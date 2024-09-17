Зеленський відзначив державними нагородами 509 військових, 142 із них - посмертно
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 509 захисників України, 142 із них – посмертно.
Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагороди призначені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.
Оборонці отримали ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького, княгині Ольги та "За мужність", медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" й "За врятоване життя".
Із переліком нагороджених можна ознайомитись за посиланням.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так... кто же... убил?.. - спросил он, не выдержав, задыхающимся голосом. Порфирий Петрович даже отшатнулся на спинку стула, точно уж так неожиданно и он был изумлен вопросом.
- Как кто убил?.. - переговорил он, точно не веря ушам своим, - да вы убили, Родион Романович! Вы и убили-с... - прибавил он почти шепотом, совершенно убежденным голосом.