Зеленский отметил государственными наградами 509 военных, 142 из них – посмертно

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 509 защитников Украины, 142 из них - посмертно.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Награды предназначены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное выполнение воинского долга.

Защитники получили ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого, княгини Ольги и "За мужество", медали "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

С перечнем награжденных можно ознакомиться по ссылке.

Смотрите также: Зеленский встретился с родными Героев Украины и вручил ордена "Золотая Звезда" и сертификаты на квартиры. ФОТОрепортаж