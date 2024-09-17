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Новини Війна
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Зеленський відзначив державними нагородами 509 військових, 142 із них - посмертно

нагорода

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 509 захисників України, 142 із них – посмертно.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагороди призначені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.

Оборонці отримали ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького, княгині Ольги та "За мужність", медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" й "За врятоване життя".

Із переліком нагороджених можна ознайомитись за посиланням.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23832) нагорода (1260)


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Цікаво, якщо б хтось з нагороджених дав Бубі в лоба за всі його "заслуги", це було б кваліфіковано, як замах чи терористичний акт?
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17.09.2024 21:59 Відповісти
Теж часто думаю, ну хоч хтось би хоча б плюнув йому в морду))
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17.09.2024 22:45 Відповісти
А яка кількість вбитих взагалі ...??? Їм по цимбалам вже ті цяцьки ! Але в бульбашці вєліких та сонцесяйних досі триває серіал. Не їхніми ж руцями усе.. Їхніми лише пеньонза
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17.09.2024 22:01 Відповісти
ты их убил!
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17.09.2024 22:41 Відповісти
Вспомнил.

Так... кто же... убил?.. - спросил он, не выдержав, задыхающимся голосом. Порфирий Петрович даже отшатнулся на спинку стула, точно уж так неожиданно и он был изумлен вопросом.

- Как кто убил?.. - переговорил он, точно не веря ушам своим, - да вы убили, Родион Романович! Вы и убили-с... - прибавил он почти шепотом, совершенно убежденным голосом.
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17.09.2024 23:02 Відповісти
А ***** ж, звичайно-ні до чого.
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17.09.2024 23:02 Відповісти
 
 