Зеленский отметил государственными наградами 509 военных, 142 из них – посмертно
Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 509 защитников Украины, 142 из них - посмертно.
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Награды предназначены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное выполнение воинского долга.
Защитники получили ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого, княгини Ольги и "За мужество", медали "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".
С перечнем награжденных можно ознакомиться по ссылке.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так... кто же... убил?.. - спросил он, не выдержав, задыхающимся голосом. Порфирий Петрович даже отшатнулся на спинку стула, точно уж так неожиданно и он был изумлен вопросом.
- Как кто убил?.. - переговорил он, точно не веря ушам своим, - да вы убили, Родион Романович! Вы и убили-с... - прибавил он почти шепотом, совершенно убежденным голосом.