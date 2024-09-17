Унаслідок атаки з дронів у Херсоні одна людина загинула, ще двоє дістали поранення

17 вересня, по обіді, російські війська атакували дронами Дніпровський район Херсону. Двоє людей поранені. 63-річний чоловік помер у лікарні після зазнаних травм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Загинув 63-річний мешканець Херсону

"У тяжкому стані доправлено до лікарні 63-річного чоловіка. Він отримав поранення внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі міста близько години тому. Лікарі діагностували потерпілому мінно-вибухову травму, множинні уламкові поранення", - написав Мрочко о 16.06.

О 20:08 очільник Херсону повідомив, що травми 63-річного чоловіка, які він отримав внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі близько 15.00, виявилися несумісні з життям. Він помер у лікарні.

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Поранення дістали жінка і чоловік

Також було ушпиталено 33-річну жінку з контузією, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами. Близько 15.00 вона потрапила під ворожий обстріл з дрона у Дніпровському районі Херсона.

На момент удару росіян потерпіла була в автівці.

Мрочко написав, також, що контузію, вибухову травму та уламкові поранення отримав 53-річний чоловік внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі близько 15.00. Наразі він ушпиталений. Медики надають пораненому необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що також сьогодні внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 45-річна жінка, яка на момент атаки перебувала у магазині.