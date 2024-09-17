Унаслідок атаки з дронів у Херсоні одна людина загинула, ще двоє дістали поранення
17 вересня, по обіді, російські війська атакували дронами Дніпровський район Херсону. Двоє людей поранені. 63-річний чоловік помер у лікарні після зазнаних травм.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Загинув 63-річний мешканець Херсону
"У тяжкому стані доправлено до лікарні 63-річного чоловіка. Він отримав поранення внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі міста близько години тому. Лікарі діагностували потерпілому мінно-вибухову травму, множинні уламкові поранення", - написав Мрочко о 16.06.
О 20:08 очільник Херсону повідомив, що травми 63-річного чоловіка, які він отримав внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі близько 15.00, виявилися несумісні з життям. Він помер у лікарні.
Поранення дістали жінка і чоловік
Також було ушпиталено 33-річну жінку з контузією, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами. Близько 15.00 вона потрапила під ворожий обстріл з дрона у Дніпровському районі Херсона.
На момент удару росіян потерпіла була в автівці.
Мрочко написав, також, що контузію, вибухову травму та уламкові поранення отримав 53-річний чоловік внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі близько 15.00. Наразі він ушпиталений. Медики надають пораненому необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, що також сьогодні внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 45-річна жінка, яка на момент атаки перебувала у магазині.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль