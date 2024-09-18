За сутки на фронте произошло 139 боевых столкновений, 34 из них до сих пор продолжаются, - Генштаб

Силы обороны дают достойный отпор захватчикам на всех направлениях. Основные усилия наших войск направлены на срыв выполнения оккупантами задач наступления и снижение боевого потенциала врага. Противник несет значительные потери в личном составе и технике. За текущие сутки произошло 139 боевых столкновений, из которых 34 до сих пор продолжаются.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

По территории Украины сегодня государство-террорист нанесло три ракетных удара с применением шести ракет, 59 авиаударов, сбросив при этом 84 КАБа. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 494 дрона-камикадзе и осуществили 3338 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы один раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска. По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили пятьдесят восемь оккупантов, уничтожили две артиллерийские системы, 44 БпЛА, пять единиц автомобильной и одну единицу специальной техники, также было повреждено пять артиллерийских систем, один автомобиль и две единицы спецтехники оккупанта.

Тринадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении вблизи населенных пунктов Синьковка, Новоосиново, Кругляковка, Андреевка, Колесниковка, Петропавловка и Лозовая. Подразделения Сил обороны отразили 12 наступательных действий. Ситуация напряженная, продолжается одно боестолкновение.

Читайте также: На фронте 88 боевых столкновений, наиболее активно враг действует на Кураховском направлении - Генштаб

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении за день российские войска 12 раз атаковали украинских защитников в районах Чернещины, Дружелюбовки, Макеевки, Торского и Невского. Также авиация агрессора нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Твердохлебово.

Враг дважды штурмовыми действиями на Северском направлении пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Верхнекаменского и Выемки. Атаки отражены, противник успеха не имел.

На Краматорском направлении украинские воины отражали шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи Часова Яра, Ступочек, Клещиевки и Белой Горы. Восемь атак отражены, одно боестолкновение продолжается.

На Торецком направлении оккупанты при поддержке авиации 14 раз атаковали наши позиции вблизи Щербиновки, Торецка и Нелиповки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

Читайте также: Оккупанты на востоке Харьковщины готовятся к наступлению: активизировали применение бронетехники, - командир подразделения TERRA Волохов

Основные усилия враг концентрирует на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор 34 раза атаковал в районах Гродовки, Новоторецкого, Орловки, Николаевки, Украинска, Александрополя, Воздвиженки, Мариновки и Зеленого Поля. 30 атак украинские защитники уже отразили, еще четыре боестолкновения продолжаются. Сегодня оккупанты на этом направлении потеряли более 220 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре автомобиля и один мотоцикл уничтожены. Также наши защитники существенно повредили танк и пять автомобилей противника.

На Кураховском направлении на это время суток наши защитники отразили 43 вражеских атаки наших позиций. Захватчики пытались продвинуться вблизи Цукурино, Желанного Первого, Горняка, Катериновки, Георгиевки и Константиновки. Одиннадцать боестолкновений пока продолжаются. Ситуация контролируемая.

Читайте также: Рашисты ударили по энергетической инфраструктуре Сум: Горят две большие электроподстанции

Обстановка на юге

На Времевском направлении сегодня агрессор четыре раза штурмовал передний край обороны в направлении Угледара. Украинские воины остановили три атаки врага, в настоящее время идет одно боестолкновение.

Подвергся авиаудару НАРами населенный пункт Вербово на Гуляйпольском направлении.

Пять боестолкновений происходило на Ореховском направлении в районе населенных пунктов Новоданиловка и Щербаки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Приднепровском направлении четыре штурмовые действия врага успеха не имели. Потерь позиций не допущено.

Сегодня за эффективную боевую работу следует отметить 14-ю отдельную механизированную бригаду имени князя Романа Великого, а также 57-ю отдельную мотопехотную бригаду имени кошевого атамана Костя Гордиенко, которые эффективно уничтожают врага, наносят ему непоправимые потери в живой силе и технике.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 634 860 человек (+1060 за сутки), 8683 танка, 18 123 артсистемы, 17 071 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА