Другий зенітно-ракетний комплекс SAMP-T буде поставлений в Україну до кінця вересня, - Міноборони Італії
Україна отримає від Італії другий зенітно-ракетний комплекс SAMP-T до кінця вересня.
Про це повідомив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
На європейській конференції, присвяченій виробництву засобів протиповітряної оборони, Крозетто оголосив, що "до кінця місяця новий зенітний комплекс SAMP-T буде доставлений в Україну".
"Ми знаємо, скільки коштує кожна хвилина затримки", – підкреслив міністр.
Україна отримала першу систему ППО SAMP-T, також відому як MAMBA, у 2023 році. Ця франко-італійська батарея може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно – і це також єдина система європейського виробництва, здатна перехоплювати балістичні ракети.
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Василь Довганенко #589385
показати весь коментар17.09.2024 22:36 Відповісти Мені подобається 0
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