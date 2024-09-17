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Упродовж серпня ворог 46 разів бив по залізничній інфраструктурі: 1 працівник загинув, 3 - поранені, - "Укрзалізниця"

Удари по залізниці

46 разів упродовж серпня поточного року ворог завдав ударів по об’єктах залізничної інфраструктури в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

Жертви ворожих обстрілів

Як зазначається, на жаль, під час виконання посадових обов’язків один залізничник загинув, ще 3 поранено.

"Травмованим залізничникам та сім’ї загиблого працівника надана вся необхідна, зокрема й фінансова, допомога", - наголошують в "УЗ".

Також читайте: Наслідки обстрілів: "Укрзалізниця" попередила про запізнення низки поїздів

Куди бив ворог?

Також минулого місяця війська РФ цілили як по енергетичній залізничній інфраструктурі, так і по станціях та рухомому складу.

"Найбільше обстрілів зазнають об’єкти, які розташовані у прифронтовій зоні на Донеччині, Харківщині та на півдні країни", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог атакував залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Сумській і Дніпропетровській областях.

Автор: 

обстріл (28486) Укрзалізниця (6847)


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Співчуваю родичам загиблого. Бажаю одужання пораненим.

А щодо ударів по Укрзалізниці: як бачимо, безсилля рашки та відсутність достатньої кількості високоточних засобів, а також неможливість роботи по Укрзалізниці бомбардувальників призвели до того, що терористична російська федерація фактично НЕ ЧІПАЄ залізничну інфраструктуру України. Бо не в змозі будь-що зробити з нею. Нагадую - під час другої світової залізничну інфраструктуру Німеччини бомбили сотнями тисяч тон чугунія (бомб з літаків-бомбардувальників), діяли тисячі партизанських загонів (кількість підірваних мостів, переговнів, рейок, локомотивів - десятки тисяч) - але залізниця справно виконувала логістичні функції.

Саме тому засрашка лупить по енергетиці та цивільним будинкам та установам - бо військової перемоги вони фізично досягти ВЖЕ НЕ В ЗМОЗІ. І в них залишився тільки один сценарій - залякати цивільне населення та примусити через нього Україну до капітуляції.

Тримаймося!
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17.09.2024 11:39 Відповісти
ОДНЕ ПИТАННЯ, ЧОМУ МИ НЕ БЄМО ПО РАШИСТЬСКИЙ ЖД??????
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17.09.2024 12:35 Відповісти
Так звані россіяни можуть вийти із зони комфорту. Так вважає наш естрадний президент. Комфорт нацистів россії для нас найважливіша мета.
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17.09.2024 15:16 Відповісти
 
 