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ГБР перечислило в госбюджет 104 млн грн, изъятых у депутата Ривненского облсовета Суховича

ДБР перерахувало до бюджету гроші Суховича

Государственное бюро расследований перечислило в государственный бюджет 104 миллиона гривен, изъятых у депутата Ривненского областного совета Виталия Суховича во время расследования.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что таким образом ГБР выполнило решение Высшего антикоррупционного суда по делу о незаконном обогащении депутата Ривненского облсовета.

Что этому предшествовало?

В ноябре 2023 года следователи ГБР обнаружили у депутата, который был также заместителем председателя Полесского лесного офиса ГСГП "Леса Украины" незадекларированное состояние на миллионы долларов.

В рамках открытого уголовного производства были проведены обыски в том числе в его доме и рабочем месте депутата и членов его семьи. Во время следственных действий обнаружено и изъято только наличными более 4 млн долларов США в разной валюте.

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Что нашли у депутата?

Также правоохранители нашли три элитных автомобиля "AUDI Q8", "MERCEDES-BENZ GLE 350E", "BMW X5", драгоценности и дорогие часы, в частности элитной марки Рatek philippe. Обнаружены золотые монеты, слитки золота, 2 пистолета, автомат Калашникова с 16 магазинами к нему с патронами.

Кроме того, депутат владел четырьмя земельными участками в Ривном, на которых осуществлял строительство коттеджей. Участки зарегистрированы на номинальных лиц, подконтрольных "избраннику".

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В чем депутата обвиняют?

Депутату было сообщено о подозрении и взято под стражу. Позже Офис Генерального прокурора определил подследственность в этом уголовном производстве за Национальным антикоррупционным бюро Украины. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры в начале мая 2024 года заключили соглашение о признании виновности с подозреваемым.

Наказание для Суховича

Уже 29 мая 2024 года Высший антикоррупционный суд утвердил это соглашение и определил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытанием в 3 года и определил размер средств, подлежащих специальной конфискации: 1 340 087,97 долл. США, 1 034 615 Евро и 1 561 800 грн, что по курсу Нацбанка составляет 104 миллиона 311 тыс. 474 гривен.

Автор: 

конфискация (599) ГБР (2989) Леса Украины (17) Ровенская область (1233)


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а потяг бурштину, куди зник?
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17.09.2024 15:23 Ответить
Отож бо і воно. Лише вилучили. А бізнес на пілорамах лишили. Будівельні якоби фірми лишили. Ніби то звільнили пару директорів лісхозагів. Тобто поміняли на ідентичних заступників. Частину статків лишили. А їхній якоби бізнес і далі працює. Грошові потоки не перекриті. Через пару років буде не сто мільйонів в пакетах, а двісті. І він буде розказувати що за своє крадівництво він якоби постраждав. Ха ха ха.
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17.09.2024 15:23 Ответить
А чому б ДБР не проводити профіактичну перевірку депутатів облрад всіх областей. Ох будуть вливання до бюджету.
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17.09.2024 15:25 Ответить
"перерахувала до держбюджету України"...
...з якого кошти будуть використані на посадку квітів, ремонт доріг, придбання новісеньких авто для поліції, зарплати помічникам радників опи і багато ще чого цікавого...
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17.09.2024 15:30 Ответить
Якби вилучили хоча у Трухіна то було б в рази більше.
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17.09.2024 15:31 Ответить
де можна подивитися, про ефективність роботи дбр?
скільки українці витрачають, на утримання, цих елітних мєнтів, і скільки вони повернули в бюджет?
це, секретна інфа!
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17.09.2024 15:34 Ответить
 
 