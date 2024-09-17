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Новости Война
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Зеленский отметил государственными наградами 509 военных, 142 из них – посмертно

нагорода

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 509 защитников Украины, 142 из них - посмертно.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Награды предназначены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное выполнение воинского долга.

Защитники получили ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого, княгини Ольги и "За мужество", медали "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

С перечнем награжденных можно ознакомиться по ссылке.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20365) награда (1798)


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Цікаво, якщо б хтось з нагороджених дав Бубі в лоба за всі його "заслуги", це було б кваліфіковано, як замах чи терористичний акт?
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17.09.2024 21:59 Ответить
Теж часто думаю, ну хоч хтось би хоча б плюнув йому в морду))
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17.09.2024 22:45 Ответить
А яка кількість вбитих взагалі ...??? Їм по цимбалам вже ті цяцьки ! Але в бульбашці вєліких та сонцесяйних досі триває серіал. Не їхніми ж руцями усе.. Їхніми лише пеньонза
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17.09.2024 22:01 Ответить
ты их убил!
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17.09.2024 22:41 Ответить
Вспомнил.

Так... кто же... убил?.. - спросил он, не выдержав, задыхающимся голосом. Порфирий Петрович даже отшатнулся на спинку стула, точно уж так неожиданно и он был изумлен вопросом.

- Как кто убил?.. - переговорил он, точно не веря ушам своим, - да вы убили, Родион Романович! Вы и убили-с... - прибавил он почти шепотом, совершенно убежденным голосом.
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17.09.2024 23:02 Ответить
А ***** ж, звичайно-ні до чого.
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17.09.2024 23:02 Ответить
 
 