Зеленський відзначив державними нагородами 509 військових, 142 із них - посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 509 захисників України, 142 із них – посмертно.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагороди призначені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.

Оборонці отримали ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького, княгині Ольги та "За мужність", медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" й "За врятоване життя".

Із переліком нагороджених можна ознайомитись за посиланням.

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