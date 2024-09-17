ГБР перечислило в госбюджет 104 млн грн, изъятых у депутата Ривненского облсовета Суховича

Государственное бюро расследований перечислило в государственный бюджет 104 миллиона гривен, изъятых у депутата Ривненского областного совета Виталия Суховича во время расследования.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что таким образом ГБР выполнило решение Высшего антикоррупционного суда по делу о незаконном обогащении депутата Ривненского облсовета.

Что этому предшествовало?

В ноябре 2023 года следователи ГБР обнаружили у депутата, который был также заместителем председателя Полесского лесного офиса ГСГП "Леса Украины" незадекларированное состояние на миллионы долларов.

В рамках открытого уголовного производства были проведены обыски в том числе в его доме и рабочем месте депутата и членов его семьи. Во время следственных действий обнаружено и изъято только наличными более 4 млн долларов США в разной валюте.

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Что нашли у депутата?

Также правоохранители нашли три элитных автомобиля "AUDI Q8", "MERCEDES-BENZ GLE 350E", "BMW X5", драгоценности и дорогие часы, в частности элитной марки Рatek philippe. Обнаружены золотые монеты, слитки золота, 2 пистолета, автомат Калашникова с 16 магазинами к нему с патронами.

Кроме того, депутат владел четырьмя земельными участками в Ривном, на которых осуществлял строительство коттеджей. Участки зарегистрированы на номинальных лиц, подконтрольных "избраннику".

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В чем депутата обвиняют?

Депутату было сообщено о подозрении и взято под стражу. Позже Офис Генерального прокурора определил подследственность в этом уголовном производстве за Национальным антикоррупционным бюро Украины. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры в начале мая 2024 года заключили соглашение о признании виновности с подозреваемым.

Наказание для Суховича

Уже 29 мая 2024 года Высший антикоррупционный суд утвердил это соглашение и определил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытанием в 3 года и определил размер средств, подлежащих специальной конфискации: 1 340 087,97 долл. США, 1 034 615 Евро и 1 561 800 грн, что по курсу Нацбанка составляет 104 миллиона 311 тыс. 474 гривен.