Упродовж серпня ворог 46 разів бив по залізничній інфраструктурі: 1 працівник загинув, 3 - поранені, - "Укрзалізниця"

46 разів упродовж серпня поточного року ворог завдав ударів по об’єктах залізничної інфраструктури в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

Жертви ворожих обстрілів

Як зазначається, на жаль, під час виконання посадових обов’язків один залізничник загинув, ще 3 поранено.

"Травмованим залізничникам та сім’ї загиблого працівника надана вся необхідна, зокрема й фінансова, допомога", - наголошують в "УЗ".

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Куди бив ворог?

Також минулого місяця війська РФ цілили як по енергетичній залізничній інфраструктурі, так і по станціях та рухомому складу.

"Найбільше обстрілів зазнають об’єкти, які розташовані у прифронтовій зоні на Донеччині, Харківщині та на півдні країни", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог атакував залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Сумській і Дніпропетровській областях.