Вследствие атаки с дронов в Херсоне один человек погиб, еще двое получили ранения

17 сентября, после обеда, российские войска атаковали дронами Днепровский район Херсона. Два человека ранены. 63-летний мужчина скончался в больнице после полученных травм.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Погиб 63-летний житель Херсона

"В тяжелом состоянии доставлен в больницу 63-летний мужчина. Он получил ранения вследствие сброса врагом взрывчатки с дрона в Днепровском районе города около часа назад. Врачи диагностировали пострадавшему минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения", - написал Мрочко в 16:06.

В 20:08 глава Херсона сообщил, что травмы 63-летнего мужчины, которые он получил в результате сброса врагом взрывчатки с дрона в Днепровском районе около 15:00, оказались несовместимы с жизнью. Он умер в больнице.

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Ранения получили женщина и мужчина

Также была госпитализирована 33-летняя женщина с контузией, взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами. Около 15:00 она попала под вражеский обстрел с дрона в Днепровском районе Херсона.

На момент удара россиян потерпевшая была в машине.

Мрочко написал также, что контузию, взрывную травму и осколочные ранения получил 53-летний мужчина в результате сброса врагом взрывчатки с дрона в Днепровском районе около 15:00. Сейчас он госпитализирован. Медики оказывают раненому необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что также сегодня в результате сброса взрывчатки с дрона пострадала 45-летняя женщина, которая на момент атаки находилась в магазине.