Второй зенитно-ракетный комплекс SAMP-T будет поставлен в Украину до конца сентября, - Минобороны Италии

Украина получит от Италии второй зенитно-ракетный комплекс SAMP-T до конца сентября.

Об этом сообщил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

На европейской конференции, посвященной производству средств противовоздушной обороны, Крозетто объявил, что "до конца месяца новый зенитный комплекс SAMP-T будет доставлен в Украину".

"Мы знаем, сколько стоит каждая минута задержки", - подчеркнул министр.

Украина получила первую систему ПВО SAMP-T, также известную как MAMBA, в 2023 году. Эта франко-итальянская батарея может отслеживать десятки целей и перехватывать 10 одновременно - и это также единственная система европейского производства, способная перехватывать баллистические ракеты.

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