая, помощь", - отмечают в "УЗ".

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Куда бил враг?

Также в прошлом месяце войска РФ целились как по энергетической железнодорожной инфраструктуре, так и по станциям и подвижному составу.

"Больше всего обстрелам подвергаются объекты, расположенные в прифронтовой зоне в Донецкой области, Харьковской области и на юге страны", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях.