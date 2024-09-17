Конгрессмены-демократы призвали Байдена одобрить экспорт сжиженного газа в Украину

Конгрессмены от Демократической партии призвали президента США Джо Байдена ускорить выдачу одобрений на экспорт сжиженного природного газа в Восточную Европу и в Украину.

Об этом говорится в письме, которое инициировала сопредседатель украинского конгрессового кокуса в Палате представителей Марси Каптур, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Обращение поддержали еще 11 демократов из Палаты представителей.

В письме Каптур призвала также Министерство энергетики США "определить приоритеты и ускорить пересмотр проектов, которые обеспечат поставку СПГ для Украины и других восточноевропейских союзников", ведь сейчас министерство "возобновляет рассмотрение заявок для получения разрешения на экспорт СПГ в страны, которые не являются участницами соглашения о зоне свободной торговли с США".

"Мы должны убедиться, что новые договоренности об экспорте не повлияют на цены на энергоносители для американских потребителей и бизнеса. Однако общественные интересы также требуют взвесить, насколько экспорт СПГ способствует геополитической стабильности и служит интересам нашей национальной безопасности. Все более агрессивные действия России в отношении украинской инфраструктуры, включая электро- и газоснабжение, подчеркивают насущную потребность в оказании помощи Украине в восстановлении и отстройке, а также в диверсификации и обеспечении безопасности энергоресурсов", - говорится в письме.

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Конгрессмены вспомнили о недавнем выделении Белым домом более 800 миллионов долларов на энергетические нужды в Украине и отметили, что это жизненно важное финансирование, которое поможет "восстановить энергетическую инфраструктуру, поврежденную войной, расширить производство электроэнергии, поощрить инвестиции частного сектора и защитить энергетическую инфраструктуру Украины".

"Не менее важным будет предоставление Украине возможности заменить поставки природного газа после окончания контракта с "Газпромом" в конце этого года. Мы считаем, что уменьшение зависимости Украины от российских энергоносителей укрепит энергетическую безопасность Украины и будет отвечать более широким стратегическим целям по уменьшению влияния России в регионе и уменьшению рычагов влияния, которые враждебные игроки, такие как Россия, имеют на наших союзников", - говорится в письме.

Авторы обращения утверждают, что любые задержки с предоставлением дополнительных поставок СПГ в Украину и нашим восточноевропейским союзникам могут поставить под угрозу европейскую энергетическую безопасность и стабильность рынка в долгосрочной перспективе.

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"Мы не должны посылать неоднозначные сигналы нашим союзникам, которые хотят навсегда избавиться от зависимости от Владимира Путина. Мы считаем, что США должны продемонстрировать свою приверженность поддержке суверенитета и устойчивости Украины, определив приоритеты и ускорив рассмотрение проектов, которые будут поставлять СПГ в Украину и Восточную Европу", - отметили конгрессмены.