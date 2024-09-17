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ДБР переказало до держбюджету 104 млн грн, вилучені у депутата Рівненської облради Суховича

ДБР перерахувало до бюджету гроші Суховича

Державне бюро розслідувань перерахувало до державного бюджету 104 мільйони гривень, вилучені у депутата Рівненської обласної ради Віталія Суховича під час розслідування.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що таким чином ДБР виконало рішення Вищого антикорупційного суду в справі про незаконне збагачення депутата Рівненської облради.

Що цьому передувало?

У листопаді 2023 року слідчі ДБР виявили у депутата, який був також заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України" незадекларовані статки на мільйони доларів.

У межах відкритого кримінального провадження було проведено обшуки у тому числі в його помешканні та робочому місці депутата та членів його сім’ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад 4 млн доларів США у різній валюті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР викрило депутата рівненської облради і керівника лісової галузі регіону Суховича у незаконному збагаченні на мільйони доларів. ФОТОрепортаж

Що знайшли в депутата?

Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі "AUDI Q8", "MERCEDES-BENZ GLE 350E", "BMW X5", коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek philippe. Виявлено золоті монети, злитки золота, 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.

Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. Ділянки зареєстровані на номінальних осіб, підконтрольних "обранцю".

Також читайте: Недоплатив податків на 71 мільйон: ДБР повідомило про підозру екснардепу-регіоналу Макеєнку (оновлено)

У чому депутата звинувачують?

Депутату було повідомлено про підозру та взято під варту. Пізніше Офіс Генерального прокурора визначив підслідність у цьому кримінальному провадженні за Національним антикорупційним бюро України. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на початку травня 2024 року уклали угоду про визнання винуватості з підозрюваним.

Покарання для Суховича

Вже 29 травня 2024 року Вищий антикорупційний суд затвердив цю угоду та визначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробуванням у 3 роки та визначив розмір коштів, що підлягають спеціальній конфіскації: 1 340 087,97 дол. США, 1 034 615 Євро та 1 561 800 грн, що по курсу Нацбанку становить 104 мільйони 311 тис. 474 гривень.

Автор: 

конфіскація (850) ДБР (3494) Ліси України (41) Рівненська область (1175)


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а потяг бурштину, куди зник?
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17.09.2024 15:23 Відповісти
Отож бо і воно. Лише вилучили. А бізнес на пілорамах лишили. Будівельні якоби фірми лишили. Ніби то звільнили пару директорів лісхозагів. Тобто поміняли на ідентичних заступників. Частину статків лишили. А їхній якоби бізнес і далі працює. Грошові потоки не перекриті. Через пару років буде не сто мільйонів в пакетах, а двісті. І він буде розказувати що за своє крадівництво він якоби постраждав. Ха ха ха.
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17.09.2024 15:23 Відповісти
А чому б ДБР не проводити профіактичну перевірку депутатів облрад всіх областей. Ох будуть вливання до бюджету.
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17.09.2024 15:25 Відповісти
"перерахувала до держбюджету України"...
...з якого кошти будуть використані на посадку квітів, ремонт доріг, придбання новісеньких авто для поліції, зарплати помічникам радників опи і багато ще чого цікавого...
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17.09.2024 15:30 Відповісти
Якби вилучили хоча у Трухіна то було б в рази більше.
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17.09.2024 15:31 Відповісти
де можна подивитися, про ефективність роботи дбр?
скільки українці витрачають, на утримання, цих елітних мєнтів, і скільки вони повернули в бюджет?
це, секретна інфа!
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17.09.2024 15:34 Відповісти
 
 